Hensel: “Uñac es la única opción en la que pensamos para el 2023”

En su paso por el Café de la Política de Yo Te Invito, en Canal 5 Telesol, el ministro de Gobierno Alberto Hensel fue tajante al decir que Sergio Uñac debe ir por un nuevo mandato al frente de la provincia, “es la única opción en la que pensamos para el 2023”. Además aprovechó la ocasión y le dejó un fuerte mensaje al intendente de Rivadavia, Fabián Martín, quien había cuestionado el modelo del Frente Todos y dijo que de 10 usuarios que utilizan la Red Tulum, 5 están conformes con el servicio prestado.

“Hoy tenemos una sola opción, Uñac es la única opción en la que estamos pensando y vamos a trabajar para que sea candidato en 2023”, dijo Hensel. Al ser consultado sobre la posibilidad de que la oposición judicialice la iniciativa de ir por el tercer mandato apuntó que “es una consideración que aún no nos hemos planteado. Uñac puede ir. Nosotros creemos que hay que seguir gobernando la provincia”.

También hizo referencia a los dichos del intendente Martín, quien dijo en DIARIO HUARPE que el modelo uñaquista está agotado, al decir que “yo creo todo lo contrario. Hay que mirar un poco más allá, hay que repasar la planificación de la provincia, lo de San Juan es diferencial en el resto del país, hay que agarrar los libros y enterarse cuáles con los grandes ejes que hemos trazado”.

Y fue más allá al recordar la apertura de sesiones del rivadaviense al considerar que “en su discurso de apertura no vislumbre un modelo de gobierno. Sería muy bueno que todos aquellos que tienen aspiraciones políticas miren la planificación que tiene la provincia, esto de ser refundadores no es bueno. La política debe ser vista desde un punto incremental y no decir que hay que hacer todo de vuelta, porque luego terminan siendo una gran decepción. Proponen cambiar todo y no cambian nada”.

El ministro Hensel habló además de la Red Tulum, la braza caliente que tiene por delante, y si bien reconoció que hay cuestiones por resolver en lo inmediato, también aclaró que “5 de cada 10 usuarios entienden que el servicio es satisfactorio y el resto considera que es igual o peor que el sistema anterior. Este es el universo con el que tenemos que trabajar y por eso los usuarios deben involucrarse a través del Consejo Consultivo que pusimos en práctica”.