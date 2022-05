Horóscopo martes 10 de mayo: Predicciones del amor, trabajo y salud

Las predicciones del horóscopo de este martes 10 de mayo, signo por signo. Conoce lo que depara el zodiaco para esta jornada tanto en el amor, como en el trabajo y la salud.

Aries (21 de marzo / 20 de abril)

Te espera una época de inestabilidad con tu pareja, ten paciencia e intenta escucharla. Si tienes un proyecto comercial en mente es el momento de ponerlo en marcha. Vives un momento delicado de salud pero muy pronto todo volverá a estar como antes y llegarás a encontrarte mejor que nunca. No es un buen momento para pedir un préstamo, espera un poco y ahorra.

Tauro (21 de abril / 20 de mayo)

Te reencontrarás con antiguos amigos que no ves hace tiempo, te sorprenderás. En el trabajo, ahora te conviene más guiarte por tu criterio que seguir consejos ajenos. No te confíes y sigue cuidándote para evitar recaídas en viejos problemas de salud. Pronto tendrás una reunión que podría generar una situación económica no esperada.

Géminis (21 de mayo / 24 de junio)

Tu familia y tus amigos estarán muy pendientes de ti hoy, serás muy popular. Es posible que sientas que tu vida profesional es tan absorbente que te monopoliza por completo. Intenta dedicar tiempo a otras cosas. En cuanto a tu salud, pronto comenzarás a sentir una fuerza interior que te hará sentirte más fuerte que nunca. El momento de riqueza económica en el que te encuentras podría cambiar radicalmente de un momento a otro y tener malas consecuencias.

Cáncer (25 de junio / 22 de julio)

No hablas todo lo que deberías con las personas que quieres, intenta potenciar el diálogo, limarás asperezas. Pronto tendrás una entrevista que quizá no salga tan bien como esperabas, ten paciencia. Las vibraciones planetarias contribuyen a elevar tu vitalidad y estimular tu sistema nervioso. La tendencia a abarcar más de lo que puedes te está causando tensiones y hasta pérdidas económicas. Ten cuidado y maneja con más cautela tu dinero.

Leo (23 de julio / 23 de agosto)

Si buscas pareja se avecina una temporada en la que no conocerás a muchas personas que podrían llegar a serlo. En las últimas semanas vivirás ciertos cambios en tu lugar de trabajo. Haz más ejercicio del que realizas, estar parado/a solo puede traerte malas consecuencias. Si estabas pasando una mala racha económica, ahora las cosas van a cambiar.

Virgo (24 de agosto / 23 de septiembre)

Es posible que esta semana sientas una gran decepción por parte de alguien a quien quieres, no te hundas, lo superarás pronto. Es posible que pronto te enfrentes a una reunión muy importante en el trabajo que pueda afectar a tu futuro laboral. Es posible que tengas ciertos problemas intestinales. Observa lo que has estado comiendo recientemente pues tal vez allí esté la clave y al cambiar tu régimen mejorarás. Tu intuición te ayudará a encontrar soluciones alternativas a ciertas situaciones algo complicadas en tu economía.

Libra (24 de septiembre / 22 de octubre)

Tu relación se ha encaminado muy positivamente y requiere una consolidación. Sois una pareja con mucho futuro. Tu jefe está muy contento contigo gracias a tus resultados, pronto te lo transmitirá. Atiende mucho tu vida sexual porque podrías contraer infecciones por esas vías. Es una semana excelente para los negocios y los temas relacionados con el dinero en general.

Escorpio (23 de octubre / 22 de noviembre)

Si estás libre, muy pronto conocerás a alguien con quien puedes vivir una relación muy pasional pero si buscas estabilidad no es la persona adecuada. Viene una época en la que estarás más distraído/a en el trabajo, concéntrate en los detalles. Debes tomar precauciones a la hora de manipular sustancias tóxicas para evitar accidentes o descuidos. Se está extendiendo ante ti un verdadero arcoíris de posibilidades económicas, pero se requiere mucha disciplina y control para poder aprovecharlas correctamente.

Sagitario (22 de noviembre / 21 de diciembre)

Tu pareja no está ahora del mejor humor, piensa en cómo solucionarlo, no en una ruptura. Esta semana quizá sientas ciertos celos o descontento hacia ti por parte de tus compañeros de trabajo, no caigas en su juego y sé profesional. Tendrás una salud estupenda y muchísima energía, aprovecha bien el momento. Dentro de poco tiempo tendrás luz verde para proceder y ejecutar los ambiciosos planes que te has propuesto realizar en tu vida económica.

Capricornio (22 de diciembre / 19 de enero)

Tu mente te está jugando una mala pasada y puedes sentir celos de alguien del pasado de tu pareja. Estarás pensando mucho en tus asuntos personales y esto puede distraerte un poco y mostrarte distante en tu trabajo causando la ejecución de errores. La mejor manera de desintoxicarte naturalmente es mediante un ejercicio activo y una alimentación adecuada y sin excesos. Verifica la información sobre deudas, impuestos o cuentas bancarias porque algo inesperado podría cambiar las cosas.

Acuario (20 de enero / 18 de febrero)

En el ámbito familiar, tendrás una semana tranquila después de algún tiempo de situaciones complicadas. Tendrás una época de mucho aprendizaje en el trabajo, exprime al máximo los días para no dejar de aprender. Si te encuentras cansado/a físicamente, no te preocupes. Tu signo posee una gran resistencia interna y una extraordinaria capacidad para la regeneración física. Surgen alicientes laborales que te ayudarán a ganar dinero.

Piscis (19 de febrero / 20 de marzo)

Tendrás una semana intensa porque la empezarás con un ánimo muy irascible. Evita las discusiones que pueden llevarte a decir cosas que realmente no piensas. Eres excesivamente prudente en el trabajo. Esto puede jugar en tu contra en ciertas ocasiones en las que lo que vale es ser más atrevido/a y asumir ciertos riesgos. Cuidado con sobrecargarte en el trabajo, podrías poner en riesgo tu salud. Tienes que replantear las cosas en las finanzas. No has recibido buenos consejos.