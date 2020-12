Hermana del hombre asesinado en Ullum: "Lo veíamos decaído y pensábamos que se quería separar"

Los restos de Jorge Cortez ya fueron velados y se encuentran descansando en el cementerio de Ullum. Mientras, la familia lamenta cómo se dio todo con su pareja, que está sospechada de haberlo matado de un cuchillazo en el medio del corazón. La hermana de la víctima, Juana Cortez, habló con DIARIO HUARPE y contó cómo lo vio antes de morir.

Juana relató que desde hace cinco años Jorge estaba en pareja con Esther Villalobos y que dejó de frecuentar a sus hermanos y a su madre. Solamente los veía antes de entrar al trabajo y después de salir. Era por un rato hasta que Villalobos le mandara un mensaje o lo llamara por teléfono para saber dónde estaba, según la hermana del fallecido. Sobre Esther, Juana dijo que se llevaban bien con ella el primer año de la relación con Jorge y después todo cambió. “Habló mal de nosotros”, dijo Juana.

Sobre si tenía conocimiento de alguna pelea anterior de su hermano con Villalobos, ya sea una discusión o una agresión física, Juana dijo que “jamás tuvimos conocimiento”. “Sí últimamente lo veía decaído y siempre expresaba que se quería separar”, agregó. “Pensábamos que lo decía en chiste. Una vez llamó a mi primo para que le fuera a buscar sus pertenencias a la casa de Esther, pero luego le dijo que no”, expresó la familiar.

La mujer de 34 años está detenida sospechada de homicidio agravado. Foto gentileza.

La hermana de Jorge cree que no se separaba de la presunta homicida por el cariño que le tenía a su hijastra de 8 años. “Vivía por esa nena, la llevaba a la escuela, la cuidaba porque ella trabajaba prácticamente todo el día. Creo que no se vino a la casa de mi mamá por ella”, señaló Juana.

La familia de Jorge se enteró de inmediato de su muerte. Al igual que la Policía creyó que primero se trató de un accidente, como había señalado su concubina, pero después todo eso cambió ya con la mujer presa.

“El papá de Esther habló con mi papá y le dijo que no sabía nada de lo que había pasado. No lo miraba a la cara cuando le hablaba, estaba como avergonzado. También le dijo que le pareció raro lo que había pasado porque el día anterior ambos estaban a la risa”, explicó Juana. El hombre es quien llevó el auto Gol Trend rojo de la víctima a su casa después que se lo pidiera su hija para que no le diera el sol en el CIC donde quedó estacionado. Todo como si nada hubiera pasado. La Policía investiga esto también para dilucidar si hubo algún encubrimiento.

En el interior del auto Gol Trend, perteneciente a Jorge Cortez, encontraron manchas de sangre. Foto gentileza.

La hermana menor de Jorge explicó después que le llegaron rumores de que su hermano había agarrado del cuello a su pareja Esther, pero ella no cree en esa versión. “Fue directamente a matarlo, no se quiso defender de nada”, dijo. “Si hubiera sufrido violencia en ese momento y se estaba defendiendo, no tendría que haber ocultado nada como lo hizo desde un principio escondiendo el cuchillo y dejando todo limpio en su casa”, añadió.

Finalmente la mujer recordó a su hermano. “Quienes conocían a Jorge, pueden preguntarles, todos tienen una buena imagen de él. Se recibió de cocinero, estaba estudiando en una escuela técnica de capacitación laboral y trabajaba en un diferimiento. Era una excelente persona”, cerró llorando.

Pedido de justicia

El viernes 18 a las 19 horas habrá una marcha para pedir justicia por el supuesto crimen del ullunero. Será en la segunda plaza del barrio Dique, en aquel departamento, hasta el ingreso de calle Vicente Grismalt.