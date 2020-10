Hay 149 profesionales de la Salud infectados de coronavirus

En conferencia interactiva, la jefa de Planificación de Salud Pública, Alina Almazán, confirmó que son 149 los profesionales infectados por la pandemia. Entre ellos hay médicos, enfermeros y ayudantes sanitarios.

La funcionaria explicó que no todo los contagios se produjeron al mismo tiempo y que tienen un plan de trabajo para que las guardias afectadas no queden con personal incompleto. La situación preocupa más aún cuando la provincia se encuentra con un crecimiento pronunciado. “Estamos subiendo el pico y no sabemos cuál va a ser el máximo”, dijo Almazán en este sentido.

Las autoridades también coordinaron un lugar especial para aquellos médicos y enfermeros que cumplan aislamiento, no tengan contacto con sus seres queridos.

Por otro lado hay vigilancia activa. Cada dos o tres semanas los profesionales de la salud son hisopados. También se instalaron cabinas para disminuir los contagios, entre otras medidas.

Hasta el momento el sistema no tuvo que lamentar pérdida humana.