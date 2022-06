Hernán Casciari confirmó que Juan Esquibel formará parte de la miniserie Canelones

Juan Nicolás Esquibel, este es el nombre del profesor de teatro que estuvo envuelto en el escándalo de la Escuela Normal Sarmiento. En la última semana, figuró en los medios como “el docente de la polémica”, “el profesor de los textos indebidos” o “quien enseñó textos pornográficos”.

Su caso trascendió hasta los portales de Buenos Aires como: Infobae, Clarín y Página 12. Ahora Hernán Casciari confirmó en su podcast de la comunidad Orsai que Juan estará en la serie que protagonizará el sanjuanino Darío Barassi.

Acá la historia de un profesor de teatro que filmará una serie que para su producción recaudó 1.000.000 de dólares.

Juan Nicolás Esquibel llegó a clase el 16 de junio, días antes de un fin de semana extra largo. En la clase de segundo salió el comentario de una serie que se va a filmar. La serie basada en un cuento titulado “Canelones”. Juan lo leyó, según el descargo firmado, pero eligió una adaptación. Este texto tiene una duración de unos 16 minutos, además de que hay versiones en web, antologías, televisivas y radiales.

En casa sus alumnos retomaron el texto, lo buscaron. Escribieron en el buscador de Google “C-A-N-E-L-O-N-E-S”, así letra por letra, y le sumaron Casciari. Hicieron click en el primer enlace y llegaron a la adaptación del blog Orsai. Los adolescentes leyeron.

Uno de los padres vio que su hijo estaba leyendo y encontró en el texto las palabras “culo”, “tetas” y “poronga”. Son cinco líneas de un texto que abarca un montón de otros temas, pero por las palabras los padres pusieron el grito en el cielo. Seguía siendo jueves.

Ese mismo día llegaron los reclamos a la rectora de la escuela, Marcela Herrera. Fueron cuatro días de incertidumbre. Por un lado, los padres que querían que sacaran al docente, por otro, Juan estaba escribiendo su descargo.

El día martes 21 de junio, después del fin de semana largo, los actores del conflicto se reunieron: Juan, docentes y personal del Ministerio. Fue el día donde se pusieron al día de qué pasó el jueves.

El miércoles 22 de junio el docente presentó su descargo. Allí afirmó que leyó un fragmento. Ese día Hernán Casciari se contactó con Juan y la rectora. Es el escritor el que llevó las voces oficiales y las difundió.

Juan siguó yendo al establecimiento, desde Educación quieren tener toda la información para determinar qué pasó y así accionar.

El jueves 23 el escritor habló con la Ministra de Educación. Allí Casciari insistió en que el accionar del Ministerio apuntara a los padres.

El lunes 27 de junio Casciari, la ventana por la que llegaba lo que iba pasando en este caso, informó que Juan le comentó que la Justicia, que actuó de oficio, archivó su caso. Ese día, a la noche, Casciari informó que habría novedades.

Martes 28, pasado el mediodía, salió un capítulo del podcast “Cartas al director”. Allí contesta preguntas, es el episodio #38 es titulado “Una propuesta de la comunidad para el profesor sanjuanino”.

La última pregunta fue la de Noelia, de Palermo, que sugirió que “el profesor de Teatro” participara como extra de Canelones.

El escritor le preguntó a Esquibel y la respuesta del docente fue:

“Hola Hernán, hola a todos los socios de Canelones. ¿Si quiero participar de un bolo en la serie? Mi mamá me decía, ¿si todos tus amigos dicen que te tirés de un puente, vos te tirás? Mi respuesta es sí. Si vos me decís que viaje a Japón y me haga un Harakiri con un cuchillito de plástico, lo hago.