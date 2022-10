Horóscopo de hoy, lunes 24 de octubre: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí tienes las predicciones para este lunes 24 de octubre según tu signo zodiacal en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, el trabajo y el dinero.

Signo del horóscopo Aries hoy

Este fin de semana, las tarjetas les están llamando la atención sobre la importancia de ser experimentales. ¿Cómo y dónde te sientes inspirado para superar tus límites, tanto personal como profesionalmente? ¿Cómo y dónde te sientes inspirado para salir de tu zona de confort hasta que la zona de confort no sea más que una ilusión? ¿Cómo y dónde sientes la necesidad de mostrarte como la versión más audaz y brillante de ti mismo? Un recordatorio de las fuerzas misteriosas de arriba y abajo: déjate llevar y rompe tus propias reglas.

Signo del horóscopo Tauro hoy

Si bien glorificamos el cambio sin cesar, no siempre contamos con las herramientas necesarias para enfrentarlo. Sin embargo, lo que debe ser eliminado, debe ser eliminado, Tauro. Esto es lo que la transformación requiere de nosotros. Entonces, corta los cables donde sea necesario. Salga de situaciones que sean perjudiciales para su bienestar mental y emocional. Recuerda que aquello para lo que estás haciendo espacio es mucho más magnífico que lo que estás dejando atrás.

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Una vez más, las cartas te recuerdan que se trata del viaje y no del destino. Por lo tanto, siéntase orgulloso de dónde se encuentra a medida que comienza a obtener alegría del proceso de aprendizaje. Lo bueno es que el entorno en el que te encuentras también apoya tu crecimiento. Para algunos de ustedes, este puede ser un momento de aprendizaje o de pasar tiempo con un mentor en el que confían. Presta atención a la sabiduría que están compartiendo contigo en este momento, ya que te ayudará a mover montañas.

Signo del horóscopo Cáncer hoy

Todos pasamos por períodos de ser y períodos de hacer. Periodos de reposo y periodo de servicio. La luna oscura trae consigo el recordatorio de que es hora de hacer una pausa y entrar en modo yin. Para permitirte procesar todo lo que has pasado en los últimos meses. El proceso de introspección requerirá que enfrentes ciertas verdades incómodas sobre ti mismo, y eso está bien. Estás preparado para cambiar esas creencias negativas que han estado obstaculizando tu progreso.

Horóscopo Signo Leo Hoy

Pero, su ansiedad solo lo llevará más y más abajo en la madriguera del conejo. Entonces, pausa. Da un paso atrás y libera el atasco a tu manera única a través del trabajo de respiración, el diario, la meditación y el movimiento. Esto te ayudará a crear un espacio para que el Espíritu se manifieste de formas inesperadas. A aquellos que ya están en camino se les recuerda que los desafíos también son parte del viaje. Concéntrate en cómo puedes cambiar tus circunstancias a tu favor. Concéntrese en cómo puede obtener medicina del veneno que le han servido en una taza de té. El mantra 'acepta todo, no rechaces nada' ocupará tu lugar, Leo.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

La Ley de Sincronicidad está en juego. La Ley de la Sincronicidad siempre está en juego, Virgo. Así que presta atención a lo que te dicen las señales. Presta atención a los ciclos que están llegando a su fin y a los capítulos de tu vida que piden un epílogo. Confía en que aquello para lo que estás haciendo espacio es mucho más grande que lo que estás dejando atrás. Confía en que al convertir tu conocimiento en sabiduría, podrás emerger como la versión más encarnada de ti mismo.

Signo del horóscopo Libra hoy

Aunque hermosa en una multitud de formas, la temporada de Libra trajo consigo muchos giros y vueltas. Giros y vueltas que te obligaron a reducir la velocidad, mirar dentro y hacer el trabajo de la sombra. Caminar a través de los rincones profundos y oscuros de tu psique rara vez es fácil. Pero, lo superaste todo con gracia. Hoy, mientras te preparas para la próxima luna nueva en Escorpio, tómate un momento para enviar una oración de agradecimiento por todo lo que fue y todo lo que está por venir. ¡Algo nos dice que vas a tener más de un motivo para celebrar!

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

Ya has recorrido este camino antes, Escorpio. Has hecho espacio en tu corazón para aquellos que no merecían tu amor. Has confiado en personas que te defraudaron una y otra vez. Hoy, las cartas te recuerdan que hagas un cambio de paradigma. Para empezar a honrar tu luz interior. Mirar a la deidad en el espejo y recordarles su belleza, gracia y sabiduría inherentes. Te mereces más que otro medio amor. Mereces estar con alguien que se comprometa a construir una vida contigo y prometa estar a tu lado a través de las tormentas más tormentosas.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

Pero, ¿qué estás *buscando* Sagitario? ¿Qué deseas de esta conexión? Está bien involucrarse físicamente siempre y cuando puedas practicar el desapego y priorizar tu relación contigo mismo. Pero, si tienes la tendencia a enredarte emocionalmente, ¡traza tus límites lo antes posible! Nada es más importante que mantener su salud mental bajo control. Debes asegurarte de no estar haciendo lo imposible por mantenerlos en tu vida.

Signo del horóscopo Capricornio hoy

¡Hola y bienvenidos a la temporada de Escorpio! Un tiempo para que las brujas y los magos salgan y jueguen. Un tiempo para que videntes, hechiceros y alquimistas también tengan su gran momento. Palabra para los sabios: entregarse al Gran Misterio. Haz tiempo para conectarte con tu aquelarre mientras lo haces. La próxima luna nueva en Escorpio te presentará la oportunidad perfecta para profundizar en tus propias prácticas y descubrir la verdad.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

La red de la creación funciona de manera misteriosa, brindándonos las circunstancias exactas requeridas para nuestro crecimiento y desarrollo. Lo que se te ofrece en este momento es una oportunidad para subir de nivel profesional y llevar tu carrera en la dirección correcta. Golpea cuando el hierro esté caliente, Acuario. Al mismo tiempo, reconoce que eres parte del equipo. Eso es a través de la co-creación que podrán realizar la gran visión. Indicación del diario: ¿cómo puedo crear un entorno mejor para que yo y los demás prosperen?

Horóscopo Signo Piscis Hoy

Recordatorio de luna oscura: lo que estás resistiendo contiene la medicina necesaria para tu crecimiento y desarrollo. Entonces, no te asustes de mirar hacia adentro, hermosa. No dudes en sumergirte profundamente en tu psique y escuchar la voz de las sombras. Sepa que el Universo está reservando espacio para una mayor limpieza y purga para que pueda emerger del vacío como la versión más encarnada de usted mismo.