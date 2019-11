Homenaje en el Senado a dirigentes que promovieron los Juegos Evita

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Deportistas que participaron de los Juegos Evita y personalidades que tuvieron protagonismo en la institucionalización por ley de esa competencia fueron homenajeados hoy en el Senado de la Nación, al cumplirse 70 años de la inauguración de los juegos nacionales durante la primera presidencia de Juan Perón.



Durante la ceremonia, se condecoró a la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, por el impulso que le dio a la institucionalización de los juegos durante su gestión como ministra de Desarrollo Social; al ex viceministro y actual diputado Carlos Castagneto, al ex secretario de Deportes de la Nación, Claudio Morresi, y al periodista deportivo Julio Ricardo.



El acto se realizó en el salón Atrio del Palacio Legislativo por iniciativa del presidente de la comisión de Deportes del Senado, Julio Catalán Magni.



"Alicia quería estar presente y traer su saludo para decir que Evita ha sido un norte para ella y que los valores que transmitió Evita la siguen acompañando", declaró en la ceremonia, Andrés Lablunda, vicedirector de la Casa de Santa Cruz, en representación de la mandataria.



La ley 26462 sancionada durante el gobierno kirchnerista institucionalizó con carácter de competencia anual a los Juegos Nacionales Evita, creados por la esposa del entonces presidente Juan Perón en 1948.



Catalán Magni declaró en su discurso que "no existe una sociedad si no tiene memoria" y "si no sabe de dónde viene y hacia dónde va" y consideró "imprescindible" seguir promoviendo estas competencias para "seguir articulando a la sociedad que viene".



"El deporte es esa pirámide que termina construyendo mejores personas y una sociedad diferente termina dando valores, reglas y límites para avanzar en qué sociedad queremos", expresó el senador que concluye en diciembre su mandato.



Recibieron condecoraciones los ex deportistas Carlos Arredondo, Oscar Calix, Fernando Galmarini, Antonio Garabal, Walter Gimenez, Alberto González, José Leonardi, Luis Maidana, Pedro Mansilla, Silvio Marzolini, Rodolfo Micheli, Héctor Molina. Juan José Pizzuti y Antonio Spilinga, entre otros.