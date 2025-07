Tragedia en Altamar: el violento incidente a bordo del crucero más grande del mundo

Un impactante suceso sacudió las tranquilas aguas de Bahamas el pasado jueves por la noche a bordo del Icon of the Seas, el majestuoso crucero de Royal Caribbean, reconocido como el más grande del mundo. Un miembro de la tripulación sudafricana, de 35 años, protagonizó un ataque brutal al apuñalar a una compañera de 28 años, también sudafricana. Tras el violento acto, el agresor, en un giro dramático, se lanzó por la borda, siendo posteriormente recuperado por el personal médico del barco, aunque lamentablemente ya sin vida. La Real Policía de Bahamas ha iniciado una investigación para esclarecer los detalles de este trágico incidente.

El altercado, calificado por Royal Caribbean como una "disputa personal" entre dos tripulantes, dejó a la mujer con múltiples heridas de arma blanca en la parte superior del cuerpo. Afortunadamente, gracias a la rápida intervención del equipo médico a bordo, su condición se reportó como estable tras recibir tratamiento. El destino del presunto atacante, sin embargo, fue trágico. Según el reporte policial, tras apuñalar a su compañera, el hombre huyó de la escena y saltó al mar, donde fue encontrado inconsciente y declarado fallecido a bordo de la embarcación.

Imágenes captadas por pasajeros del crucero

La tensión y el caos a bordo no pasaron desapercibidos para los pasajeros, quienes, a través de sus dispositivos móviles, lograron captar videos de los operativos de búsqueda y rescate. Estas grabaciones, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, ofrecieron un vistazo a los momentos de incertidumbre y la labor del equipo de seguridad y rescate del Icon of the Seas. Un portavoz de Royal Caribbean emitió un comunicado confirmando el fallecimiento del tripulante implicado, lamentando el suceso y asegurando que la tripulante herida recibió la atención necesaria.

Este no ha sido el único incidente que ha puesto al Icon of the Seas en el foco de atención esta semana. Días antes de este trágico evento, el mismo crucero fue escenario de otro suceso que, aunque menos grave, también generó revuelo. Según reportes y un video compartido en la página de Instagram Only in Florida, un pasajero cayó desde el borde de una piscina ubicada en la cubierta 15 hasta la cubierta inferior. Afortunadamente, en este caso no se reportaron lesiones, lo que alivió la preocupación, aunque añadió otro episodio a una semana inusual para la gigantesca embarcación de Royal Caribbean.

Los recientes incidentes a bordo del Icon of the Seas plantean interrogantes sobre la seguridad y el bienestar, tanto de los pasajeros como de la tripulación, en los megacruceros. Si bien las compañías de cruceros implementan estrictas medidas de seguridad, la convivencia de miles de personas en un espacio limitado, junto con las presiones laborales de la tripulación, pueden generar situaciones imprevistas. Este trágico evento, con un apuñalamiento y una posterior muerte, subraya la complejidad de gestionar la seguridad en un entorno flotante y la importancia de la atención a la salud mental y las relaciones interpersonales entre el personal a bordo.