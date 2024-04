Tal como se viene exigiendo en San Juan, San Luis, Mendoza y Córdoba, ganaderos, campesinos y vecinos de La Rioja solicitaron a diferentes autoridades del Estado riojano medidas urgentes que prohíban el uso de tecnologías que alteran intencionalmente el clima. Cuentan que por la falta de lluvias, la situación en la provincia riojana ya es crítica y no da para más: los ríos están secos, los diques tienen muy poca agua y la población, desde hace años, está consumiendo agua con altos niveles de salinidad y nitratos.

"A todos le hemos pedido que nos den una mano en esto que estamos denunciando desde hace 30 años, porque esto no da para más", contó a DIARIO HUARPE. Joel Agüero, referente de lucha contra los rompetormentas de Chepes. "Los ríos de La Rioja están secos, los diques tienen muy poca agua, y los acuíferos, de donde se está sacando el agua para el consumo humano, están bajísimos y aportando agua con altos niveles de salinidad y nitratos".

A mediados de mayo, en la localidad de Chepes, se realizará un encuentro regional para definir estrategias conjuntas con los sanjuaninos, sanluiseños y cordobeses .

Reuniones estratégicas

Según contaron a DIARIO HUARPE, los ganaderos, campesinos y vecinos oriundos, principalmente de la región que se conoce como los Llanos riojanos, hace unos días se reunieron con referentes de diferentes partidos políticos. Entre ellos, Jorge Gauna, diputado de Unión por la Patria; Gustavo Galván, de Juntos por el Cambio y Liliana Medina, diputada por La Libertad Avanza. También lo hicieron con autoridades del Consejo Económico y Social de La Rioja y el Obispo de la provincia.

Reunión en la catedral de La Rioja con el Obispo Mons. Dante Gustavo Braida..

"A cada uno de ellos le hemos contado en detalle la problemática que venimos sufriendo en los territorios y todos se han comprometido a trabajar en consecuencia", explicó Agüero.

Reunión con el diputado provincial de JxC, Gustavo Galvan.

El vecino de Chepes contó que las autoridades del Consejo Económico y Social de La Rioja y el Obispo de la provincia les aseguraron que van a mediar con el gobierno provincial para buscar soluciones. Gauna, les dijo que él ha visto los aviones y que se va a poner a trabajar en el tema. Galván, igual, y Medina, les ofreció la posibilidad de escribirle una carta a la vicepresidenta, ya que la funcionaria riojana, en estos días, se iba a reunir con Victoria Villarruel y se la iba a entregar en mano.

Reunión con la diputada Liliana Medina, del partido La Libertad Avanza.

"Necesitamos que en nuestra provincia, de una vez por todas, se trate este tema con la seriedad que corresponde, porque en los campos, la situación ya es crítica", aseguró Agüero.

30 años sin respuestas

Los habitantes de los Llanos riojanos, donde se calcula que vive el 70% de la población de la provincia, llevan 30 años denunciando el avistamiento de aviones que rompen las tormentas. Y desde hace 15, con mayor ímpetu, con cortes de rutas y presentaciones legales, frente al la indiferencia, el ninguneo y la falta de respuestas a sus reclamos.

"En La Rioja, vemos que el tema va muy lento, en comparación con lo que está pasando en San Juan, San Luis y Córdoba, donde los funcionarios de estas provincias se están convenciendo de que lo que se viene denunciando desde hace añares, es real", manifestó a DIARIO HUARPE Meco Oyola, ingeniero y vecino de Chamical. "Lamentablemente, los gobiernos de la región vienen siendo negacionista de este tema de la manipulación climática. Hasta nos han tratado de locos a los que hablamos de esto. Pero, ahora que somos muchos y de varias provincias los que denunciamos lo mismo, los funcionarios van a tener que ser muy cuidadosos a la hora de tomar medidas. Porque si no van a prohibir esta práctica que es ilegal, como lo estamos pidiendo en todas las provincias, van a quedar en evidencia de que son cómplices de los que manipulan el clima y atropellan a la naturaleza".

Para el ingeniero en Recursos Naturales de La Rioja, lo que está pasando en la región, es grave. Porque se está atacando a las economías regionales de las provincias, y a la soberanía y seguridad alimentaria de las poblaciones.

“A aquellos que nos niegan, que no creen lo que estamos denunciando, les pedimos que nos respeten como nosotros a ellos", dijo Oyola. "Les pedimos que no interfieran y que guarden silencio. Porque en nuestras denuncias está en juego el desarrollo de las economías regionales, el ambiente, el alimento y el agua para los pueblos", agregó.

Aviones rometormentas surcando los cielos de Argentina

El ingeniero Oyola contó que al principio, cuando en La Rioja empezaron a denunciar el avistamiento de aviones rompetormentas, él no creía en lo que denunciaban los campesinos de su provincia, hasta que lo vio con sus ojos, y fue ahí, cuando se cambió de vereda

"Le juro que como técnico, como ingeniero que soy, cuando escuché las primeras denuncias de los ganaderos de mi provincia, me costó creer que aviones podían desarmar tormentas. Para mí eso era imposible y era uno más de los que opinaban que todo esto era un mito. Hasta que lo vi con mis propios ojos en el campo. Una tormenta se empezó a formarse en el noroeste de las sierras riojanas y se notaba que las nubes traían agua. De repente, un avión apareció, se dirigió a la nube, y al rato se empezó a sentir una brisa húmeda y fría. Al rato, la tormenta desapareció. Ese día me di cuenta de que estaba equivocado, que lo que denunciaban los productores era verdad. Y fue ahí cuando me sumé a la lucha y al reclamo para que en mi provincia, y en todas las provincias de la región, se prohíba la manipulación intencional del clima".

Sin agua

De seguir así, el ingeniero riojano alerta que en las provincias donde se están utilizando estas tecnologías para modificar el clima, se quedarán sin agua y sin campos fértiles.

"Esa es la realidad", afirmó. "Si en La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y Córdoba, siguen atacando las tormentas con tecnología que modifican los ciclos hidrológicos, los ambientes naturales, los ríos, las vertientes y los acuíferos, se secarán", sentenció.

Quienes son los que rompen las tormentas

Para los ganaderos, campesinos y vecinos de La Rioja, los principales responsables de la manipulación climática son: las empresas mineras, los que se dedican a la compra y venta de propiedades rurales, y los grandes capitales agrícolas que se encuentran en su provincia y en las provincias vecinas.

"Sabemos que los únicos que pueden pagar estos servicios rompetormentas son los que tienen mucha plata", dijo Agüero. "Entre ellos, las multinacionales mineras que buscan litio, oro, plata y demás minerales; los grupos económicos que tienen grandes plantaciones en La Rioja, San Luis y Córdoba; y los que quieren comprar barato nuestros campos. Todos están poniendo en funcionamiento esta ingeniería que modifica el clima, porque nos quieren secos", sentenció.

En este punto, el ingeniero en Recursos Naturales de La Rioja sumó otro dato. "No hay que olvidar" dijo Oyola, "que las empresas que ofrecen en el mundo los servicios de manipulación climática o geoingeniería, también están haciendo prácticas experimentales en los cielos de Argentina para certificar estudios y patentes".

Estelas de químicos que dejan aviones en la atmósfera para cortar los ríos atmosfericos por donde viajan las nubes.

Datos sobre los Llanos riojanos

A la zona que se conoce como "Llanos de La Rioja", la integran diferentes localidades y poblados: General. Belgrano, Tama, Malanzán, San Antonio, Patquia, Tello, Ambil, Milagro, Catuna, Olpas, Olta, Chañar, Chamical, Chepes, El Carrizal, Corral de Isaac, Ulapes, entre otros.

Según estiman, en ese gran territorio del sur riojano, hay alrededor de 4,000 agricultores, que hoy, por la extrema sequía que están sufriendo los campos, la mayoría se ha declarado en quiebra, como está sucediendo en el departamento de Valle Fértil de San Juan.

Encuentro regional

Agüero y Oyola contaron que, a mediados de mayo, en la localidad de Chepes, se realizará el segundo encuentro regional de las organizaciones sociales activas, que desde hace años vienen luchando contra la manipulación climática en Argentina. Participarán referentes de La Rioja, San Luis, Córdoba, Mendoza y San Juan.

La organización estará a cargo de los productores y campesinos de La Rioja, en coordinación con la organización CLAMA (Cielos Limpios en América - Monitor Ambiental)

El objetivo, intercambiar información, conocer las acciones que se están llevando a cabo en cada provincia y trazar estrategias conjuntas.

Vale recordar que, el primer encuentro, se realizó el 10 de diciembre del 2023 en la localidad de Luján, provincia de San Luis. Asistieron productores agropecuarios y vecinos de Chepes, El Portezuelo, El Milagro, Desaguadero, San Francisco, Río Grande, y en conexión virtual, sanjuaninos y cordobeses.

Memoria

Fue el 28 de noviembre cuando los productores de Sarmiento decidieron hacer pública, a través de DIARIO HUARPE, la denuncia de la existencia de cañones rompetormentas en los diferimientos agrícolas asentados en la zona que se conoce como El Acequión (en el suroeste de San Juan, en el límite con Mendoza). Y luego, hicieron lo propio, pero por el avistamiento de aviones y avionetas que rompen las tormentas, los productores ganaderos de Valle Fértil, 25 de Mayo y Caucete. Y a la par, en las provincias de Córdoba, Mendoza y San Luis, que llevan más de dos décadas reclamando lo mismo.