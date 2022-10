Hasta las lágrimas: la emoción de Jorge Brito tras la despedida de Gallardo en River

El presidente de River Plate, Jorge Brito, habló de lo que sintió tras el anuncio de Marcelo Gallardo. El DT avisó que se va del "Millonario", por lo que el mandatario dialogó con F90, programa de ESPN, y dio su análisis. Como era de esperarse, terminó emocionado por lo que han vivido juntos. "Hoy estamos más grande, con los hijos. Ayer hablábamos con Marcelo de eso, le mencionaba esto. Él me decía yo tengo un hijo más; yo tenía una, ahora tengo tres", partió indicando.

"Estamos todos más canosos, con menos pelo. Dentro de la tristeza recordábamos ayer a la mañana también con mucha alegría todos los lindos recuerdos que vivimos. Eduardo Barrionuevo (dirigente ligado al fútbol) llorando entre nosotros... Muchas cosas lindas vivimos, muchas cosas lindas... Me permití recién emocionarme porque también hay una persona y hay vínculos personales en todo esto, que tal vez eso es lo que uno más va a extrañar", resaltó luego Brito.

Además, Jorge dijo: "Pero también decirles que desde lo profesional estamos muy entusiasmados con el desafío que se nos viene. Cuando salimos tomamos el compromiso de no decirle nada a nadie. Ni a mi mujer, ni a mi mejor amigo. Todo lo que se te cruza por la cabeza en la noche, al día siguiente. Muchos recuerdos... Se me venían recuerdos de cuando conocí a Marcelo en la despedida de Ariel Ortega, cuando Marcelo unos meses antes de ser técnico de River me vino a visitar a mi casa, una charla en la que no esperábamos que fuera técnico de River".

Triste noticia en River

"Mi hija, que hoy tiene 9 años, tenía tan solo dos meses. Tuve la primera charla distendida con Marcelo. Cuando Marcelo llegó a River, que nosotros le explicábamos que River tenía serias dificultades económicas no solo para afrontar mercado de pases... No podíamos hacer las inversiones necesarias en Ezeiza, creo que a partir de ahí se fue transitando un camino en el que la dirigencia fue en paralelo tratando de estar a la altura y acompañando todos los grandes logros que el fútbol fue teniendo, que no me alcanzaría el tiempo para mencionarlo", agregó el Presidente.

Para cerrar, aportó: "Ir tratando de toda esa cosecha capitalizarla en la institución. Se hicieron grandísimas obras en Ezeiza, grandísimas obras en River en la parte social, educativa, como hemos iniciado ahora, y también en el estadio. En todo eso también tuvo que ver Marcelo. En todas las obras que le íbamos contando, Marcelo se involucraba, venía con entusiasmo, daba su opinión al respecto. Se le iluminaban los ojos como a cualquiera de nosotros cuando tenemos la posibilidad de hacer una obra en nuestra propia casa".