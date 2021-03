Hartos de esperar las soluciones prometidas vecinos del Felipe Cobas piden más atención municipal

Una serie de llamados a la redacción DIARIO HUARPE en los últimos días puso en aviso de un mal estar generalizado entre los vecinos del histórico y populoso barrio del departamento de Caucete. Es que desde hace años las calles del Felipe Cobas están intransitables, las plazas, palzoletas y playones deportivos, abandonados; los cordones están rotos; las acequias tapadas de mugre y escombros; y en algunos sectores no hay alumbrado público.

“Nosotros queríamos que vinieran y vieran con sus propios ojos cómo vivimos en este barrio que tendría que estar hecho una pinturita”, le dijo a DIARIO HUARPE don Manuel García vecino de calle Córdoba “ Y que me disculpen si alguien se ofende, pero así no podemos seguir y no hay escusa que valga”.

Transitar por el barrio es una odisea.

Todas las calles del barrio están hechas un desastre; las plazas, palzoletas y playones deportivos están abandonados. En algunos sectores las aguas servidas están en la superficie y en otros, el agua potable, ocasionando problemas de presión en los servicio domicilios de los alrededores.

El la plazoleta Haydee Agustina Nuñez los juegos para niños están rotos, el verde no existe y los bancos para sentarse sucios y pintarrajeados.

“Que quiere que le diga, ya estamos cansados de esta situación y del desinterés de los funcionarios que solo aparecen cuando necesitan votos”, dijo Marta Vega vecina de calle Galvarini. “La intendenta apenas asumió no dijo que el primer barrio que se iba a pavimentar era el nuestro y todavía estamos esperando. Por otro lado, los concejales, que son nuestros representantes, están mirando para otro lado sabiendo cómo estamos”.

Los peatones por momentos tienen que caminar por la calles porque las veredas están rotas o desniveladas.

ABL ausente

En la recorrida que realizó por el barrio DIARIO HUARPE también se encontró con cordones rotos y miles de metros lineales de acequias inutilizados por falta de limpieza.

Los cordones rotos.

“No sabe lo que ha sido esto con las lluvias”, dijo María Cárdenas de calle Aberastain “El agua por días estancada y para los mosquitos una fiesta”.

Las acequias desaparecieron.

Desde todos los sectores los vecinos piden al Municipio mejoras para el barrio. Y si bien entienden que la obra de cloacas (que parece que nuca se termina), es uno de los principales motivos de la falta de pavimentación y otras obras complementarias, consideran que en algunos sectores se podría avanzar con el pavimentos porque la obra de conexión domiciliaria ya está terminada. Además, las plazas, plazoletas y playones del barrio podrían estar mejor atendidas/os, como también el alumbrado público.

Los playones deportivos, son tierra de nadie

“Me parece que las cloacas nada tiene que ver con estos otros servicios municipales que sí deberían estar no?”, concluyó Marta.