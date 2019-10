HORÓSCOPO DE LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE DE 2019

HORÓSCOPO DEL LUNES 7 DE OCTUBRE, 2019 ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL) Arianos día de cuentas claras y de arrancar de cero. No se dejen llevar por las emociones y traten de poner en claro los objetivos a proyectar para salir de las deudas. Mejora en el área sentimental, reaccionan positivamente. Reencuentro. Momento: de color amarillo suave. TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO) Tendrían hoy los mentales taurinos una jornada con buenos resultados y mirada positiva ante las vicisitudes. Es importante poder lograr separar las emociones de las acciones. Busquen blanquear pensamientos y sentimientos, sin temor. Momento: de color granate. GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO) Planifican los curiosos geminianos, lograr saber el fondo de las cosas que ocurren en sus vidas afectivas. Logran conocerse más. Las finanzas con proyección interesante. Planes nuevos y bien pensados que les darán un nuevo horizonte. Momento: de color perla. CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO) No empiecen a preocuparse por los resultados laborales hacia fin de año. Vivir el hoy es algo que todos debemos internalizar como muy válido. El amor llega para algunos, aquellos que estén predispuestos a abrir sus corazones. Momento: de color violáceo. LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO) Necesidad de lograr que ciertas personas los acompañen en sus proyectos laborales. Posibilidad de generar sociedades válidas. Atención con las emociones, se dejan llevar por comentarios que no hacen falta escuchar. Libertad. Momento: de color anaranjado. VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE) Hay lecciones para aprender en la vida, una de ellas y fundamental es tratar de ver las cosas desde otro punto de vista y no desde la suposición de que siempre se tiene razón. Apurón financiero que podrán solucionar. Límites. Momento: de color azabache. LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE) Librianos la primavera los sensibiliza aún más. No tomen tan a pecho las actitudes de los demás, no hace falta obedecer al sufrimiento que proponen los otros. Esperanza. Momento: de color uva. ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE) Sensaciones encontradas en el área labora. A veces podemos sentirnos así, pero recordando que los humanos tenemos diferentes estados anímicos, minimizaremos los efectos negativos. Finanzas equilibradas con buen augurio. Momento: de color siena. SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE) Sagitarianos a la carga, hoy con entrevistas prometedoras en las que lucirán sus talentos. No dejen de concurrir a ese encuentro social que puede darse. Voluntad. Momento: de color sésamo. CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO) Cabritas a cambiar el humor, comienzo de semana y es más positiva y efectiva una actitud más alegre y calma. Las cosas en el plano afectivo dejarían hoy ese rumor nostálgico y podrán transformarlo en ansias y deseos plenos de estar bien. Momento: de color durazno. ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO) Acuarianos una buena jornada para arreglos, contratos, firmas importantes o noticias legales. Atentan contra su espontaneidad ciertas personas de su entorno. Demuestren que siempre hay buena intención en sus actos. Honestidad. Momento: de color café. PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO) A remontar esa ilusión de larga data y a tratar de hacerla realidad. No subestimen sus capacidades piscianos, crean en ustedes. Día para gobernarse y proclamar su autoestima. Momento: de color plateado. HORÓSCOPO DEL MARTES 8 DE OCTUBRE, 2019 ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL) Sensación especial al reencontrarse con personas del pasado que le aportaban buenas cosas. No se dejen llevar por comentarios en su área laboral. Las cosas pueden estar caldeadas, pero todo vuelve a acomodarse en la vida. Momento: de color azul marino. TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO) Llamado que le hará desistir de haber imaginado cosas que al final no eran así. Muchas veces fantaseamos y sufrimos, sin saber la verdad de las cosas o las circunstancias. Las finanzas con ciertos recaudos, aguarden para esos gastos. Momento: de color verde. GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO) Multitud de sensaciones en el área de las actividades al comprobar que sus esfuerzos son reconocidos. Posibilidad de ascensos o confirmaciones de puestos. El amor con gran porte, aprovechen esta jornada marciana. Momento: de color dorado. CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO) Día intuitivo para estos psíquicos naturales, aprovecharán esa intuición para ver la verdad de ciertas cosas que ocurren a su alrededor. Proyectos respecto al hogar, renovación y movida de muebles. Es importante hacerlo. Momento: de color blanco lunar. LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO) Carrera contra reloj por asuntos pendientes, trámites y diligencias. Oportunidad de llegar a sus metas en el plano intelectual, avances y progreso. El amor con cierto aire de postergado, busquen ese reencuentro y relajen. Momento: de color borgoña. VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE) Sin grandes novedades en el plano económico, los virginianos igualmente en este día, podrán realizar sus planes de compras o pagos. Lucen muy bien energéticamente, aprovechen para reuniones sociales, encuentros, diálogos. Momento: de color agua marina. LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE) Interesante ver hoy cómo se llega a la solución de un problema. Caminan con pasos firmes y realizan sus compromisos con total idoneidad. Día profundo en el amor, reconciliaciones o propuestas que esperaban desde hace tiempo. Momento: de color rosa. ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE) Amplia jornada para concreciones y buenos frutos en el plano de las actividades. Escorpianos, saltan la brecha que los separaba de personas con lal que tenían cierta distancia. Reconciliación y orgullo sentimental. Las cosas llegan. Momento: de color melón rosado. SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE) Sensaciones prometedoras al ver resultados en el plano laboral y profesional. Verán que son requeridos por sus virtudes e inteligencia. Próspero día para las comunicaciones y los contactos. Verán llegar a sus deseos hechos realidad. Momento: de color celeste. CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO) Interesante día para realizar trámites, entre los que podría estar concurrir a citas médicas. Revisarán sus modos al notar que personas de su entorno parecen molestas. Siempre se está a tiempo de corregir actitudes, no somos perfectos. Momento: de color mora. ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO) Sin duda una jornada positiva en cuanto a que sus ánimos están frescos y positivos. Es innegable que la buena predisposición es necesaria siempre. El amor para ser escuchado. Acuarianos es importante poder comprender al otro. Momento: de color ámbar. PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO) Productivos serán aquellos que estén por cerrar acuerdos, sociedades o firmas. Lucidez y delicadeza ante las pequeñas dudas. Sabrán conectarse con personas nuevas en sus vidas, buena sensación y calidad. Salud óptima. Momento: de color anaranjado. HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE, 2019 ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL) Tenga más recaudos con las respuestas, los modos siempre son importantes de cuidar. La situación laboral con algo de aspereza, pero nada que no se solucione. Diálogo. Salud con algo de nervios, busquen relajar y despejarse. Momento: de color azul claro. TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO) Sin grandes novedades hoy sería una jornada serena con posibles reuniones sociales en las que podrían obtener nuevos contactos interesantes. El corazón venusino en busca de lograr ese amor completo. Anhelo. Momento: de color rosado. GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO) Posibles cambios en el área de las actividades. Se proyectan nuevas cosas que les darían satisfacción intelectual y financiera. Avances y prosperidad. Amor aireado, con espacios recuperados y mejoría en las relaciones. Madurez. Momento: de color crema. CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO) Sentimental día, con cierta sensación de contrariedad que los llevaría a replantearse qué es lo que realmente quieren. Quererse es vital, no sólo por uno mismo, sino también por los demás. Finanzas con recaudos, traten de no gastar. Momento: de color uva. LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO) Caminan en territorio seguro en las actividades, dando fiel muestra de sus talentos y confianza. Apresuran trámites que estaban postergados y logran soluciones. Amor casi completo, si dejan cuestionamientos innecesarios. Alegrías. Momento: de color jade. VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE) Necesario diálogo en su espacio de trabajo. La claridad de pensamiento y estilo respetuoso son las claves para arribar a buenas conclusiones. Los asuntos legales, como las firmas, contratos y arreglos, óptimos. Amor en el camino. Momento: de color magenta. LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE) Librianos, día para negociaciones y diálogos importantes. En el amor, déjense llevar por lo que realmente sienten, llegan halagos e invitaciones que les darán nuevas oportunidades. No olvidar, lo pasado pisado, tal se proclama. Momento: de color lavanda. ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE) Trabajo arduo en esta jornada que puede disparar ciertas complicaciones y arrojar resultados poco resueltos. Pongan sus entendimientos en pos de logros satisfechos. Traten de en el momento que puedan, de caminar, tomar aire. Momento: de color anaranjado. SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE) Dejar de lado a tiempo discusiones en el trabajo. Los malentendidos nos pueden jugar malas jugadas, por lo que es importante, poder analizar bien las situaciones. Amor con una especie de suerte deseada, las cosas se solucionan. Evolución. Momento: de color carmesí. CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO) De manera súbita pueden darse cambios en el área de las actividades. Noticias o llamados alentadores que les darán un panorama más consolidado. El corazón con algo de distancia, con el espacio invadido por las preocupaciones diarias. Momento: de color lila ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO) Consensuar y poner objetivos en común en el área laboral, dará resultados esperados. Sepan escuchar las otras opciones o sugerencias. Beneficio económico que podría llegar sin ser esperado. Logren estar más tranquilos. Decisión. Momento: de color ocre. PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO) Las oportunidades siempre están. Muchas veces, vemos de manera limitada, extender los horizontes, depende de nosotros mismos. Buscar, hace que encontremos. Piscianos, día intuitivo, despierten sus talentos y capacidades. Todo llega. Momento: de color amarillo. HORÓSCOPO DEL JUEVES 10 DE OCTUBRE, 2019 ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL) Arianos jornada más apacible y con ánimos positivos. Lectura especial sobre sus labores, dando empuje y nuevas propuestas. Consiguen reanudad vínculos distanciados, saldando así deudas cósmicas. La enemistad nunca es positiva. Momento: de color púrpura. TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO) Logran organizar sus tareas de manera más óptima que les dará un mejor modo de aprovechar sus tiempos. Amigos necesitándolos, podrán dar opiniones certeras y ayudar a soluciones. Amor compenetrado y ampliamente reflexionado. Momento: de color siena. GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO) Acomodamiento de posiciones en el área laboral. Se sentirán cómodos con las nuevas perspectivas. Creatividad y crecimiento que les dan tranquilidad intelectual y emocional. Coincidencias y gusto en citas o encuentros. Descubrimiento. Momento: de color amarillo oro. CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO) Las emociones jugándoles una mala pasada en el plano de las actividades. Traten de ambientarse a las nuevas realidades buscando encontrar reacomodarse. La familia óptima, el fiel resguardo y regocijo canceriano. Vivificados. Momento: de color crema. LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO) Traten de ver otro modo entendido de relacionarse en su área laboral el estilo Fuego leonino, a veces es chocante y puede deteriorar el ambiente ameno. Las capacidades se logran, el deseo de cambio es empezar a lograrlo. Amor, pleno. Momento: de color ocre. VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE) Claridad mental en el área de las actividades, dándoles benevolencia y ocasiones nuevas que los hacen crecer. Simular estados anímicos que no se sienten, sólo aporta malestar interno, dejándonos más solos de lo que imaginamos. No teman mostrarse. Momento: de color cian. LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE) Amplia colaboración de alguien que los estima, en asuntos financieros o deudas. No alteren su tranquilidad y sepan esperar las soluciones que están en camino. Realidad nueva en los afectos, alguien allegado logra consolidarse en el amor. Momento: de color malva. ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE) Espontáneo sentimiento ante quienes los rodean en su ámbito laboral. Aspiran internamente a poder consolidar más los vínculos y seguir adelante con todos. Ese sentimiento, es parte de la Evolución. Amor en compás de espera. Ilusión. Momento: de color rosa. SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE) No sientan como tremendas las cosas que no lo son, y aún siéndolo, procuren no desequilibrarse. Programa financiero que les otorgarían soluciones inmediatas a aquellos que tengan deudas. Tranquilidad y distracción, claves para este día. Momento: de color café. CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO) Sin duda, el mejor día de la semana en cuanto a que sus actividades les darán la demostración clara de que sus talentos son valorados. No posterguen reuniones, entrevistas o diálogos importantes. Día iluminado en todos los aspectos de la vida. Momento: de color oro. ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO) Acuarianos sin relación los problemas emocionales con las actividades. Traten de poner distancia y no perjudicarse la salud. Las cosas siempre tienen un sentido profundo, nada de lo que vivimos es innecesario. Todo apunta al crecimiento interno. Momento: de color azul Francia. PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO) Día moderado en el plano de las actividades, neutral y simple. Los momentos especiales llegarán de la mano de personas allegadas o de invitaciones informales que surgirían. Concurran, es importante relacionarse y conocer gente. Momento: de color fucsia. HORÓSCOPO DEL VIERNES 11 DE OCTUBRE, 2019 ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL) Las cosas no tendrían que ser complicadas de ser resueltas, siempre tenemos que sostener que tiene que encontrarse la solución. Quitar de nosotros la sensación de derrota, es fundamental. El amor con ciertos reclamos. Análisis. Momento: de color borravino. TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO) El conocimiento nunca está de más, crecer intelectualmente no sólo nos sirve a nosotros mismos, sino a los demás. Somos una unidad en varios sentidos. El amor para los taurinos es crucial en este día. Sentirán la necesidad de ser amados. Momento: de color rojo. GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO) Si hay decisiones que deban tomar hoy, tómense el tiempo necesario para pensar bien. Aspiren a lo que más merecen obtener. Pueden tener hoy llamados importantes que les darán cierto giro a sus dudas. Amor encaminado y con ansias. Momento: de color jade. CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO) Cancerianos hoy con ideas acertadas en el plano financiero, llegan a poder acomodar los gastos y mirar hacia adelante con mayor tranquilidad. El trabajo con buen semblante, pisan con seguridad. Amor muy relajado y pleno. Momento: de color perla. LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO) Si bien son los reyes del mando, hoy leoninos pueden llegar a razonar que hay cosas que hay que delegar. Confiar en el otro, es importante. El amor con tratativas nuevas para aquellos que sienten algo de cansancio. Nuevos aires y esperanzas. Momento: de color tiza. VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE) Virginianos plena jornada para poder lograr terminar trámites o cosas que fueron postergando durante la semana. Si hay invitaciones, no dejen de concurrir. Conocer gente o compartir con amigos, es fundamental en la vida. Momento: de color coral. LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE) Día muy intuitivo para los librianos que de sensibles, muchas veces traspasan la barrera del dolor. Traten de replantearse esta condición, y lograr ese equilibrio que también es típico en Libra. A cuidarse de los gastos, no se tienten. Momento: de color azabache. ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE) Elegir es una oportunidad que tenemos a diario en la vida. Condición humana importante en la que la responsabilidad también tiene un rol vital. Hoy eligen escorpiones. Decisiones y proyectos que renuevan sus vidas en varios sentidos. Momento: de color púrpura. SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE) Manéjense con confianza y sean espontáneos en entrevistas, reuniones, citaciones o en todo diálogo que deban mantener. Hay buenas nuevas en el área afectiva dándoles mucha ilusión y esperanzas para lograr seguir adelante. Momento: de color anaranjado. CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO) No pierdan el tiempo con pensamientos obsesivos respecto a personas que sienten que los perjudican. Aprovechen la energía positiva de quienes los quieren y conocen bien. Las finanzas y el trabajo en buena posición. Jornada intensa. Momento: de color púrpura. ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO) Acuarianos momento de afrontar y plantear en el trabajo las cosas que sienten que tienen que exponer. El respeto empieza por uno mismo, es válido proponerse poner claridad en las cosas. Día interesante para el amor, se animan a probarse. Momento: de color berenjena. PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO) Día con los tiempos algo resumidos. Procuren organizarse y no distraerse. El cansancio a veces nos juega malas jugadas. Traten de realizar alguna actividad física. Momento: de color zanahoria. HORÓSCOPO DEL SÁBADO 12 DE OCTUBRE, 2019 ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL) Interesantes propuestas podrían llegar desde el lado laboral. Armonizan una historia emocional con la que podrían generar la recomposición de vínculos que parecían rotos. Traten hoy de poner orden en sus casas, cambien muebles de lugar. Momento: de morado. TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO) Las situaciones familiares con cierto respiro, luego de que puedan entablar diálogos con tranquilidad y verdad. Las cosas apuntan a poder revertirse en el plano financiero, aprovechen hoy para sacar bien sus cuentas. Avances. Momento: de color verde musgo. GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO) Las vicisitudes de la vida se ´pueden solucionar aún cuando nos damos cuenta más tarde. Todo lo que sea enmendar, o corregir en pos del Bien, siempre es apuntalado por el Universo Divino. Amor para conversar profundo, y relajar. Momento: de color beige. CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO) La exploración de nuestro universo interior, es parte de las cosas que tenemos que recordar hacer. La conexión interna es maravillosa cuando se naturaliza tenerla. Somos lo que resultamos pensar y sentir. Momento de purificación. Momento de color: Blanco. LEO (23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO) Sin pensar demasiado hoy leoninos anímense a hacer esas invitaciones pendientes sin temor al rechazo. El amor siempre es prueba, y probarse marca crecimiento en la vida. Las angustias del pasado sellando su fin. Celebren la compañía de quienes los quieren. Momento: de color rosado. VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE) Oportunamente recibirían palabras que están esperando por parte de allegados que les deben una explicación. No dispersen sus energías en cosas banales, aprender a darle el peso justo a cada vivencia es muy importante. Poder soltar. Momento: de color maíz. LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE) Las comparaciones no son necesarias. Si bien la curiosidad natural humana nos lleva a comparar, es importante poder descubrir cada esencia e idiosincrasia. Salidas espontáneas que podrían darnos alegrías impensadas. Liberación. Momento: de color anaranjado. ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE) Cuando a uno le cancelan la salida o el llamado, es bueno tratar de entonces gestionar hacer otro tipo de cosas. Estancarse o encapricharse, no es bueno. Traten escorpianos de hacer algo de actividad física, por lo menos, caminar. Momento: de color índigo. SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE) Clave para poder resolver problemas laborales, se sientan a pensar y hallan la solución. No siempre estamos en lo cierto, escuchar al otro es primordial. Saber que aceptar haberse equivocado, demuestra la humildad necesaria. Momento: de color verde oliva. CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO) Las cabritas con entusiasmo y alegrías por motivos que vienen de las familias. Hay noticias alentadoras y soluciones que llegan. Ser agradecido es una virtud maravillosa, excede la barrera de lo que muchos ignoran. Plenitud. Momento: de color oro. ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO) Los acuarianos con algunas contrariedades que tocan el seno familiar. A veces no poner la balanza es parte de la falta de comprensión de los problemas y sus explicaciones. Involucrarse es necesario, defender a quienes se aman, vital. Momento: de color rojo. PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO) Carrera contra el reloj, hoy con ciertos inconvenientes generados en el área laboral, ocupan su sábado piscianos. Busquen sostener el buen humor siempre. En el amor, las cábalas no son las que arreglan los problemas, todo depende de nosotros mismos. Momento: de color violáceo. HORÓSCOPO DEL DOMINGO 13 DE OCTUBRE, 2019 ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL) Los recreos se los toma uno mismo. Se puede estar en sus lugares rutinarios, y poder sentirse en lugares de ensueño o tener pensamientos ultra positivos frente a la vida. Todo es el cristal con el que observamos. No hay duda. Osadía. Momento: de color plateado. TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO) Día para tomarse en algún momento un descanso a solas para hacer algo que les guste hacer. Darnos nuestro lugar es una condición importante para el equilibrio de la salud toda. Retomar la lectura es cultivarse, don natural vigente. Momento: de color marrón. GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO) Los geminianos con posibles invitaciones o reuniones sociales. No dejen de concurrir, más allá de a veces no querer socializar. Los cambios internos tocan a la puerta de los muy cuestionadores nativos de este signo de aire. Aprovechen. Momento: de color turquesa. CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO) A la vista tienen personas de su interés. Dejar pasar el tiempo y no hacerse cargo de lo que se siente, desfavorece y llega el momento que el auto engaño, no persiste. Saquen a la luz, déjense llevar por lo que prime en ustedes. Momento: de color borgoña. LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO) Sin apuro, busquen hacer cosas que tengan ganas de hacer y que les haga bien. A veces, la prioridad de nuestros deberes, nos hacen minimizar nuestras inquietudes. Exploración. Momento: de color sésamo. VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE) Algunas de las personas que los quieren bien necesitan de su apoyo. Brinden lo que puedan, dar es santo. Ciertos nervios producidos por roces o malentendidos. Escuchen. Momento: de color carmesí. LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE) Sensibilidad profunda ante situaciones que les hieren. Librianos, es siempre importante insistir en lograr darle el peso que realmente podemos darle a las cosas que nos pasan. Nada debería tener la capacidad de destruirnos. Momento: de color púrpura. ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE) La vida siempre compensa, es real y comprobado, que una te quita y otra te da. Sepan distinguir los buenos gestos del otro. Cosecha amistades nuevas que les dan mayor compañía y coincidencias que los fortalecen. Alegría. Momento: de color durazno. SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE) Inquietos por naturaleza, los sagitarianos disfrutarán hoy de actividades que les gustan lo cual les darán un día con recuperación de energía y buen humor. Salgan a caminar aquellos que no tengan programas. El movimiento, sana dolencias. Momento: de color maíz. CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO) Día interesante para los cautivantes capricornianos, con ganas de incursionar y aprender. Avanzan sin temor a generar las propuestas que por momentos dudan hacer. Sinceridad a flor de piel en diálogos familiar. Perspectivas. Momento: de color mostaza. ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO) Acumulan ideas en este día creativo en el que podrían darse el tiempo para plasmar sus proyectos analizándolos y creyendo en los mismos. Lo importante para triunfar en lo que nos gusta, es creer en lo que hacemos o deseamos hacer. Momento: de color azul Francia. PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO) Piscianos, día con algunos compromisos a los que no pueden dejar de concurrir. La tendencia al encierro no es positiva, salvo que el hecho de estar adentro, sea simplemente por alegría. Eviten retomar discusiones viejas con allegados. Momento: de color jazmín.