HBO prepara una serie de la aclamada película surcoreana "Parásitos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La cadena HBO comenzó a preparar una serie limitada de la aclamada película surcoreana "Parásitos", reciente ganadora del Globos de Oro a Mejor película en lengua extranjera, que podría contar entre sus responsables con su director Bong Joon-ho y el cineasta Adam McKay, informaron hoy medios estadounidenses.



Según EFE, HBO aún no anunció un acuerdo definitivo pero está negociando con los dos realizadores para que, como productores ejecutivos, den forma a una serie limitada que retome la que fue una de las grandes sensaciones cinematográficas de 2019.



Junto a su labor como director en "The Big Short" (2015) o "Vice" (2018), McKay se descató como productor en series como "Succession", que el domingo se hizo con el Globo de Oro al mejor drama televisivo.



Por su parte, "Parásitos", galardonada con la Palma de Oro en el Festival de Cannes y con el Globo de Oro a la mejor película en lengua extranjera, cuenta con un humor muy negro la historia de una familia pobre que consigue involucrarse en las vidas de un adinerado clan.



Las diferencias de clase y los efectos nocivos del capitalismo subyacen en la afilada y precisa narrativa de "Parásitos", que inesperadamente recaudó más de 130 millones de dólares, una cifra especial para una película con diálogos en coreano.



"Parásitos" es una de las aspirantes destacadas para los Oscar, cuyas nominaciones se darán a conocer el próximo lunes y en las que se prevé que pueda lograr una candidatura a la estatuilla a la mejor película.



Durante los eventos previos a la gala de premiación de los Globos de Oro, Bong Joon-ho subrayó que el filme no habla del capitalismo en abstracto sino de cómo se cuela en nuestras vidas "en el día a día" y el objetivo es que el público disfrute pero que al llegar a su casa encuentre las "heridas sangrando en su cuerpo".



"A menudo hablamos de esta era de polarización y de la diferencia cada vez mayor entre ricos y pobres y creo que todos los países del mundo están atravesando las mismas situaciones. Pero lo que esta película quiere retratar es el miedo. Tengo un hijo de 24 años y me pregunto si su futuro será mejor que el nuestro", desarrolló.