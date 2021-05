Hay casi 5.000 estatales sanjuaninos de licencia Covid y los vacunados deberán volver a trabajar

Los tres Poderes del Estado sanjuanino resolvieron adoptar los términos de una resolución nacional y suspender las licencias Covid de aquellos agentes que hayan sido vacunados. En total son unos 4.900 los que gozan hoy de la dispensa, aunque no todos deberán regresar a las tareas presenciales. Podrán continuar de permiso son los que aún no recibieron ninguna dosis y los que sufren patologías fijadas como "excepciones".

El cambio en la política de las licencias Covid fue anunciada este jueves por el gobernador Sergio Uñac. El mandatario y su equipo se hicieron eco de una resolución que dictó el Ministerio de Trabajo de la Nación, facultando a los empleadores del sector privado a convocar a sus trabajadores que estén de permiso por ser grupo de riesgo frente al Covid y que hayan sido vacunados.

Uñac le dio instrucciones al asesor Letrado de Gobierno, Carlos Lorenzo, para elabore la reglamentación del nuevo régimen. El funcionario dijo que ya está trabajando en el tema y calculó que estará vigente la semana que viene.

De esta forma, los trabajadores del Estado provincial que se encuentren de licencia Covid y hayan recibido una o las dos dosis de cualquier vacuna tendrán que regresar al trabajo presencial. Los datos oficiales indican que son 4.900 aproximadamente entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, contando a los mayores de 60 años, los agentes que tienen comorbilidades y las embarazadas.

La decisión de hacerlos volver a sus puestos de trabajo se debe a que con, al menos, una dosis están mucho más protegidos de las consecuencias graves del Covid. Además, las reincorporaciones ayudarán a normalizar el funcionamiento del Estado, que viene disminuido por falta de personal desde el principio de la pandemia.

Por ahora no hay precisiones acerca de los detalles finos de la reglamentación que dictará la gestión uñaquista, pero el gobernador adelantó que se tomarán de los mismos términos de la resolución de la cartera nacional laboral. Significa que aquí se replicarían las excepciones establecidas de acuerdo a las patologías que sufran los licenciados.

Atento a esas excepciones, los únicos que no estarán obligados a volver a la presencialidad son los que padecen inmunodeficiencias congénitas, asplenia funcional o anatómica, desnutrición grave, VIH dependiendo del status, enfermedades oncohematológicas y los que tengan un tumor de órgano sólido en tratamiento. También fueron incluidos los trabajadores trasplantados de órganos sólidos y los que ingieran medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis.

Si bien no se sabe si San Juan será igual, de la resolución nacional se desprende una situación especial para las embarazadas. Las que no quieran colocarse una vacuna contra el coronavirus, no pueden ser obligadas a trabajar y dependerá de lo que ellas mismas decidan. Para el resto de los agentes, la negativa a inocularse no será impedimento para que retomen sus labores en su lugar de trabajo.

El Ejecutivo es el que más empleados tiene y, en consecuencia, donde hay más dispensas Covid. Son alrededor de 4.660, pero todavía no se conoce cuántos serán llamados para retomar el ritmo normal de trabajo. En la Secretaría de la Gestión Pública esperan la reglamentación, para repasar cada caso y determinar quiénes y cuántos serán los convocados.

Apenas se enteraron de las palabras del gobernador, en el Legislativo y el Judicial aseguraron que seguirán el mismo camino. Era de esperarse, teniendo en cuenta que vienen acompañando todas las medidas que adopta el Ejecutivo en el marco de la pandemia.

Cifras

40

Son los dispensados que tiene la Cámara de Diputados por la pandemia del coronavirus.

200

Son los empleados judiciales que en estos momentos se encuentran de licencia Covid.

Dato

Desde el martes, las empresas del sector privado pueden convocar a presentarse a los trabajadores de los grupos de riesgo que ya recibieron la vacuna.