Holgado triunfo del ultraconservador Said en el balotaje en Túnez

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El abogado ultraconservador Kaïes Said fue electo hoy presidente de Túnez en segunda vuelta con una holgada diferencia sobre el empresario populista Nabil Karoui, según una encuesta a boca de urna. Said obtuvo 72,53% de los votos contra 27,47% de Karoui, de acuerdo con el sondeo de la firma Emrhod difundido por la radio Mosaïque FM, informó la agencia de noticias EFE. La asistencia a las urnas fue superior a 60% y resultó en más de 15 puntos porcentuales más alta que la registrada en la primera vuelta del 15 de septiembre pasado, según la Instancia Superior Independiente Electoral (ISIE). "Gracias desde las profundidades a aquellos que nos apoyaron y nos dieron confianza, una confianza que no se desperdiciará; el Señor está complacido y ayuda", afirmó Said en un mensaje divulgado a través de redes sociales poco después de conocerse la encuesta. Said se declara nacionalista, proteccionista en lo económico, defensor de las empresas públicas, favorable a la pena de muerte y contrario a la homosexualidad y la paridad de género. Las elecciones presidenciales, previstas en principio para fines de noviembre, debieron adelantarse por la repentina muerte del presidente Beyi Caïd Essebsi, ocurrida a fines de julio pasado. A la primera vuelta concurrieron 24 candidatos. Karoui, dueño de la televisora con mayor audiencia y antiguo colaborador de Essebsi y del partido hasta ahora gobernante, Nidaa Tunis, está preso, acusado de evasión y blanqueo de capitales.