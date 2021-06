Hallaron tres personas muertas en un consorcio: investigan si se intoxicaron con monóxido de carbono

Personal de la Seccional 2º encontró en la madrugada de este martes tres personas fallecidas en el interior de un departamento de Capital.

El hecho ocurrió alrededor de las 3.45 en el primer piso de un consorcio situado en Avenida Rawson al 425 norte, entre Maipú y Santo Domingo. Allí, estaban sin vida dos hombres, de 32 y 29 años, y una mujer de 59 años.

Las primeras investigaciones arrojaron que los decesos habrían sido causados por una intoxicación con monóxido de carbono, más precisamente por la fuga de gas del único calefactor que tiene la vivienda.

El fiscal Adrián Riveros expresó en los micrófonos de AM 1020 que “recibimos un llamado a la 1.30 por parte la esposa de uno de los fallecidos que intentaba contactarse con la familia y no pudo hacerlo. Ella estaba en el hospital y a las 21.30 fue la última comunicación que tuvo con ellos”. Y fue otro pariente que vive en el departamento de enfrente al de la tragedia el que los vio sin vida cuando se enteró que no respondían a los llamados.

Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE

Tras esto llegó la Policía y constató lo peor: el deceso de las tres personas. Al respecto, Riveros detalló que “una de las personas estaba en la cocina, otro viendo televisión en un sofá y el otro en la ducha”. Y agregó que: "No hay signos de violencia, el médico legista observa algunos rasgos de intoxicación con monóxido de carbono. Los cuerpos van a ser trasladadas a Forense para su autopsia".

También trabajaron en el lugar Bomberos, que desactivaron el circuito de gas de la vivienda, Ecogas, que hizo el corte preventivo de toda la instalación, División Criminalística y las autoridades judiciales de la UFI correspondiente trabajaron para esclarecer los hechos.

Además trascendió que las víctimas se habrían mudado hacía poco al consorcio y se trata de Fernando Rivera de 29 años, su madre Analía Sánchez de 59 años y Federico Leuzzi 32 años.