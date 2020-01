Heller: "Necesitamos una negociación de la deuda muy firme y muy responsable"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El diputado nacional Carlos Heller (Frente de Todos) dijo hoy que es necesario llevar adelante una negociación de la deuda "muy firme y muy responsable" que permita instalar "un sendero para el desarrollo del país".



"Necesitamos una negociación muy firme, muy responsable, que tenga en cuenta las necesidades de la Argentina y que pueda dejar instalado un sendero para el desarrollo del país", dijo Heller en diálogo con Télam.



Sostuvo que el Gobierno tiene por delante "un proceso complejo" y que "la situación es muy seria. No sólo por la magnitud de la deuda sino que el cronograma de vencimiento de los pagos es inviable".



"En el proyecto de Ley que vamos a tratar hay que considerar plazos, monto de la deuda e intereses. La primera condición es la de los plazos, Argentina no está en condiciones de hacer frente al flujo de pagos, y luego una reducción de tasa o de capital", señaló.



El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará aprobar el miércoles el proyecto de ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, que un día antes será expuesto por funcionarios del Poder Ejecutivo ante un plenario de comisiones.



El proyecto pasará luego a la Cámara alta, que tiene previsto darle el aval correspondiente en la primera semana de febrero.



Heller afirmó que "la gravedad de la situación impone la negociación" y agregó que "hay una demostración muy clara: el reperfilamiento lo anunció (el ex presidente Mauricio) Macri porque era necesario modificar el cronograma de pagos".



En este contexto, consideró que "la ciudadanía está devastada" y que una vez que se resuelva el tema de la deuda "el desafío es reconstruir lo que se ha destruido".



"La ciudadanía tiene que tener plena consciencia que la Argentina de fines de 2019 es infinitamente peor que la de 2015, de lo contrario pueden parecer débiles las medidas que se están tomando", señaló.



En ese sentido, aseguró que "toda esa plata que se está volcando con los aumentos de suma fija, la tarjeta Alimentar, todo va derecho al consumo. Son medidas que van a ir mejorando las condiciones y que se van retroalimentando".



Acerca del nivel de endeudamiento generado durante el gobierno de Mauricio Macri, Heller dijo que "uno puede pensar en cierta intencionalidad".



"En esos cuatro años hubo casi 89.000 millones de dólares de formación de activos externos, es plata que salió del sistema. Es riqueza generada en Argentina, sacada del sistema. Todo eso en buena parte se hizo con el financiamiento", afirmó.



"No siempre la mala gestión es delito. Para determinar eso está la Justicia. El que tenga elementos tiene que hacer la denuncia", concluyó el dirigente cooperativo y titular del Banco Credicoop.