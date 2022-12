¿Hasta el 2026? Filtraron lo que dijo Messi sobre su continuidad en la Selección

En las últimas horas, el nombre de Lionel Messi fue puesto en lo más alto, tras la obtención de la gloria máxima. Luego que se consagrara campeón del mundo con la Selección Argentina, se llevó todos los aplausos. Sin embargo, la duda pasa por saber qué hará a continuación. Obvio, con 35 años, muchos creen que no llegará al Mundial del 2026. No obstante, eso podría ser distinto.

No obstante, en un diálogo que mantuvo con El Partidazo de la Cadena COPE, el exfutbolista y entrenador argentino, Jorge Valdano, dejó sorprendentes palabras sobre "La Pulga". El mencionado reveló una conversación privada que la vida le regaló con el capitán de la Selección Argentina. La misma se dio una semana antes del inicio de esta cita mundialista, en la que justamente hablaron de ese tema.

Publicidad

Cuando le preguntaron sobre si llegaría a defender el título que consiguió en Qatar, el propio Valdano mencionó lo siguiente: "En este Mundial no corrió mucho que digamos y sin embargo fue muy determinante para el equipo desde todo punto de vista. Desde lo futbolístico y desde lo anímico". Sin embargo, las palabras más fuertes y ruidosas llegarían a continuación.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

¿Messi se queda o se retira?

"Yo le hice una entrevista una semana antes de empezar el Mundial y, fuera de cámara, al final me hizo una broma. Le dije: ‘Bueno vas a estar entre los menos de diez jugadores que han jugado cinco mundiales y no hay ninguno que ha jugado seis… y me dijo que eso era imposible y demás", relató después, haciendo foco en lo que puede venir para Lionel Messi en la "Albiceleste".

Por último, sentenció: "Pero antes de irse, mientras estaba caminando hacia la puerta de salida, me dijo: ‘Si soy campeón del mundo me dejo la camiseta puesta hasta el siguiente Mundial’. Seguramente esa euforia por lo menos le va a ayudar a estar un tiempo más con la camiseta de Argentina puesta y se verá si es capaz de ponérsela en un Mundial más. El fútbol demostró que es prácticamente imposible jugar 6 mundiales".