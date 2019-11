Hindú se consagró campeón del Nacional de Clubes al vencer a Jockey Club de Rosario

Hindú logró esta tarde su quinto título consecutivo y el décimo en la historia en el Torneo Nacional de Clubes de rugby, al vencer en la final a Jockey Club de Rosario por 18 a 13.



El encuentro, disputado en Don Torcuato, tuvo como árbitro al internacional Federico Anselmi y el local logró un parcial de 12 a 3.



En la final, de trámite cerrado, sobresalió la figura del medio apertura Santiago Fernández, autor de todos los tantos de Hindú al convertir seis penales.



En la primera parte, en la que tuvo un parcial favorable, Hindú no supo sacar mayor ventaja al contar con dos jugadores más, ya que los rosarinos Manuel Demarco y Agustín Orsi fueron amonestados y restaron energía para dar la pelea con los forwards al campeón.



En el inicio de la segunda parte, Tomás Resnick fue expulsado por el árbitro Anselmi, pero Hindú dio batalla con un hombre menos.



El trámite parejo le alcanzó a Hindú para mantener la ventaja, aunque sobre el final del partido Patricio Baronio marcó el único try del encuentro en un avance de los forwards rosarinos a cinco yardas del ingoal del rival.



Para Jockey Club, Manuel Albertengo e Ignacio Dogliani marcaron un penal cada uno e Ignacio Dogliani aportó una conversión.







- Síntesis -







Hindú: Juan Martínez Sosa, Agustín Capurro y Mariano Viano; Gonzalo Delguy y Augusto Bávaro; Tomás Resnick, Lautaro Bávaro y Nicolás Amaya; Lucas Camacho y Santiago Fernández; Francisco Matheu, Severiano Escobio, Belisario Agulla y Agustín Fuson; Martín Cancelliere. Entrenadores: Francisco Fernández Miranda y Juan Ignacio Gauthier.



Ingresaron: Facundo Gattás, Nicolás Leiva, Leonardo Pesente, Lautaro Fernández Naveira, Nicolás D'Amorim, Lucas Pulido, Felipe Oberlander y Justo Salas.







Jockey Club: Agustín Orsi, Mariano Pigatto y Alfredo Gálvez; Facundo Saranich y Marcos Lorenzini; Máximo Oliveros, Emiliano Ferrari y Sebastián Binner; Nicolás Vergallo y Manuel Albertengo: Manuel De Marco, Facundo Ferrario, Matías Ferrario y Guido Pedregos; Patricio Baronio. Entrenadores: Juan Ignacio Castro y Bernardo Urdaneta.



Ingresaron: Franco Manavella, Lucas Vignau, Francisco Trabuchi, Lucas Bur, Nicanor Minoldo, Ignacio Dogliani, Gonzalo Prunotto y Alejo Fradua.







Tantos en el primer tiempo: 7' penal Fernández (H), 12' penal Fernández (H), 20' penal Albertengo (J), 22' penal Fernández (H) y 39' penal Fernández (H). Parcial : Hindú 12- Jockey Club 3.



Tantos en el segundo tiempo: 10' penal Fernández (H), 14' penal Dogliani (J), 20' penal Albertengo (J), 22' penal Fernández (H) y 40' try Baronio convertido por Dogliani (J). Final: Hindú: 18 - Jockey Club 13.







Amonestados en el primer tiempo: 36' De Marco (J) y 38' Orsi (J).



Expulsado en el segundo tiempo: 5' Resnick (H)



Cancha: Hindú Club.



Árbtiro: Federico Anselmi.