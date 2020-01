HORÓSCOPO DE LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE ENERO DE 2020

HORÓSCOPO DEL LUNES 20 DE ENERO, 2020











ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos jornada con aciertos y ventajas interesantes para ustedes. Logran consolidarse en sus conocimientos y sentirse más seguros. El impulso nativo a pleno en los afectos, logran calmar pensamientos que no conducen a nada.







Momento: de color ámbar.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Mucha intuición aún siendo signo de Tierra. Los taurinos sentirán hoy desde el corazón qué decisiones tomar. El amor a veces queda relegado por permitir que los desencuentros tomen el protagonismo diario. Busquen la paz.







Momento: de color grisáceo.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos sin duda uno de los días más sobresalientes en cuanto a intelecto y lucidez. Logran desentrañar problemas con deudas adquiridas y solucionarlas de manera inesperada. El amor con mucha pasión y premio cálido.







Momento: de color crema.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos hora de decidir sobre sus actividades. Evalúen las conveniencias y eviten poner demasiada emoción, apunten al pensamiento y la lógica. El amor familiar con unión y apoyo. Satisfacción plena.







Momento: de color salmón.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos no desatiendan los pedidos o explicaciones de personas allegadas. No supongan que la gente miente todo el tiempo, esa sensación hace mal a uno mismo y afecta los vínculos. Relajen y auxilien con su amor puro.







Momento: de color blanco.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos las cosas siempre plantean sus propios límites, el punto es poder asumir esos límites para evitar no respetarse ni por los demás ni por ustedes mismos. Convincentes diálogos en entrevistas laborales. Novedades positivas.







Momento: de color cúrcuma.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos no se detengan a la hora de demostrar sus talentos. Las dudas no debieran estar presentes en esta jornada en la que se ponen a prueba sus talentos y condiciones. Fe y alegría serían los motores. Todo cambia, todo se mueve.







Momento: de color turquesa.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



El manejo de sus argumentos deberá tener el condimento de la paciencia y la cordialidad. No se arrebaten y pongan su confianza propia. El amor con algunos desencuentros, procuren no confrontar y remitirse a sus sentimientos.







Momento: de color guinda.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Una buena jornada para poder terminar situaciones con firmas, acuerdos, reuniones de importancia, diálogos. Sagitarianos, no se apuren en hacer compras que tienen pensado, esperen y decidan mejor. Amor, mucha compañía.







Momento: de color berenjena.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Capricornianos hoy con prudencia al pronunciar sus pensamientos o sus pretensiones en el ámbito laboral. Siempre es mejor buscar el momento y saber expresarse. El plano afectivo viene con ciertas desavenencias, siéntense a pensar.







Momento: de color verde.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos, sus herramientas laborales son prolíferas, aprovechen esos talentos y salgan a triunfar. Creer en uno mismo es la llave maestra para desde la humildad buscar y lograr el éxito. El amor con sonrisas y plenos momentos.











Momento: de color manteca.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Sentirán alegría en esta jornada en la que llegarán respuestas esperadas. Verán elementos importantes con los que cuentan para poder realizar sus proyectos. Piscianos, prometedor día para declaraciones en el amor.







Momento: de color menta.







HORÓSCOPO DEL MARTES 21 DE ENERO, 2020







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Nativos marcianos, hoy utilicen toda la energía que les emite su regente el gran Marte para entrevistas laborales, negociaciones incluidas las que refieren a situaciones legales. Buena jornada para concreciones, abarcativo el plano afectivo.







Momento: de color rojo brillante.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Las situaciones en esta jornada estarían con un tinte de complicaciones o contratiempos inesperados. Afrontar y no perder la tranquilidad. El amor con buena sensación de querer recuperar lo que se supone perdido. Avances.







Momento: de color arándano.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Cierta sensación de nostalgia o de incomodidad interna. A veces las preocupaciones nos ocupan gran parte del día y esa situación hay que trabajarla. Busquen refugio en las personas que quieren, permitan ser ayudados y consolados.







Momento: de color azul acero.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Situaciones fáciles para resolver aprovechando que se darán las posibilidades. Nuevo punto de partida en temas financieros que los ayudarán a poder resolver algunas situaciones. Amor continuo y presente. Equilibrio.











Momento: de color plateado.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Buen ritmo emocional en esta jornada que puede traer desavenencias en el plano de las actividades. Gestionen sus papeles para poder cerrar cuestiones que les importan. Amor con nuevas oportunidades de conocer personas.







Momento: de color vino blanco.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Hay veces que la vida nos pone a prueba de manera inesperada, sepamos que nunca nos van a mandar más de lo que podemos soportar, el Cosmos tiene el equilibrio perfecto que Dios dispone. Sensación de tranquilidad y verdad.







Momento: de color cobre.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Día sensible y apasionado para los librianos que estén en un compás de espera en las parejas o que esperan un llamado importante. Hay que aprender a dejar ir, hay que aprender a recibir y no declarar la posesión.



Día clave, momento para pensar.







Momento: de color cereza.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Las noticias positivas podrían pasar desde el plano de las actividades. Reuniones que no resultan como ustedes pensaban. Hay que darse siempre la oportunidad de considerar otra idea que no sea la nuestra. Aprendizaje y lucidez.







Momento: de color celeste.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Oportuno día para tratar de resolver asuntos vinculados a trámites o firmas. Se disparan pensamientos nuevos que los ayudarán a poder buscar una salida lógica y normal en el plano de los afectos. No siempre podemos coincidir en el amor.







Momento: de color blanco cremoso.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)







Cuando estamos tristes hay que apelar a enriquecer la autoestima y tratar de hacer cosas que nos gustan. Hasta comernos un chocolate, vale. El amor apelando a la comprensión del otro, es importante ponerse en el lugar del otro para comprender.











Momento: de color amatista.







ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Los aguateros en una jornada aplicada y abocada a poder realizar con mayor certeza los emprendimientos. Se informan y buscan plasmar ideas. El corazón con algunos reclamos que debieran escuchar. No se dejen estar, decidan.







Momento: de color borravino.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos, si bien la intuición es un gran don, no lo es todo. Hay una distancia entre lo que imaginamos y la realidad. No desestimar los sueños o las corazonadas, pero siempre apelar a la conciencia y al raciocinio.







Momento: de color turmalina negra.







HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 22 DE ENERO, 2020







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Esta jornada con algo de nervios, las actividades van tomando un tono algo complicado, pero no perder el ánimo es lo indicado. Es importante mirar hacia atrás y ver los logros que hemos tenido. Incentivo y esperanzas en el amor.







Momento: de color azul.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos día para levantar el ánimo, pueden surgir situaciones que les darían buenas proyecciones y perspectivas en el ámbito profesional o laboral. Disyuntiva en el corazón viendo qué decisiones tomar. Hagan las cosas de manera tranquila.







Momento: de color mandarina.











GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Hay sensación de valorar sus propios talentos para salir a buscar lo que están necesitando. Buen semblante y predisposición geminianos a aprovecharlo y ver que estando con este ímpetu, en todos los campos podemos tener nuestros logros.







Momento: de color bermellón.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Podrán sentir que las parejas tienen una evolución favorable con diálogos y coincidencias en la proyección de sus esperanzas. Posibles desavenencias en el plano financiero. Evalúen a ciencia cierta cada movimiento de sus dineros o tarjetas. Buen momento en las emociones, todo parte desde allí.







Momento: de color malva.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Notarán que al estar bien en los ánimos, sintiendo optimismo y apertura ante las circunstancias, las cosas pueden encaminarse más fácilmente aún siendo complicadas. Apelen a su sinceridad en el plano afectivo, tendrán cuestionamientos.







Momento: de color lacre.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos compás de espera en algunos asuntos que hoy debieran poder solucionar. Respuestas tardías o postergadas. Paciencia. El amor con salidas espontáneas que les darán respiros y sonrisas. El punto en la vida, es justamente, eso.







Momento: de color oliva.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Hoy librianos deberán ejercitar su paciencia y equilibrio. Libra se sensibiliza y flaquea activando los nervios y tristezas. Cada día es maravilloso en la vida, aún con problemas porque todos los tenemos. Miren la Naturaleza, sonrían.







Momento: de color naranja brillante.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Los psíquicos del Zodíaco con corazonadas acertadas en el plano de las actividades. Si tienen que dar respuestas, hoy es una jornada lúcida y completa internamente. Buena también para firmas, contratos, reuniones o entrevistas.







Momento: de color guinda.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos llegando muchos de ustedes a las metas propuestas en el plano personal. Sonreirán por sus esfuerzos viendo los frutos. Clave en diálogos que les darían pistas sobre temas de intriga que los tienen en ascuas. Revelaciones.







Momento: de color verde.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Contratos, firmas, acuerdos, conversaciones o negociaciones con gran aspectación. Llegan a comprender los puntos importantes de ciertos acontecimientos en el área de las actividades. Cavilaciones y pensamientos exagerados en el amor.







Momento: de color amatista.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Nativos de la frase que los identifica, "yo sé", hoy darán buena muestra sobre esta condición acertada en muchos de sus puntos de vista. Resuelven asuntos complicados que les dará tranquilidad. El amor con salpicaduras fluctuantes.







Momento: de color turquesa.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos los últimos serán los primeros. Todo llega y es éste un día en el que los intentos que realicen, serán bien recibidos y con posibilidades nuevas en su área profesional. Amor con invitaciones y encuentros prometedores. Alegría.







Momento: de color rosado.







HORÓSCOPO DEL JUEVES 23 DE ENERO, 2020







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos procuren no detenerse en el ritmo de esta jornada alentadora en el área de las actividades. Gracias al esfuerzo y a la aplicación de mayor voluntad, las cosas mejoran. Amor y más amor en los vínculos afectivos sobre todo los nuevos.















Momento: de color escarlata.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Interesante este día con sorpresas inesperadas que les traen buenas nuevas en el área de las actividades. Comienzos y renovaciones, con muy buen semblante. Se direccionan distinto ciertos planes sobre mudanzas o cambios.







Momento: de color carmín.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Tiempo al tiempo apurados del Zodíaco, a veces la impaciencia les juega de manera negativa y perjudica la salud. La estabilidad psíquico-física, es lo importante. Busquen realizar sus tareas sin nervios y descubran las mejores partes de cada cosa.







Momento: de color añil.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos ocupación en el hogar, deberán resolver cosas que se presentan. Siempre es bueno tener aunque pequeña, una reserva de dinero por imprevistos. No posterguen tramitaciones o reuniones importantes. Estabilidad.







Momento: de color blanco.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos ese fuego interno que los hace atractivos con ese cierto aire misterioso y solar, hoy con un día placentero con recompensaciones y atribuciones valiosas. Es posible que vayan sintiendo cada vez mayor necesidad del otro.







Momento: de color naranja.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



No es un buen momento para discusiones en el trabajo. No siempre podemos hacernos entender desde donde sentimos que debe ser. Aceptación y racionalización que no es difícil para ustedes nativos pensantes. Amor que acompaña.















Momento: de color verde bosque.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Muchas veces ocurre que imaginamos más de lo que realmente son las cosas. Es importante trabajar el sentido de la crítica y la observación objetiva en la vida. Librianos, apelen a su dulzura natural y apóyense en la calma. Cambio.







Momento: de color lavanda.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos hoy con novedades inesperadas positivas y realmente buenas en el área de sus actividades. Talentos resaltados y creatividad a pleno. La vida sonríe.







Momento: de color fucsia.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Dar un paso u otro sería apelando a la profundización de los pensamientos que los harán decidir de la forma más conveniente. Las tristezas del pasado no debieran sentirse ya como tales, sino celebrar las lecciones aprendidas.







Momento: de color púrpura.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Día selectivo en el que deberán poder dilucidad cuáles son las conveniencias en el plano laboral. Claridad y agradecimiento combinados en un claro gesto de evolución. Amor alejado, respeto mutuo.







Momento: de color plateado.







ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Hay que buscar el momento cada día para poder dedicar miradas, diálogos, caricias y comprensión a quienes queremos. Tan importante el vínculo con el otro, el dinero pasa, la materia pasa, el Amor, es el sostén del Universo.







Momento: de color cielo.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Momento con algunas dudas acerca de los sentimientos. El amor es claro cuando es sentido y se funciona desde él, nada más genuino quitándole el lugar a las vacilaciones. El trabajo con armonía con buen trato y compañerismo.







Momento: de color ámbar.











HORÓSCOPO DEL VIERNES 24 DE ENERO, 2020











ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Las casualidades suenan como que no existen, pero existen y tienen siempre un sentido. Presten atención y encontrarán una mano inesperada. El corazón en buena concordancia y placenteros momentos que sabrán aprovechar.







Momento: de color marfil.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Traten de evitar que los ánimos se vean perjudicados por las tensiones que pueden generar las cuestiones financieras. Poner en la balanza las buenas cosas que nos pasan para que prioricen en las emociones y el equilibrio. Salubridad.







Momento: de color caoba.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Sería importante que tengan un compás de espera en el ámbito laboral. Traten de dejar pasar tiempo y cuando sientan que las cosas están calmas, hablen. El amor con nuevas oportunidades que los dejarán pensando. Hallazgo.







Momento: de color cobre.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Aparecerían posibilidades de mover las finanzas y lograr cierto avance. Concéntrense en las conversaciones tratando de no distraerse ni dejar pasar puntos clave. El amor decidido y con espíritu renovado tanto en las parejas nuevas como las consolidadas.







Momento: de color lavanda.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Los suelos pueden plasmarse. A veces vemos lejanas las posibilidades de que nuestros sueños se den, pero hay capacidad de sobra leoninos en ustedes. Confianza y paciencia. El corazón con cierta sensación de vacío, busquen compartir.







Momento: de color lino.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Sin alteraciones esta jornada en la que las cosas se van dando con buen ritmo y con buenos resultados en entrevistas, reuniones importantes o negociaciones. El amor con intensa sensación de necesidad del otro, es bueno necesitar desde lo sano.







Momento: de color rosa.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Es importante mantener la calma, tratar de separar la sensación subjetiva y ver los problemas laborales como una situación ajena a nuestro íntimo corazón. Sufrir por personas que no vibran bien, es una tontera. Liberación.







Momento: de color rojo.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos sinceramiento y oportunidad en el plano de las actividades por ofertas que llegan de personas conocidas con buenas intenciones. Analicen bien sus posibilidades y acepten el desafío. Citas con confianza en sí mismos. Oportunidades.







Momento: de color plata.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos bonanza en el plano económico, llegan a ustedes oportunidades nuevas y arreglos que necesitan hacer. El sol brilla y también ilumina el corazón que late al ritmo de la nueva gana de querer pertenecer y estar acompañado.







Momento: de color celeste.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Capricornianos con algunas demoras de papeles, firmas que quizás no lleguen pero con intensa capacidad en el área laboral. No minimicen los reclamos que les hagan sus parejas o amigos, querer es comprometerse a hacer el bien al otro.







Momento: de color amarillo limón.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Aguateros a cuidarse del cansancio físico y mental, ayúdense ustedes mismos a tener mayor atención y distracción en los momentos que puedan. Estar bien tiene muchas implicancias. El amor compensando en cosas que estaban esperando.







Momento: de color maíz.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Un día con planes para la noche luego de buenos y satisfactorios momentos en las actividades. Propuestas que llegan e invitaciones sociales para aceptar. Permitirse hacer uso sano de la libertad, es un derecho propio delicioso.







Momento: de color menta.







HORÓSCOPO DEL SÁBADO 25 DE ENERO, 2020







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Comienzan una jornada con mucha actividad, sobre todo aquellos que tienen que cumplir con sus tareas. Buscan consolidarse en sus pensamientos para poder proyectar de manera responsable sus aspiraciones. Tranquilidad.







Momento: de color verde claro.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos con un sábado apreciable, aún para aquellos que no estén de buen humor. Procuren cambiar negativo por positivo, busquen restaurar lo que parece perdido tratando de obtener la posibilidad de reanudar diálogos o propuestas.







Momento: de color naranja.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Día de tentaciones geminianos. Aquellos que deban seguir una dieta, conéctense con el sabor de lo que pueden comer, y distingan las virtudes de esa comida noble. Llamados de amigos que distraerán esta jornada especial.







Momento: de color manzana roja.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos aquellos que deban trabajar cuidado con la distracción. Procuren tratar de dormir mejor y de aprender a poder separar las cosas del trabajo de las cotidianas caseras. Ordenarse mentalmente, hace bien y provee mayor lucidez.







Momento: de color salmón.







LEO (23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO)



Leoninos, habría posibilidades de sumar actividades que podrían acrecentar sus ganancias. Sepan considerar las ventajas de esos programas. El amor algo cabizbajo. Analicen que a la pareja también tiene una vida.







Momento: de color arándano.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Las mentes de estos pensantes nativos, tendrán hoy una jornada con mucha lucidez y sentido práctico que los hará poder tomar decisiones precisas y sin temores o dudas. Saber que todo llega es parte del logro de la tranquilidad.







Momento: de color rosa.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos saber que no siempre los demás está predispuestos a cumplir con nuestras pretensiones o necesidades. Cada uno tiene su propio conjunto de problemas o preocupaciones. Den tiempo. La aceptación es importante y aliviana cargas.







Momento: de color celeste.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos las lecciones tienen que ver a veces con cosas que no queremos vivir o que no se nos dan aun habiendo pedido o deseado mucho. Todo está equilibrado en este Cosmos, la propuesta de hoy es poder soltar y saber esperar.







Momento: de color mediterráneo.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos es este un día positivo para citas, encuentros, reuniones sociales o conversaciones. El ámbito afectivo toma las riendas de esta jornada y la transformará en un buen momento de revelaciones, descubrimientos y hallazgos.







Momento: de color frutilla.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Sábado activo para las cabritas que tienen que cumplir con compromisos. Cuando tenemos que hacer cosas de manera obligada por los motivos que sean, es valedero poner lo mejor de uno mismo y buscar disfrutar igual.







Momento: de color apio.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Aguateros, hoy sentirán que están listos para hacer propuestas en el plano afectivo, incluso tomar decisiones de final de vínculos o de comienzos. Conéctense con su verdad interna, aprovechen sus encantos y salgan a triunfar.







Momento: de color turquesa.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos, las vicisitudes de la vida a veces nos disparan pruebas altas. El punto es cómo tomamos cada cosa, cómo medimos nuestras emociones frente al problema. Busquen distraerse, hagan caminatas, escuchen música, vivan.







Momento: de color esmeralda.











HORÓSCOPO DEL DOMINGO 26 DE ENERO, 2020







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



El esparcimiento es una necesidad. A veces no nos damos cuenta o no sentimos que así es. Quizás sea un buen momento para hacerlo y pasar buenos tiempos para lograr tomarnos la vida desde un lugar más tranquilo y sano.







Momento: de color verde bosque.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Traten hoy de no dejar pasar oportunidades de concurrir a eventos sociales o invitaciones. Buenas energías y liviandad interna como para pasar un lindo domingo. Posible señal de alguien que esperan, no se adelanten a conclusiones.







Momento: de color celeste.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos, verán resultados de cuestiones que tienen que ver con la familia. Nuevos diálogos y encuentros esperados de tiempo atrás que se darían hoy en un marco de tranquilidad y añoranza. Saber que la familia es siempre importante.







Momento: de color rosado.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos la búsqueda estaría encausada para aquellos que desean mudarse o tratar de tener mejoras en el hogar. Hagan cuentas y precisen sus pretensiones en el plano financiero, están en condiciones de poder tener logros.







Momento: de color amarillo oro.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos, les pedirán ayuda y buscarán su consuelo. Día para ordenar los hogares y generar movimiento de energía. Las casas deben ser ventiladas todos los días y la limpieza es parte vital para tener una vida sana completa.







Momento: de color violeta.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Las alternativas que presenta este día son buenas en el plano social o familiar. Posibles reuniones también con personas con las que podrían llegar a tener algún proyecto. Amor en etapa de diálogos profundos y sinceramiento.







Momento: de color añil.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos estén atentos a los llamados, que por más que sea día domingo, a veces el trabajo llama también. Todo es posible, no desesperen. Tranquilicen sus ansias y pongan lo mejor de ustedes en la vida toda. Paz.







Momento: de color azul cielo.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Las verdades aflorarán en este día de charlas en familia que daría la posibilidad y el contexto como para poder decir lo que no siempre nos animamos. Brillos en los ojos y sensación de alegría. Reciben invitaciones interesantes.







Momento: de color cereza.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos no siempre podemos estar de acuerdo o pensar igual acerca de las distintas cosas de la vida. Eso no debería inhabilitar para poder ser amigo, pareja o pariente y amar a esas personas. La templanza es vital.







Momento: de color blanco tiza.











CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Descubrir la profundidad de las cosas simples, nos da una gran parte de la felicidad de la vida. Capricornianos, esa intensidad que ponen para padecer los problemas, úsenla para apreciar las cosas de la vida. Llegan recompensas emocionales.







Momento: de color lila.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos jornada muy completa, con salidas programadas que les darán alegrías y buenos momentos. Piensan mucho en personas que no están, traten de mirar hacia adelante, tal hicieron ellos en su momento. Evolución y sabiduría.







Momento: de color púrpura.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Actividad pausada para los piscianos. Pueden tener sus tiempos de acuerdo a sus necesidades hoy. Aprovechen para poder conectarse con su ser, indagar y ordenar pensamientos que a veces son tendenciosos a caer en tristezas.







Momento: de color crema.