Hebe de Bonafini: "Alberto va a ser como Néstor, que era uno de nosotros"

Hebe de Bonafini, una de las dirigentes más cercanas al kirchnerismo, se mostró conforme con la fórmula presidencial anunciada por ese espacio y tuvo palabras elogiosas hacia Alberto Fernández.

"Me parece que él va a ser como Néstor, que era uno más de nosotros. Yo me siento como la madre de Néstor y de Cristina, y me parece que con él me va a pasar lo mismo", consideró la presidenta de Madres de Plaza de Mayo.