Palabra autorizada para hablar sobre sentido de pertenencia de los Viñateros. Hijo del gran Antonio Diez, uno de los emblemas del seleccionado provincial de rugby que supo jugar en la élite del rugby en décadas pasadas. Sebastián está en su mejor momento como jugador, le toca la capitanía de un equipo que quiere volver a ser y que desde este domingo Sanjuanina vuelve a emprender un nuevo camino ante Mendoza.

Sebastián Diez tuvo un gran 2022 donde a principio de año jugó en Italia. En julio regresó al San Juan RC y fue pieza clave para el ascenso al Top 8 del Piuquén. Ahora, llevará la capitanía en el regreso del selectivo de San Juan, equipo que regresa al ruedo tras tres años sin tener partidos oficiales.

- ¿Cómo tomaste la vuelta del seleccionado?

Fue una linda sorpresa porque hacía mucho que no se programaba nada. Para mí siempre es una placer poder representar a la provincia. Este es un grupo nuevo con muchos jóvenes que entienden y saben de rugby. Tuvimos dos semanas muy buenas junto al staff de entrenadores, cada uno de ellos planificó para que lleguemos de la mejor manera al domingo.

- Hace 13 años que San Juan no le gana a Mendoza, ¿es una motivación extra?

Era chico cuando se le ganó a Cuyo en 2009 por el Cross Border. Siempre fue una cuenta pendiente para todos nosotros y una motivación extra para salir a la cancha a darlo todo. Tenemos ganas de hacer historia y más sí es en casa.

- Con tu experiencia, ¿qué recuerdos tenés del seleccionado?

Lo que más me queda de recuerdos son las vivencias. Muchos viajes visitando distintos puntos del país. También jugamos en Uruguay ante el seleccionado de los Teros. Lo mejor es que compartí momentos con personas que terminaron siendo amigos. La etapa de jugador pasa, pero quedan estas relaciones que te da el rugby y que son para toda la vida.

- Con la vuelta del seleccionado cerrás un 2022 inolvidable.

Fue un año agitado. No paro desde enero y a esta altura el cuerpo siente todo el desgaste. Jugar en Europa fue increíble. Después llegar acá y poder ascender con mi club fue algo muy lindo y ahora llega esta oportunidad de volver a con el seleccionado. Estoy disfrutando de todo estos momentos.

- Tu papá Antonio tiene una larga historia con esta camiseta, ¿qué sienten en la familia al saber que otro Diez va a ser el capitán?

Mi viejo está muy orgulloso con cada experiencia que tengo como jugador. Cuando Pablo Tinto (head coach) me dio la noticia, él se puso muy contento y comenzó a darme consejos. Mi papá me dijo que no piense en la capitanía, sino en dar lo mejor de mí en beneficio del equipo. Intentaré cumplir con todos los consejos que me dio. En lo personal lo tomo como un gran desafío porque nunca me tocó tener este liderazgo. Siempre me sacrifico en todo lo que hago y lo aplico en la vida. No me considero un jugador virtuoso, pero cada vez que me pongo una camiseta, sea la que sea, dejo todo por mí y por mis compañeros.

- ¿Qué análisis hacés de Cuyo?

Será un partido áspero, muy duro. Ellos tienen un plantel muy completo y muchos jugaron torneos nacionales este año. Mendoza nunca es fácil. Además, vienen de jugar ante Tucumán. De todas formas estoy muy tranquilo porque junto a mis compañeros vamos a dejar todo en cada jugada haciendo honor a lo que representa esta camiseta.

- ¿Cómo imaginás el domingo en cancha de Alfiles?

Está bueno que no sea un partido de un equipo masculino solamente. El rugby es integrador y es familiar. El que vaya el domingo, va a pasar una buena tarde acompañando a su novia, a su novio, a su hijo. Antes de cambiarnos alentaremos a las chicas y seguramente ellas harán lo mismo con nosotros, porque eso es lo que representa este deporte.