El hombre, que mintió con una supuesta renguera para pedir dinero en las esquinas de los semáforos de San Juan, habló por primera vez tras ser escrachado con videos que mostraron cuando simulaba ser rengo y cuando caminaba sin ningún problema. "Me hice el rengo porque no tenía para darle de comer a mis hijos", aseguró Gonzalo Ferreira.

El hombre habló en el programa Bala Perdida de la radio de Rock and Play. Allí se mostró arrepentido por lo que hizo, pero luego se justificó diciendo que engañaba para ayudar a su familia con la comida.

En la misma jornada de hoy se conoció que Ferreira tenía un antecedente en los medios de comunicación, pero por un hecho sumamente grave que lo tuvo como víctima. El hombre estuvo detenido por un tiempo en el penal de Chimbas y allí sufrió el abuso sexual de uno de los asesinos en serie más conocidos de San Juan, Claudio Gil, que purga condena por matar a tres personas, entre esas a su madre.

"Era un infierno mi vida, él me tenía muy atormentado. Una vez me levanté, puse agua para tomar el mate y me tiró un vaso de agua caliente en la espalda, ahí se dieron cuenta todos y ese día casi lo matan", aseguró Ferreira que pagaba con cárcel un hecho de violencia de género.

El "falso rengo" había entrado al Servicio Penitenciario Provincial por amenazar y agredir a punta de cuchillo a su pareja en medio de un cumpleaños. Tras la denuncia de abuso sexual, Gil recibió una pena de seis años de cárcel, una sentencia más en su extenso prontuario. Sin embargo, Ferreira no se quedó solamente con eso e inició con su abogado una demanda al Estado provincial.