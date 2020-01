Heinze: "Me voy a hacer responsable de todo lo externo que pase con Centurión"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El director técnico de Vélez Sarsfield, Gabriel Heinze, aseguró hoy se hará "responsable de todo lo externo" que ocurra con el mediocampista Ricardo Centurión, flamante incorporación de su equipo y a quien el club le impuso una cláusula de comportamiento en su contrato debido a las denuncias que tiene por violencia de género, en un hecho inédito en el fútbol argentino.



"Yo me voy a hacer responsable de todo lo externo que pase con Centurión. Me tendré que ir o quedar, pero esto lo tomo así", declaró el "Gringo" en conferencia de prensa, tras la práctica matutina desarrollada en la Villa Olímpica de Parque Leloir.



"Tengo muchas ganas de ayudarlo y aportarle cosas futbolísticas y de las otras también. Pondremos todo para que él esté bien y nos ayude", continuó el DT velezano.



Centurión viene de jugar en Atlético San Luis, del fútbol mexicano, equipo al que llegó en junio del año pasado y que debió abandonar cinco meses después por inconvenientes personales en el vestuario.



Además de los problemas que mantuvo en su paso por México, también protagonizó actitudes poco profesionales fuera del campo de juego mientras fue futbolista de Racing Club y Boca Juniors.



Heinze, de 41 años, comentó, además, que no tuvo contacto con "Ricky" antes de su contratación con la institución de Liniers y aprovechó para "agradecerle" por haber tomado la decisión de continuar su carrera en Vélez.



"No tuve charlas con Centurión antes de la contratación. Sí cuando llegó el primer día. Hablamos de lo que quiero tanto adentro como afuera de la cancha. Quiero agradecerle a Ricardo porque quiso venir a Vélez", dijo.



"Tengo muchísimas ganas de aportarle algo a él, pero lo más importante es que Centurión ayude a Vélez", añadió.



Además destacó el presente del mediocampista Fernando Gago, quien tuvo un desempeño destacado en el amistoso en el que Vélez goleó a Defensores de Belgrano por 3 a 0, el último martes en la Villa Olímpica.



"Gago está muy bien. Es un jugador que cuando está bien, lo siente y puede potenciar al equipo", opinó sobre "Pintita".



El ex entrenador de Godoy Cruz y Argentinos Juniors se mostró esperanzado en "pelear el campeonato" en el que el su equipo está en la cuarta posición con 28 unidades, a dos del "Bicho" de La Paternal (30).



"Si me preguntás si voy a pelear el campeonato, te digo que sí. Tenemos que acomodar piezas y seguir trabajando. El arranque nos va a demostrar para qué estamos", sentenció el mundialista con el seleccionado argentino en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.



"Yo le diría a la gente de Vélez que se ilusione por el equipo, no por tres o cuatro jugadores. Me voy a preocupar para que el hincha apoye al equipo", continuó.



El ex futbolista surgido de Newell's Old Boys, se refirió, por último, a la participación de su equipo en la próxima edición de la Copa Sudamericana, torneo en el que se medirá ante Aucas, de Ecuador, en primera ronda.



"La Sudamericana motiva a todos. Es muy lindo porque se lo ganó la institución con méritos de sobra. Hay que defender este escudo", concluyó Heinze.