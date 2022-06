Horóscopo del sábado 11 de junio: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí las predicciones de este sábado 11 de junio, según tu signo del zodiaco. Toda la información sobre el amor, trabajo y dinero.

Aries (del 21 de marzo al 20 de abril)

Quieres aclarar las cosas, sacar algo de tu pecho, romper el punto muerto o la tensión que se ha acumulado entre tú y alguien que te importa, porque odias este tipo de conflicto oculto. Entonces, ponte a ello. Ordene sus palabras, sepa lo que va a decir y, bueno, simplemente dígalo. El as de espadas te advierte que no pierdas el control si te responde algo chispeante, déjalo hablar, escucha bien, no reacciones de forma exagerada. Puedes superar esto.

Tauro (del 21 de abril al 20 de mayo)

La estrella revela que es muy importante que hagas realidad un pequeño sueño para ti antes de finales de junio. Sea lo que sea, sucederá , así que no desperdicien esta energía cósmica. Se le está dando una oportunidad para cumplir un sueño, perseguir y lograr un deseo. Requerirá una acción abierta de su parte, pero el Universo también se involucrará y le traerá buena fortuna y la oportunidad de acelerar las cosas. Hacer un plan. Hazlo.

Géminis (del 22 de mayo al 21 de junio)

La competencia es el tema principal de Seven of Wands. Estás listo para un desafío, una ambición o una meta que puedes usar el resto de junio para perseguir y lograr, y te sentirás muy bien. Las varitas reflejan pasiones e inspiraciones, así como viajes, educación, cambios de estilo de vida. Piensa en algo que podrías hacer una diferencia o hacer en estas áreas esta semana. Haga un plan claro, prográmelo y (lo que es más importante) decida cuál será su recompensa por ganar aquí. Algo que valga la pena. ¡Estás a punto de romper esto!

Cáncer (del 22 de junio al 23 de julio)

Estás cansado y listo para un poco de RnR. Programe tiempo real reservado para descansar, relajarse, acostarse temprano, descansar, terapia física o masajes, baños largos, caminatas tranquilas o paseos, agradables tardes perezosas leyendo o haciendo jardinería o alfarería. Haga que el resto de junio esté menos ocupado porque necesita reponer sus niveles de energía y esto, francamente, es lo que anhela más que cualquier aventura o nueva escapada. Disfrute del tiempo libre y el descanso profundo.

Leo (del 24 julio al 23 de agosto)

El Mago es una carta maravillosa sobre el espíritu empresarial, la creatividad, la innovación y la utilización de un talento natural para hacer algo nuevo... y tal vez crear una actividad secundaria lucrativa y exitosa o una nueva carrera profesional. Por lo tanto, invierta en una educación emocionante, refinamiento de habilidades, nuevos materiales o estímulos relacionados con un pasatiempo o talento que posea, que podría convertirse en algo más. Hágalo divertido, hágalo jugar, hágalo emocionante e inspirador. Haga de la próxima semana un tiempo para disfrutar realmente haciendo algo en lo que es bueno.

Virgo (del 24 agosto al 23 de septiembre)

Tu vida amorosa puede ser el lugar para encontrar alegría, diversión y placer este mes de junio. The Lovers muestra que las pasiones pueden aumentar, las emociones pueden sentirse intensificadas y su intimidad y conexión con un objeto de afecto realmente puede ir al siguiente nivel. Por lo tanto, planee tener una serie de citas nocturnas mágicas con su novio y, si es soltero, salga para divertirse y conocer a otras personas. Los Géminis están bien protagonizados.

Libra (del 24 de septiembre al 23 de octubre)

Estás listo para tener uno de esos meses de "tirarlo todo por los aires", con la transformadora Rueda de la Fortuna. Haga un plan para la próxima semana que lo vea renovando por completo todas sus rutinas habituales y monótonas. Cambie su menú de almuerzo, camine de una manera diferente al parque, visite nuevos lugares y lugares, llame a personas con las que aún no ha hablado este año, adopte un nuevo pasatiempo o pasatiempo nocturno, sintonice una estación de radio alternativa o un podcast , obtén nuevos libros para leer, cambia tu peinado, prueba un cambio de imagen. Haga de este un tiempo de renovación y experimentación.

Escorpio (del 24 octubre al 22 de noviembre)

A veces necesitas tu tiempo a solas, eso es más un placer para ti que cualquier otra cosa. El ermitaño revela que desea tomar un poco de soledad y paz y tranquilidad para usted, simplemente jugando, caminando o relajándose. Tu mente está dando vueltas a cosas importantes y estás enfocado en algunas decisiones importantes para el futuro. Trabajas mejor solo. Debe llevar su material al 'Laboratorio de Escorpio' para trabajar en él, pensarlo y elaborar un plan de acción sólido. Y, en realidad, estás deseando que llegue.

Sagitario (del 23 de noviembre al 21 diciembre)

Estás de humor para corregir algunos errores, hacer las paces, defender a las personas que sabes que necesitan tu fuerza y, en general, ser un poco superhéroe esta semana, y eso es un placer total para ti, porque tienes un corazón tan grande. La justicia es una carta poderosa sobre la moralidad, la justicia (literalmente) y el equilibrio de la equidad en la vida. Eres un gran creyente en la justicia y te duele estar al margen cuando las cosas no están bien. Empápate y haz de tu rincón de este mundo un lugar mejor, haz el bien y siéntete bien al hacerlo.

Capricornio (del 22 de diciembre al 20 de enero)

¡Ha estado ansioso por comenzar un nuevo pasatiempo o pasatiempo, y esta semana es el momento de hacerlo! Es algo auténticamente tuyo, por lo que otros podrían levantar una ceja, pero al diablo con su opinión. El As de Bastos trae una oleada de entusiasmo y oportunidad que pondrá en marcha esta nueva actividad con gran entusiasmo. Puede estar relacionado con la creatividad, la actividad física, el ejercicio, las actividades al aire libre, los viajes o la educación. ¡Conociéndote, también tendrá un aspecto de desafío o crecimiento personal! Siempre estás trabajando para mejorarte a ti mismo.

Acuario (del 21 de enero al 19 de febrero)

Es hora de darse un capricho con algo que intentó antes, o intentó entrar, y simplemente no sucedió o no funcionó. Las cosas han cambiado ahora, las cosas son diferentes y es hora de intentarlo de nuevo (esta vez, tendrás éxito). El Nueve de Bastos es una garantía de que lo que te frustraba antes ahora se ha evaporado como un problema. Desempolve una vieja ambición o actividad, renueve su enfoque y pruébelo. Nada que perder, todo por ganar. El momento es ahora.

Piscis (del 20 de febrero al 20 de marzo)

¡Estás de humor para un cambio de imagen, Piscis! La muerte es la carta del tarot de transformación total y positiva. Puede tratarse de su apariencia, su carrera, su casa o jardín, su guardarropa, su estado físico, sus rutinas diarias... Independientemente de lo que sienta que se debe a un poco de atención y mejora o actualización, haga un plan para esta semana para marcar la diferencia. Eres un signo mutable, lo que te hace flexible y con ganas de buscar el cambio. ¡Esto, para ti, es muy divertido!