Holanda enfrenta a Irlanda del Norte en busca del primer puesto del grupo C

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El seleccionado holandés de fútbol enfrentará mañana a Irlanda del Norte en Róterdam en busca del primer puesto del grupo C de las Eliminatorias de la Eurocopa, a partir de las 15.45, hora argentina. El equipo de Ronald Koeman, que tiene un partido menos, necesita la victoria para alcanzar a los punteros Alemania e Irlanda del Norte (12 puntos). Los holandeses ganaron sus últimas dos presentaciones en esta eliminatoria (4-2 vs. Alemania y 4-0 vs. Estonia) con un buen funcionamiento que los erige como candidatos para obtener la clasificación directa. En primer turno, por la misma zona, Bielorrusia (3) recibirá a Estonia (0), dos equipos que quedaron muy lejos en la tabla de posiciones. El duelo entre Islandia (12) y Francia (15), por el grupo H, será otro de los destacados de la jornada. El partido se jugará en Reikiavik, la capital islandesa. Bélgica, líder de la zona I, irá por el séptimo triunfo consecutivo ante el último, San Marino, que hasta el momento no sumó unidades. La jornada continuará de la siguiente manera: Grupo E: Croacia-Hungría; Eslovenia-Gales. Grupo G: Austria-Israel; Macedonia-Eslovenia; Letonia-Polonia. Grupo I: Kazajistán-Chipre; Rusia-Escocia. -Principales posiciones- Grupo A: Inglaterra 12; República Checa 9. Grupo B: Ucrania 13; Portugal 8. Grupo C: Alemania e Irlanda del Norte 12. Grupo D: Irlanda 11; Dinamarca 9. Grupo E: Croacia 10; Eslovaquia y Hungría 9. Grupo F: España 18; Suecia 11. Grupo G: Polonia 13; Eslovenia 11. Grupo H: Francia y Turquía 15. Grupo I: Bélgica 18; Rusia 15. Grupo J: Italia 18; Finlandia 12.