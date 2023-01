Horóscopo de hoy, lunes 9 de enero: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí tienes las predicciones para este lunes 9 de enero según tu signo zodiacal en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, el trabajo y el dinero.

Signo del horóscopo Aries hoy

El hombre ahorcado podría indicar que se avecina un cambio importante en la perspectiva esta semana. Alternativamente, puede significar que se necesita algún tipo de sacrificio. El proceso que The Hanged Man quiere que sufras en los próximos días puede sentirse incómodo, pero puede llevarlo a una liberación muy necesaria de patrones pasados negativos que ya no le sirven. ¿A qué te has aferrado y cómo te han frenado estas creencias? Esta semana te animan a dejarlos ir de una vez por todas.

Signo del horóscopo Tauro hoy

Esta semana, el 8 de Pentacles te anima a que aproveches tus talentos creativos y trabajes duro con ellos. Cuanto más crees y perfecciones tu oficio, más se darán cuenta de lo que estás haciendo — y más inspirado te volverás. Al exponerse, le da a otros la oportunidad de reconocer sus habilidades únicas, y esto puede servir como la motivación necesaria para continuar produciendo cosas de las que está realmente orgulloso. ¡Entonces, sal y conviértete en el maestro de tu dominio!

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Descansa, reflexiona y recupera. Ese es el mensaje que el 4 de Espadas tiene para ti esta semana. Es posible que haya enfrentado una situación difícil recientemente, como la pérdida de un trabajo, el final de una relación o los problemas relacionados con el dinero. Este asunto te quitó mucho, y ahora podrías sentirte agotado mental, física, emocional y espiritualmente. Tómese un tiempo para recuperarse y recargar. Es importante darse esta oportunidad de reactivarse —, lo ayuda a regresar al mundo con un espíritu rejuvenecido y una nueva perspectiva.

Signo del horóscopo Cáncer hoy

¡Vas a montar la ola de buenas vibraciones esta semana! los As de tazas está señalando un tiempo que se desborda de energía emocional positiva. La felicidad, la creatividad y la compasión son suyas. ¡También significa la capacidad de fortalecer sus relaciones existentes — y tal vez conocer a un nuevo amigo o amante! Si te has sentido cerrado últimamente, es hora de abrir tu corazón para recibir el amor y la tranquilidad que mereces. Esta es tu oportunidad de beber de la copa de la profunda realización espiritual, ¡así que bebe!

Horóscopo Signo Leo Hoy

¡Puedes respirar un poco más fácilmente, porque el alivio ha llegado esta semana! La estrella está señalando un aplazamiento después de un período de gran cambio o dificultad. Si bien esta agitación no ha sido fácil de superar, ha sido capaz de soportar cualquier desafío que la vida le haya presentado. ¿Qué lecciones has aprendido? ¿Qué pudiste dejar que eso te frenara? ¿Cómo avanzarás de manera diferente? Ahora es el momento de deshacerse del viejo tú, para que puedas emerger como la persona que debes ser.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

El 8 de Espadas indica que te sientes atrapado en este momento, creyendo que no hay salida a tus circunstancias actuales. Esta semana te llaman para preguntarte si estás realmente atrapado ... o si simplemente estás en una prisión de tu propio diseño. La inseguridad, el miedo y la duda son a menudo sentimientos que nos mantienen en situaciones mucho más largas de lo necesario. Examine este asunto más de cerca. Puede descubrir que las limitaciones autoimpuestas lo han estado frenando todo este tiempo.

Signo del horóscopo Libra hoy

¡Tu momento decisivo ha llegado! los As de espadas indica que la niebla se está levantando y que tienes mayor claridad mental esta semana. Puede parecer que está viendo el mundo a través de una lente nueva, una que lo ayuda a cortar el ruido y llegar al meollo del asunto. ¿No es una situación lo que parece? ¿Alguien te ha estado engañando? ¿Te has estado engañando a ti mismo? Te están dando la oportunidad de despejar el aire y ver las cosas exactamente como son.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

Los 10 de espadas reconoce que estás pasando por un momento doloroso en este momento. Tal vez has sido traicionado, o podría ser que estás experimentando un período de cosas que te destrozan. Este tipo de experiencias nunca son agradables, pero esta semana se le llama a concentrarse en el nuevo comienzo que este final puede dar paso. Aunque parezca que ha tocado fondo, consuélese con el hecho de que no hay otro lugar a donde ir sino subir. Recuerde, los obstáculos pueden ser oportunidades disfrazadas.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

¡Esta semana podría ser todo sobre nuevos comienzos para ti! El tonto representa el comienzo de un viaje y abrazar lo desconocido. Si ha estado queriendo moverse en una nueva dirección, ¡esta es su señal del universo para finalmente hacerlo! Sí, explorar territorio desconocido puede dar miedo. Siempre es mucho más fácil seguir con lo que sabes. Sin embargo, su zona de seguridad no es donde ocurre el mayor crecimiento y cumplimiento. Tire la hoja de ruta y dé un salto de fe. Podrías terminar en un lugar mejor de lo que esperabas.

Signo del horóscopo Capricornio hoy

¡El Sol realmente está brillando sobre ti esta semana! La tarjeta del sol representa abundancia, optimismo, éxito y la calidez de un momento feliz en su vida. Puede ser que hayas pasado por un momento tumultuoso en tu vida, sintiendo que no había un final a la vista. Bueno, ¡siempre es más oscuro antes del amanecer — y ha llegado el amanecer! A través de estos obstáculos, has aprendido mucho sobre ti y has ganado confianza al saber que puedes capear cualquier tormenta. Disfruta de este período de positividad porque te lo has ganado.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

Las Página de Pentacles representa entusiasmo por nuevos comienzos y nuevas empresas. Esta semana, se le anima a expresar sus talentos creativos de alguna manera. ¿Has estado pensando en comenzar algo pero no has dado los primeros pasos para despegar? Esta tarjeta quiere que tome esas ideas imaginativas con las que ha estado jugando y comience a trabajar para manifestarlas. Al permanecer enfocado y aplicar una fuerte ética de trabajo, te das la capacidad de convertir tus sueños en realidad.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

Los 5 de tazas indica que te has estado permitiendo vadear en un mar de arrepentimiento y decepción. Si bien el dolor que siente es muy real y no debe minimizarse, no es un pase gratuito para mantenerse atrapado en este modo para siempre. Al elegir concentrarse en sus fallas o errores percibidos, no puede ver las cosas positivas justo en frente de usted, ni puede avanzar hacia pastos más verdes. Todavía hay esperanza, y es importante esta semana que encuentres dónde está esa esperanza y cambies tu atención a eso.