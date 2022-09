El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, visitó la provincia y dio una conferencia de prensa. Habló sobre la Ley de Lemas y también sobre el rol de la oposición, aunque no dio muchos detalles sobre el futuro de Juntos Por el Cambio en San Juan.

El dirigente porteño estuvo acompañado por diputado nacional, Marcelo Orrego, la diputada nacional Susana Laciar y el diputado provincial Enzo Cornejo. Larreta dijo que llegó a la provincia para apoyar a la oposición en la campaña contra la Ley de Lemas y porque se había comprometido a venir a San Juan. “Seguro que el mejor sistema electoral para las próximas elecciones es el que rige hoy, no se puede cambiar el sistema electoral a pocos meses de las elecciones”, dijo.

Publicidad

El jefe de Gobierno porteño manifestó su rotundo rechazo a la Ley Lemas. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

“Basta ver los antecedentes en Argentina con Santa Cruz y Formosa”, continuó. De este modo fue categórico en sus declaraciones y aseguró que la Ley de Lemas será un atropello a las instituciones y la democracia.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

En otro orden, aclaró que no vino a San Juan como parte de una carrera presidencial, sino para formar un equipo de cara al 2023. “Estamos trabajando en un plan de desarrollo de largo plazo, Argentina necesita de un plan que se sostenga en el tiempo, si no estaremos peor. Necesitamos un plan que comience con la estabilización, no hay país que funcione con la inflación que le come los ingresos a la gente”, declaró el referente opositor.

Larreta junto a los dirigentes opositores de San Juan. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

Por otro lado, habló sobre el operativo policial en las inmediaciones de la residencia de Cristina Kirchner en el barrio de Recoleta. “Una cosa es una manifestación y otra es una carpa permanente con la toma del espacio público, colocación de puestos de comida en la calle, la gente se sube a los árboles. La policía actuó con mucho profesionalismo”, manifestó.

“Yo estoy orgulloso del funcionamiento de la Policía de la Ciudad, porque logró los índices de delitos más bajos de la historia. Buenos Aires es la ciudad más segura de Latinoamérica gracias a eso”, finalizó.