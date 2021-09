Hay 3 equipos que ganaron los dos partidos y mandan en sus respectivas zonas

En la noche del miércoles se disputó la segunda fecha de la Copa Federación del Hockey Sobre Patines Masculino. La misma dejó los siguientes resultados:

ZONA A:

SEC 4: Diego Olaya (2), Máximo Gómez, Franco Gómez

UNIÓN 5: Cristian Figueroa (3), Matias Pérez, Mariano Castro

HISPANO 5: Joaquin Olmos (2), Francisco Barragán (2), Ignacio Lloveras

BARRIO 2: Matias Mateo, Fabian Mazzochi

COLÓN 2: Elias Meni, Mariano Romero

HUARPES 2: Martin Giménez, Pablo Porres

ZONA B:

BANCARIA 5: Agustin Gómez (2), Nicolas Postigo (2), Sebastian Molina

SARMIENTO 4: Jeremias González (2), Ernesto Castro, Mauro Girino

MEDIA AGUA 4: Gonzalo Sánchez (3), Mauricio Correa

ABERASTAIN 10: Leonel Miné (4), Angelo Degiorgis (2), Marcelo López (2) Marco Elaskar, Gabriel Babick

OLIMPIA 11: Gonzalo Acosta (2), Lucas Tabarelli (2), Federico Carrion (2), Fernando Ribas (2), Federico Pena, Francisco Bielsa, Luis Alaniz.

CONCEPCIÓN 4: Marcos Vega, Giuliano Giuliani, Santiago Herrera, Matias Chirino.

POSICIONES ZONA A

Hispano 6

Colón 4

SEC 3

Unión 3

Huarpes 1

Barrio 0

POSICIONES ZONA B

Olimpia 6

Bancaria 6

Aberastain 3

Concepción 3

Sarmiento 0

Media Agua 0

FECHA 2 COPA HOMENAJE

Viernes 21.30 hs

Caucetera vs UVT

Médano de Oro vs Estudiantil

Lomas vs Valenciano

Social vs Richet