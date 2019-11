HORÓSCOPO DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2019

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

HORÓSCOPO DEL LUNES 18 DE NOVIEMBRE, 2019











ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Creer en uno mismo es básico en la vida, poder decirse a uno mismo las cosas que debe cambiar, es base en la vida también. Hoy arianos se tomarán con calma los acontecimientos que surjan, paciencia y decisión son las claves. Soluciones.







Momento: de color crema.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Conocer bien a los demás es una tarea importante. Querer tal cual son las personas siempre que no sean destructivas, es parte de la convivencia y la comprensión. Ténganlo presente en el área del trabajo, no discutan desde la bronca.







Momento: de color caoba.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Corroboran que no estaban equivocados en asuntos del trabajo. Logran ser oídos y resuelven. Estén atentos a la posibilidad de realizar ciertos viajes laborales. Día con matices que les gustarán y les resultarán cómodos y prometedores.







Momento: de color verde mar.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Día con ánimos levantados con compromisos que no les costarán asumir. Entrevistas positivas con excelente aspectación para cerrar contratos o sociedades. Amor algo más sentirían llevándolos a querer comprometerse. Entusiasmo.







Momento: de color coral.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Las especulaciones no son bienvenidas en este día algo complicado en el área de las actividades. Dimes y diretes que sólo llevan a enardecer los nervios. Sólo focalicen sus energías en la seguridad que llevan dentro. Amor cada vez más claro.







Momento: de color celeste.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Capacitarse y crecer en los conocimientos siempre es útil. Pongan entusiasmo y háganlo. La agilidad mental tiene mucho que ver con la incorporación del saber. Buscar mayor fortaleza en el plano afectivo para poder tomar decisiones.







Momento: de color rojo.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Las fotos mentales que se nos graban de las situaciones, a veces tienen condimentos emocionales. Traten librianos de ver un poco más desde afuera lo que les pasa. Desarrollan mayor inquietud acerca de personas de su entorno que los lleva a escuchar.







Momento: de color azul ultramar.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Poder detectar el doble discurso de las personas los llevará a estar más atentos y con cuidado. Analicen las posturas de los demás y saquen sus conclusiones. El amor con aumento de confianza y atracción. Día movido con conclusiones importantes.







Momento: de color maíz.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sería central que se focalicen en sus tareas. Hoy es un día en el que el cansancio podría hacerles una mala jugada. Atención sagitarianos, pueden llegar noticias esperadas en el plano judicial o de papeles importantes. Busquen descansar.







Momento: de color bordó.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Algunas ideas que serían las que quizás los detienen a realizar algunas cosas que les gustaría deberían ser analizadas por ustedes. Mezcla de terquedad y no querer ver es parte del problema en el plano afectivo. Amplitud, posibilidad de cambio.







Momento: de color lima.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos trámites que pueden vencer o asuntos de papeles en los que deben tomar decisiones. Análisis objetivos los ayudarán a que el ritmo de los resultados sea más rápido. Traten de no sacar de contexto las palabras que emitan sus parejas. Comprensión.







Momento: de color nube blanca.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Encuentran personas del pasado que les despertarán ese cariño olvidado por contiendas antiguas. Relaciones afectivas con buen semblante conllevando propósitos mutuos que los alientan a seguir. Aumento de la creatividad. Entusiasmo.







Momento: de color uva.







HORÓSCOPO DEL MARTES 19 DE NOVIEMBRE, 2019







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Nuevas vinculaciones con personas que podrían abrir caminos en el área de las actividades. Presten atención y no crean en todo lo que escuchan. A veces las personas exageran o prometen cosas que después no son tal dijeron. Ajuste en la dieta, cuídense.







Momento: de color azul marino.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Respuestas que llegan y les producen sonrisas de alivio. Podrían hoy firmar contratos o arreglos favorables. El amor con cierto aire de duda. Saber que una cosa es dudar y otra es no querer. Hay que separar lo que se siente de lo que nos molesta.







Momento: de color de color cerceta.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Comprensión de ciertas actitudes a cambiar. En el área laboral siempre hay presiones o molestias, buscar la mejor forma de pasarla sin altibajos, es necesario e inteligente. El amor con paciencia y comprensión, en miras de tranquilizarse.







Momento: de color violeta.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Causas emocionales que hoy pueden afectar las relaciones laborales. Busquen consolidar vínculos y no complicarse con sospechas o con creer cosas que no comprueban. Cuando nos confundimos, tratar de manera objetiva o desde afuera, ayuda.











Momento: de color ámbar.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Algunos retoques o cambios en el ámbito laboral que proyecta de manera positiva las expectativas. Asuman que las cosas son paso a paso, descarten la ansiedad y sepan esperar. Miran con otros ojos a sus parejas. Dulzura y calidez.







Momento: de color manzana roja.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Eventualidades que pueden surgir en un día algo complicado y con mucho movimiento en el área de las actividades. Perspicacia en el plano familiar, a tiempo manifiestan conceptos y posturas frente a los problemas que ayudarán a solucionarse.







Momento: de color mandarina.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Capacidad y entusiasmo en las tareas sobre todo aquellos que recién comienzan o cambian de actividad. Logran verse cumplir promesas que los ayudaría en el área financiera. El amor reencontrándose y logrando equilibrar las parejas.







Momento: de color rosa fuerte.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Importante seguir con el ímpetu que los caracteriza escorpianos. Día de satisfacción y expectativas especiales. En el amor estaría muy acertado tratar de realizar alguna salida o distracción para ambos. La rutina nos lleva a veces a olvidarnos de nuestros gustos.







Momento: de color cereza.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Hostilidad en el área de las actividades. Procuren a tiempo poder entablar conversaciones y acordar soluciones. Se introducen posibilidades nuevas para que consideren. Amor con primordial protagonismo en este día de propuestas.







Momento: de color carmesí.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Día en el que podrían sentirse presionados por cuestiones laborales. No se apresuren en la toma de decisiones, analicen y manifiesten. Traten de vencer los miedos en el plano afectivo, vayan paso a paso sin temores. Autoconocimiento.







Momento: de color verde puro.







ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Acuarianos apunten hoy a sentir que pueden acercarse a la realización de sus deseos. Confianza y decisión figuras claves para lograr las cosas. El amor con personas nuevas que llegan y otras que se van. Encaminen y administren sus gastos fijos.







Momento: de color naranja metálico.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos cierta displicencia y vacilación en analizar las posibilidades de cambios en el plano laboral. No desistan de sus proyectos propios, quieran lo que pretenden lograr, declárense capaces de triunfar en la vida. Amor propio. Crecimiento.







Momento: de color arándano.







HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE, 2019







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Sentirán mayor fortaleza en esta jornada luego de rendir pruebas en varios campos que van desde lo laboral, estudiantil o de salud. Éxito y alivio que los harán sentirse nuevos. Es un día mercuriano con energía de sanación y bálsamo.







Momento: de color blanco puro.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



El tiempo nos ofrece la virtud permanente de poder realizar las cosas. Cada minuto es una posibilidad nueva para revertir, afirmar, crear, hacer, deshacer, aprovechar la vida. Anuncios en el plano laboral. Amor con empuje y deseos fuertes de reafirmarse.







Momento: de color añil.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Día de trámites y gestiones que no siempre hay ganas de hacer. Hay una inquietud que se relaciona entre lo que se adquiere desde lo financiero y lo que se hace. Es importante creer que en algún momento uno puede vivir de lo que le gusta.







Momento: de color rojo.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Sentirán que viven una luna de miel en el ámbito laboral. Las cosas se acomodan y se sellan con proyección a largo plazo. Las diferencias pueden terminar. El amor en buen ritmo y consonancia. Sepan conciliar con la responsabilidad de ir al médico.







Momento: de color lavanda.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos sensación de crecimiento en las actividades, con cierto alivio en los tiempos como para poder encarar alguna rutina física. Firmeza y determinación en el plano familiar apuntando a lograr entendimiento. Busquen mantener el equilibrio.







Momento: de color manteca.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Jornada en la que prevalece lo racional, actitud que no es difícil para este signo de Tierra. Lidiarán con asuntos en los que deberán tomar decisiones que serán acertadas. Confíen una vez más en ustedes mismos. Amor acompañando.







Momento: de color pino.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Camino más seguro para los a veces indecisos librianos que buscan poder estar tranquilos y establecidos en el ámbito laboral. Los matices en el plano afectivo se vislumbran y perciben en el aire. Busquen no exagerar y ser menos intolerante.







Momento: de color nilo.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos esquiven hoy las inseguridades o los temores a la hora de ser entrevistados o rindan exámenes. La sobre exigencia trae a veces esa falta de confianza en nosotros mismos. Día de negociaciones. El amor con mayor atracción.







Momento: de color uva.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos procuren hoy no sobresaltarse. Siempre hay imprevistos en la vida, no se apabullen y vayan paso a paso. Sensación mezcla de comezón, afán y curiosidad en el plano afectivo. Personas que les intrigan y gustan. Posibilidad.







Momento: de color borgoña.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Realidad que se asume en el área de las actividades. Podría haber cambios con buenos comienzos incluso buenos finales. Fluctúan pensamientos que les producen ciertas posibilidades más precisas de lograr cambios profundos.







Momento: de color amatista.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Buena jornada para comenzar a plantearse de manera más concisa las ideas que tienen en cuanto a nuevas actividades. Ocupen sus energías en seguir adelante. Día amplio en creatividad. Amor con mayores probabilidades de concreciones.







Momento: de color menta.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos sobresalen los problemas familiares en la actividad de este día bastante emocional. Procuren conectarse con su parte espiritual y aplicarlo en la búsqueda de las soluciones. En el plano financiero es mejor postergar operaciones importantes.







Momento: de color magenta.







HORÓSCOPO DEL JUEVES 21 DE NOVIEMBRE, 2019







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Algo de tensiones que los mantendrán alerta. Se aclaran situaciones en el plano afectivo dándoles respiro en este día algo convulsionado. Replantearse los gastos y apuntar a limitarse a cubrir las responsabilidades más importantes.















Momento: de color café.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Implicancias en el área laboral que le obligarían a asumir responsabilidades respecto a algunos temas. Si sienten que están viviendo alguna crisis de pareja, procuren plantearla y afrontarla. Día de valor y compromisos.







Momento: de color azabache.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Mucha información y conocimiento que les daría la tranquilidad para afrontar de manera segura los desafíos del día. Es importante ubicarse en contexto para poder actuar más acertadamente. Demandas por parte de las parejas. Exigencias.







Momento: de color púrpura.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Emociones que los llevarían a querer renunciar a ciertas responsabilidades con las cuales no estarían de acuerdo. Cancerianos analicen bien y traten de encontrar el equilibrio. Los afectos algo caldeados. Apunten a comprender.







Momento: de color hielo.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Ciertos problemas de allegados los mantendrían preocupados. Acerquen sus conceptos para ayudar. La parte financiera en mejoría lenta, dándoles mayor orden y claridad para poder manejarse de manera más decidida. Día de reordenamiento.







Momento: de color crema.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Participarían de reuniones interesantes en las que podrían sacar posibilidades nuevas en el plano laboral. Sentirán un ascenso en los deseos de poder concretar o buscar alguien con quien entablar un vínculo. Buen día para firmas.







Momento: de color obispo.











LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Aceptan hoy propuestas laborales que los tientan. Lean bien lo que firmarían y reafirmen pasando en limpio cada ítem de esas propuestas. Meditación sobre conflictos con familiares que tienen larga data. Analizar poner punto final, es saludable.







Momento: de color arándano.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Si sienten que en este día no pueden manejar las situaciones, pues, hagan lo que puedan. Permitirse flaquear no está mal, sobre exigirse siempre, sí. Provocar encuentros sociales con amigos para distenderse, sería muy bueno para ustedes.







Momento: de color verde mar.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos acepten sugerencias de quienes lo aprecian y permítanse cambiar de actitud y opinión respecto a asuntos personales. Saber que a veces no podemos solos, da paso a la ayuda afectiva, que siempre es beneficiosa. Legitiman sentimientos.







Momento: de color rosa.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Viento en popa para asuntos laborales, se consolidan tareas o actividades nuevas con buenos inicios y proyecciones. Rechacen retomar



Vínculos negativos que podrían reaparecer del pasado. Usen su gran poder raciona y de pragmatismo.







Momento: de color rojo fuego.







ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Acciones nuevas en el plano de las actividades que les dan la posibilidad de agilizar proyectos en los que creen. Quedan claras las palabras vertidas con sus parejas, apelen a continuar los diálogos sinceros y bien intencionados. La verdad primero.







Momento: de color naranja.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Poner los focos en este día ágil en todos los trámites que deban hacer. Las entrevistas bien aspectadas luciendo sus habilidades. Podrían cumplirse las expectativas deseadas en el plano afectivo. Hay una mirada nueva que los ayuda a poder olvidar.







Momento: de color manzana roja.











HORÓSCOPO DEL VIERNES 22 DE NOVIEMBRE, 2019







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Aceptan la necesidad que tienen de consultar con personas de su entorno laboral sobre ciertas inquietudes que los mantienen preocupados. Logran aclarar las cosas con amigos con quienes tenía distancia. Soluciones alegres.







Momento: de color verde mar.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Charlas amables con compañeros de trabajo con quienes suponían había poca afinidad. Es importante siempre dar y darse la posibilidad. Cuestiones parecidas en vínculos nuevos que vienen a rememorar sensaciones del pasado. Precaución.







Momento: de color blanco tiza.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Pongan sus mentes en las reuniones que tengan. Beneficios nuevos e inesperados podrían llegar a sus vidas. Los problemas están controlados y a punto de solucionarse. Tranquilidad. El amor y la salud van de la mano. Bajen los nervios y crean en el otro.







Momento: de color malva.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos pareciera que las cosas continúan sin posibilidad de cambios. Sin embargo tenemos que tener presente que las situaciones se mueven a su tiempo, se modifican. Pongan paciencia y denle sentido a lo que viven. Experiencia.







Momento: de color caramelo.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos oportuno día para poner en marcha aquellos proyectos que esperan tener éxito. Repasen, reaviven la llama de la creatividad. Recuerden que tienen argumentos como para sostener y defender ante los posibles cuestionamientos.







Momento: de color rojizo.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



La diplomacia como punto de arranque en las negociaciones o manejo de conflicto en el área de las actividades. Recuperen su autoestima y defiendan sus explicaciones. Hay algo nuevo para aquellos que no tienen pareja. Renovación, evolución.







Momento: de color agua.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Transparencia equilibrada a la hora de tener que ponerse a prueba en el plano laboral. Redimen y remedian asuntos que los tenían molestos. La sensibilidad es base en el modo libriano, procuren calmar los ánimos protegiendo y cuidando la estabilidad.







Momento: de color cerúleo.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos den brío a sus deseos en el plano afectivo, sin significar que deban renunciar a las cosas que les importan. Cuando en el amor hay presiones o condiciones desacertadas, es mejor dar un paso al costado. Trabajo sin problemas.







Momento: de color topacio.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Tratar de darse cuenta cuando se invade el territorio ajeno. A veces la línea es muy finita y cometemos errores. Atención en las firmas o decisiones a tomar en el plano financiero. Hay asuntos a resolver o a analizar. Día iluminado.







Momento: de color blanco.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Las cabritas con respiro en el plano de las finanzas. Habría mejoría y cierto nivel de alivio. Compensación. Jornada para tratativas y avances en el ámbito de las actividades. Tendrían deseos de expandir sus amistades o vínculos sociales.







Momento: de color verde.







ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos a aprovechar el momento. Posibilidades de expansión y crecimiento. Propongan y luego sitúense haciéndose el espacio para ejemplificar y demostrar sus enormes habilidades. El amor encaminado con mayor arraigo y alegría.







Momento: de color mandarina.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Decisiones a tomar que se amparan en sus principios y necesidades. Negocian situaciones algo conflictivas y pueden salir triunfantes. A veces, ceder salva emociones y termina las complicaciones. Amor con paz, unión y deleite.







Momento: de color turquesa.















HORÓSCOPO DEL SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE, 2019







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Querer determinadas cosas debe interpretarse como programar el esfuerzo para poder lograrlas. Hoy no es un día emocionalmente apto para tomar decisiones importantes. Mediten, busquen, analicen y elijan bien sin arrebatos marcianos.







Momento: de color ocre.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Sábado interesante en el que resurgen intenciones renovadas y ansias de tener mayores proyectos a realizar. Procuren mantener relaciones maduras con las parejas o con las personas con quienes aspiran formarlas. Variedad emocional.







Momento: de color coral.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Momento oportuno para dejarse llevar por los sentimientos. Las relaciones afectivas toman un color más intenso dándole liviandad a la sensación de soledad o de faltos de compañías. Diálogos intensos, alianzas que se renuevan.







Momento: de color rosa.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos saber qué piensan exactamente los demás es privativo de cada uno. Entender que el acceso al otro es de acuerdo a lo que el otro decide mostrar. Somos todos distintos y la base es además que hacemos lo que podemos y queremos.







Momento: de color oliva.







LEO (23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO)



Reivindicación por parte de personas que habrían tenido diferencias con ustedes. Perdón y olvido sería la fórmula. Uno aprende que hay cosas que se podrían haber dicho y que al no haberlas dicho, se esquivan mayores problemas.







Momento: de color blanco.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos cumplir siempre con los demás y de acurdo a todas las pretensiones de los demás no es bueno para nadie. Dar lo que se puede y un poquito más, sería la fórmula, no sentirse agobiados y sobre exigidos. Meditación sobre la libertad.







Momento: de color amaranto.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos a cuidar un poco más la salud. Implica no comer cosas innecesarias que a conciencia hacen mal al organismo. Lo absoluto implica cosas que no resultan buenas, hagan de a poco y de manera medida. Hoy, ocúpense de ustedes.







Momento: de color negro.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Hay días en el que queremos cerrar ciclos y completar ciertos diálogos con quienes las cosas no terminaron tan bien. Día para salidas y encuentros con propuestas divertidas.







Momento: de color rojo.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos revisen internamente cuáles son las particularidades propias que ustedes sientan que no les permiten desarrollarse plenamente en sus actividades. trabajen con ustedes mismos y renueven votos a sus proyectos.







Momento: de color manteca.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Procuren no aislarse en sus pensamientos constantes sobre los problemas que tengan. Analicen menos y vivan más. Hoy es una jornada interesante en la que podrían darle un giro inesperado y más libre. Salgan, caminen, disfruten.







Momento: de color azul claro.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Si sienten que se les faltó el respeto, díganlo. Guardar ese tipo de emociones que duelen, hacen peor al no canalizarlas. Las parejas con mucho aire y salidas divertidas. No se detengan en las cosas que los dañan, busquen estar bien.







Momento: de color cereza.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Espíritu festivo, innovador y alentador, en esta jornada en la que les importa mucho las relaciones afectivas, familiares o amistades. Necesidad interna de lograr consolidarse en los vínculos. Salud con buen semblante y en mejoría.







Momento: de color rosa.











HORÓSCOPO DEL DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE, 2019







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



A veces no nos sentimos cómodos con nosotros mismos. Importa revisarnos, enfrentar y afrontar las cosas que nos molestan de nosotros mismos. Crecer es con uno y las experiencias o historias propias. Verse, es válido para todos y por todos.







Momento: de color de color púrpura.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Poner luz en las supuestas sombras que tenemos, es alivianar las cargas. Juzgar y juzgarse es apresurado, aunque es parte de la naturaleza humana. Momentos de reencuentros y salidas alentadoras en vivir con más despreocupación.







Momento: de color magenta.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Ofrecimiento inesperado por parte de personas que conocen. Es posible siempre volver a empezar, revisen sus situaciones personales y consideren cambios fundamentales. Domingo para la reflexión y a la vez para el disfrute de lo que se es.







Momento: de color agua.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos domingo con nostalgias o remembranzas. Logren en ustedes mismos poder manejar su relación con el pasado. Hoy día de encuentros con amigos o llamados que les gustará recibir. Ganas de cambios en el hogar, háganlos.







Momento: de color canela.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos siendo lúcidos y jefes natos, hoy distiendan sus energías procurando contactar a quienes desean o a personas que quieren mucho y extrañan. Pensar con alegría en otros, es positivo llevarnos a querer verlos o estar con ellos.







Momento: de color tiza.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos domingo de sensación de unión y algarabía con quienes quieren. Familia y amigos para poder reunirse y disfrutar. Procuren no involucrarse en temas del pasado que ya vivieron, padecieron y sobre los que decidieron. Cautela.







Momento: de color azul fuerte.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos arremangarse para buscar las soluciones a los problemas, es empezar a resolverlos. Cuando hay voluntad, la imposibilidad se diluye y crece la esperanza. No claudiquen, todo siempre tiene solución. Meditación y alegría de vivir.







Momento: de color azul cielo.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos, las energías en este día descanso estarían puestas en salidas o reuniones con allegados que les dan alegría. Hay una búsqueda interna que los propone a poder abrirse un poco más hacia los demás y dejar de lado la desconfianza.







Momento: de color mandarina.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Arqueritos con nuevos impulsos en el plano afectivo. Podrían llegar a conocer a las personas buscadas, no desistan de concurrir a reuniones o invitaciones sociales.







Momento: de color rojo.











CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Cabritas con algo de terquedad lo cual no es difícil que ustedes a veces se pongan tercos u hostiles frente a determinadas situaciones. Procuren ampliar sus paradigmas o arquetipos. Vivirán cambios leves que los alentarán a seguir disfrutando de la vida.







Momento: de color verde puro.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos y una jornada con mucha adrenalina. Se tomarán los momentos con buena energía y disfrute al compartir con amigos o familiares. Planifican viajes o salidas que los entusiasmará. Cratividad y buen humor valorándose.







Momento: de color amarillo.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos los rincones de la mente a veces nos juegan malas jugadas. Uno de esos rincones tienen el registro de la culpa, y el punto es tratar de quitársela. Una cosa es la responsabilidad y otra la carga que los demás nos ponen en las espaldas.







Momento: de color fucsia.