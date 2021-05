Hay casi 300 policías sanjuaninos enfermos de Covid o aislados por ser sospechosos

Este miércoles Abel Hernández confirmó que en este momento hay cerca de 190 policías en la provincia que tienen coronavirus. Uno de ellos, incluso, se encuentra en grave estado y tuvo que ser trasladado a una terapia intensiva. Además, otros 100 están aislados por ser considerados contacto estrecho de casos positivos.

El subsecretario de Seguridad explicó, en diálogo con el programa Suban el Volumen, que a lo largo de la pandemia han tenido más casos graves y personal que tuvo que recibir asistencia respiratoria, pero todavía no tienen fallecidos. Desde la institución informaron luego que el total de contagios acumulado en lo que va de la pandemia es de 897.

Los policías son parte de los grupos que han recibido vacunas en la provincia. Empezaron a convocar a uniformados con comorbilidades a finales de febrero, junto a mayores de 80 años y docentes con problemas de salud.

Este escenario, aseguró Abel Hernández, se suma a las dificultades que están teniendo los policías durante esta etapa de la cuarentena. Es que durante el día, explicó, no hay restricciones, pero cuando llega la noche se encuentran con que todavía hay fiestas y reuniones que no están permitidas, pero les cuesta encontrarlas si no es a través de una denuncia de los vecinos.

Además, contó, en los horarios en los que no se puede circular vuelven a encontrarse con que los sanjuaninos encuentran excusas o declaran ser esenciales y los oficiales en las calles deben enfrentarse a estas escenas. Por otro lado, han crecido las denuncias de dueños de locales que se encuentran en infracción que luego denuncian a los policías por haberlos clausurado.

"Mucho va en la conciencia de la gente", aseguró. "Es urgente que veamos lo que significa todo esto no solo en contagios si no también en fallecidos", cerró.