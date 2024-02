Holly Holm quiere darle la bienvenida de nuevo a Amanda Nunes en UFC

Holly Holm, quien ha enfrentado a prácticamente todos los nombres destacados en su categoría de peso, no descarta la posibilidad de una revancha con la excampeona de UFC, Amanda Nunes. Aunque la brasileña no ha indicado planes de salir del retiro, su reciente presencia en UFC 297 en Toronto ha avivado especulaciones sobre la posibilidad de un regreso. En diálogo con The MMA Hour, la norteamericana expresó su disposición y entusiasmo ante la idea de verla nuevamente, recordando su encuentro por el título de Peso Gallo en UFC 239.

Para comenzar, Holm mencionó: "Nunes podría volver. Esa fue incluso una de las cosas que pensé cuando me dijeron: 'Tenemos una pelea para ti, créeme, solo tenemos que ver'. Me pregunto si tendría que tener al menos una pelea antes de una oportunidad por el título si regresara y en un momento mi entrenador y yo dijimos: 'No, probablemente no'. No pensé en nada y luego pensé: '¿Viste algo sobre el posible regreso de Nunes?' Yo también lo pensé, pero no lo sé".

"Creo que está disfrutando del tiempo libre. Ella estuvo bastante activa en ser doble campeona y todo eso. Le tengo todo el respeto en este deporte. Otro luchador que ha luchado contra las mejores chicas. Realmente no puedes quitarle nada a Amanda. Cuando comencé a pelear, cuando estaba en algunas de mis primeras peleas por el título, veía a algunas de estas chicas, veía este enorme récord y me ponía muy nerviosa y luego comenzaba a ver contra quién peleaban", sostuvo Holly.

Holly Holm quiere seguir haciendo historia

Además, dijo: "Serían como 2-0, 1-0, 2-0, 1-0, durante 12 peleas seguidas, 20 peleas seguidas. Entonces pensé, no quiero ser así. Ese tipo de victorias ni siquiera pueden sentirse tan bien y siempre quise asegurarme de pelear contra los mejores y no quería ser un 'campeón de papel', no quería ser así. Sí, hay más riesgo cuando peleas contra los mejores, y estoy orgulloso del hecho de que he peleado contra los mejores mientras ellos eran los mejores actualmente. No después del hecho, quiero pelear contra las mejores cuando sean las mejores porque esas son las peleas que debo tomar".

"Esas son las peleas más estresantes, son las más intensas, tienes mucho que perder. Muchas cosas vienen con eso, pero al final del día miro hacia atrás, incluso a mi carrera en el boxeo, y sé que peleé con todas las mejores chicas cuando estaban en su mejor momento y estoy muy feliz por eso en esa carrera. entonces ¿por qué querría hacer algo aquí? Siempre quiero afrontar los desafíos más grandes y me he quedado corto en algunas de mis peleas, pero todavía quiero poder creer en mí mismo y afrontar estas grandes peleas como esa", sentenció Holly Holm.