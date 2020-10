Histórico triunfo de Barrichello en el Top Race

Rubens Barrichello, el segundo piloto con más competencias en la Fórmula 1 detrás de Kim Raikkonen, corrió su segunda competencia en el Top Race en Buenos Aires y festejó en lo más alto del podio.

Azar quiso ir por afuera en los primeros metros de competencia, pero el ex Fórmula 1 se ubicó adelante. Quien quedó tercero fue Girolami, ganador de la fecha 2 disputada el sábado. En el Series, Ian Reutemann estaba adelante de Morillo, que comparte el Fiat del Octanos con Fefo Di Palma, y Hamze.

En el cuarto giro entró el Auto de Seguridad y la competencia se neutralizó. En el relanzamiento nada cambió en la punta y Barrichello era el puntero por delante de Azar y Girolami, mientras que Rossi se tenía que defender de Valle.

El brasileño le sacó una pequeña diferencia a Azar en los giros siguientes. En el Series, la lucha era entre Reutemann y Morillo. El que avanzó fue Baltazar Leguizamón, que largó desde el fondo y ya era sexto, ganando 12 lugares.

Otro golpe de escena se dio con el fuerte golpe entre Alzamendi y Hamze, que hizo que entre nuevamente en el Auto de Seguridad. El relanzamiento tuvo a Barrichello nuevamente en la punta, or delannte de Azar y Girolami.

Azar estaba cada vez más cerca del ex Fórmula 1, pero no tenía opción de sobrepaso. A ocho minutos del final, Azar intentó por todos lados, pero Rubinho se mantuvo adelante con buenas maniobrs defensivas. Además, Rossi se le puso a la par a Girolami, pero no lo pudo superar. En el Series, Gastaldi superó a Morillo para ser segundo, mientra que cuarto era Leguizamón.

A cuatro minutos del final Rossi pudo con Girolami y era el nuevo tercero. El final fue electrizante. Azar buscó por todos lados a Barrichello y dieron batalla hasta la bandera a cuadros. Finalmente fue victoria para Rubinho, seguido de Azar y Rossi. En el Top Race Series ganó Ian Reutemann, seguido de Gastaldi y tercero Leguizamón