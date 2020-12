Hallaron un feto de ocho meses de gestación sin vida envuelto en ropas y escondido detrás de una heladera

La Policía encontró un feto de aproximadamente ocho meses de gestación, envuelto en ropas, dentro de una bolsa y escondido detrás de una heladera, según confirmaron fuentes de la investigación a DIARIO HUARPE. A partir de este hallazgo se abrió una causa para determinar si nació vivo o muerto y en qué circunstancias.

Los efectivos policiales ya tienen identificada a una mujer de 38 años, quien sería la presunta madre. Es que a las 10.30 de este lunes solicitó asistencia médica en el Hospital Ventura Lloveras, de Sarmiento, y desde ese nosocomio alertaron a las autoridades policiales porque llegó con un sangrado vaginal y signos que les hacían sospechar que había cursado recientemente un embarazo.

Luego, por órdenes de la jefatura policial, se colocó una custodia en el lugar. A eso de las 14 horas se libró la orden de allanamiento y una requisa en la casa de la presunta madre. Allí la Policía encontró en el fondo el feto que estaba cubierto con ropas y en el interior de una bolsa de plástico colocada detrás de una heladera. El hecho ocurrió en la localidad de Tres Esquinas, a unos 10 kilómetros de Villa Media Agua, cabecera del departamento Sarmiento.

La mujer investigada es madre soltera de cuatro varones de entre 9 y 18 años, vive en una humilde vivienda de cañas y barro en el fondo de la casa de sus padres, precisaron investigadores del caso. De acuerdo a fuentes consultadas, el feto estaba completamente formado y se estima que habría estado en su octavo mes de gestación.

Los médicos del Hospital Ventura Lloveras fueron los que alertaron a la Policía del suceso y así se inició el procedimiento policial y judicial bajo las órdenes del Tercer Juzgado de Instrucción.

Los padres de la mujer investigada habrían indicado a la Policía que desconocían el embarazo y que pasadas las 10.30 de ayer debieron solicitar ayuda médica, pero desde las 8 de la mañana su hija ya estaba levantada y acusando una dolencia.

Fuentes de la investigación indicaron que habrían detectado un pequeño golpe en la cabeza del feto, pero eso lo va determinar con precisión la autopsia correspondiente ya que tras ser levantado el cuerpo por personal de Criminalística fue trasladado a la Morgue Judicial.

La causa está caratulada como actuaciones investigativas por un presunto aborto, aunque no se descarta un aborto espontáneo. Hasta el momento la mujer continúa internada y no ha dado su versión del hecho ante las autoridades que corresponda.

En el lugar, los investigadores no encontraron elementos o herramientas que pudiera haber utilizado en el presunto aborto, pero les llamó la atención que la mujer no avisara de su embarazo ni pidiera ayuda si estaba dando a luz. Sólo los médicos habrían escuchado qué fue lo que le pasó a la mujer, de quien no trascendió la identidad.

La División Homicidios fue comisionada al hogar de la mujer. Al ver que había sangre al costado de la cama y en algunos sectores de precaria vivienda, sumado al hallazgo del feto, es que finalmente abrieron la causa que quedó en manos de la comisaría jurisdiccional.