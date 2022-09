Horóscopo de hoy, lunes 5 de septiembre: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí las predicciones de este lunes 5 de septiembre, según tu signo del zodiaco en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, trabajo y dinero.

Horóscopo Signo Aries Hoy

Debe hacer concesiones esta semana para aquellos que carecen de su capacidad para hacer las cosas. Así que no armes un escándalo si alguien con quien vives o trabajas se equivoca. Especialmente en el trabajo, debe aprender a estar más relajado y perdonar, también consigo mismo.

Horóscopo Signo Tauro Hoy

Ha llegado el momento de soltarte el pelo. Con tu regente Venus en el área más alegre de tu carta, no querrás tomarte demasiado en serio nada, lo cual es bueno, ya que a veces puedes ser un poco demasiado solemne. La vida está destinada a ser divertida, no una tarea.

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Puede que no estés de acuerdo con lo que te proponga un amigo o familiar, pero una vez que estén decididos, lo único que puedes hacer es brindarle tu apoyo y esperar que no termine en lágrimas. Como sugieren los planetas, es más probable que termine en sonrisas, tal vez solo seas pesimista.

Horóscopo Signo Cáncer Hoy

Hazte la vida más fácil para variar. Puedes pensar que tienes que trabajar duro y parecer serio, pero los planetas cuentan una historia diferente. Siéntese, deje que las cosas sucedan y todo será perfecto en todas las formas posibles. Tal vez también de algunas maneras imposibles.

Horóscopo Signo Leo Hoy

Otros harán lo que les pidas esta semana si les aclaras lo que pueden ganar al ayudar. Un poco de soborno no siempre es malo, incluso podría ser bueno si todos ganan. Por supuesto, ganarás más que la mayoría, pero tú eres el jefe, así que eso es de esperar.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

Esta podría ser una de las mejores semanas del año para ti, y las próximas semanas también serán bastante especiales. Con Venus uniéndose al Sol en tu signo de nacimiento, te llegarán cosas buenas de todas las direcciones. No preguntes por qué, simplemente disfruta de cada momento.

Horóscopo Signo Libra Hoy

Algo que ocurra esta semana hará que se congele ante los faros o se aparte del camino. La decisión es tuya. No importa lo mala que parezca la situación, en unos días no te preocupará lo más mínimo, así que no hagas de esto un gran problema.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

Las amistades y las actividades grupales están bajo excelentes estrellas esta semana, así que busca personas que te hagan sentir feliz de estar vivo. Hay pocas cosas que mejoren más la vida que estar con alguien en la misma longitud de onda que ve la vida de la misma manera que tú.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

Cuando Venus, el planeta de la armonía, cruce el punto medio del cielo de su carta mañana, será fácil salirse con la suya con los empleadores y otras personas con autoridad. Sabrá exactamente qué decir y hacer, así que asegúrese de tener un propósito en mente.

Horóscopo Signo Capricornio Hoy

Incluso si eres el tipo de Capricornio al que le gusta estar cerca de casa, esta semana te sentirás aventurero. Eso es bueno, ya que los planetas sugieren que si vas a un lugar en el que nunca has estado, encontrarás a alguien que iluminará tu vida.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

El paso de Venus a Virgo significa que puedes estar un poco quisquilloso esta semana, especialmente en lo que respecta a las posesiones y el dinero. Pero el efecto de Venus suele ser positivo, por lo que probablemente no tengas nada de qué preocuparte. También puedes desarrollar un enamoramiento secreto por alguien.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

Todos pensarán que eres la rodilla de la abeja esta semana, ya que lo eres, pero tu objetivo debe ser hacer que alguien más se sienta especial. Si un ser querido se siente abandonado, esfuércese por convencerlo de que es y siempre será la persona más importante en su vida.