Horóscopo para hoy 8 de mayo de 2022: predicciones en amor, salud, trabajo y dinero

Horóscopo Aries hoy: 8 de mayo de 2022

Este no es el día para pisotear en pijama y quejarse de que las cosas nunca funcionan. Es el día para ponerse su traje más brillante (¡o kimono o bata!), salir al mundo, iniciar un diálogo con las personas importantes y correr la voz sobre lo que hace. Es un día para ponerse del lado bueno de Lady Luck y decir sí a las oportunidades que parecen surgir de la nada. Lo inesperado es lo único que se puede esperar en este momento.

Consejo cósmico: Confía en la Dama de la Suerte para que te abra todo tipo de puertas.

Horóscopo Tauro hoy: 8 de mayo de 2022

Estás sintiendo todo tipo de sentimientos, Tauro. Estás nadando en un océano de emociones. Es una bendición estar *así* abierta, hermosa. Solo asegúrate de que la otra persona esté en la misma página que tú. Recuerda, no estamos diciendo que no les gustes tanto. Simplemente estamos diciendo que sus expectativas pueden ser ligeramente diferentes a las suyas. ¡Ah, y una cosa más! No permita que lo que sucede en el frente personal lo distraiga de sus metas profesionales. Este es un momento para esforzarse mucho y llegar a la cima, donde pertenece.

Consejo cósmico: apúrate fuerte.

Horóscopo Géminis hoy: 8 de mayo de 2022

Te sientes en conflicto. Hay una parte de ti que quiere apretar el botón del acelerador. Otra parte de eso quiere hacer una pausa y permitir que las cosas se desarrollen como deben. Recuerda, rendirse es un acto de valentía, geminiano. Saber que el Universo te está cuidando en todo momento y que se están organizando grandes cosas tras bambalinas para ti, te liberará en más formas de las que puedas imaginar.

Consejo cósmico: confía en que la ley del tiempo divino está trabajando a tu favor.

Horóscopo de Cáncer hoy: 6 de mayo de 2022

La energía de la volatilidad te rodea en este momento. Hay un 100% de posibilidades de entrar en una discusión. Entonces, pregúntate si ganar a toda costa es realmente tan importante, especialmente cuando tu ego amenaza con sacar lo mejor de ti, Cáncer. Lo que te ayudará en este punto: traer un poco de bondad y compasión a la ecuación. Recuerda, estamos en medio del túnel del eclipse. Todo el mundo está librando una batalla silenciosa de la que no sabemos nada.

Consejo cósmico: responde, no reacciones.

Horóscopo Leo hoy: 8 de mayo de 2022

Ahora no es el momento de empezar algo nuevo. Enfócate en los proyectos que ya están en tus manos. Quieres dirigir tu energía a atar cabos sueltos y terminar lo que queda inconcluso, Leo. Para algunos de ustedes, un cambio geográfico puede estar en las cartas. Los cambios de vida como estos rara vez son fáciles de afrontar. Es una buena idea concentrarse en lo que está haciendo espacio en lugar de lo que está dejando atrás. ¡Tienes esto, hermosa!

Consejo cósmico: concéntrate en atar los cabos sueltos.

Horóscopo Virgo hoy: 8 de mayo de 2022

Las cartas hablan de nuevas ideas e inspiración. Anótalo en un papel, Virgo. Ponlo todo abajo. Recuerda, la etapa de incubación es tan importante como el nacimiento del emprendimiento. En los reinos del amor y el romance, podrías estar bromeando sin sentido con alguien en el mundo virtual. ¿Por qué no desconectar las cosas para ver qué sucede? PD: Nunca lo sabrás hasta que les des una oportunidad.

Consejo cósmico: deja las cosas fuera de línea, hermosa.

Horóscopo Libra hoy: 8 de mayo de 2022

Hoy, las cartas te hacen una pregunta importante: ¿estás pasando tanto tiempo adentro como afuera? Considere esto como su señal cósmica para simplificar su lista de tareas pendientes y ordenar su agenda. Es el día perfecto para holgazanear en tu cama, hablar con la luna, leer un libro de autoayuda y escuchar tus canciones favoritas. Si tiene el ancho de banda para salir, considere inscribirse en una sesión de sanación con sonido o practicar yoga en el parque con su equipo.

Consejo cósmico: Pasa tanto tiempo adentro como afuera.

Horóscopo de Escorpio hoy: 8 de mayo de 2022

Llega un punto en tu viaje en el que puedes continuar nadando más cerca de la superficie o puedes sumergirte directamente. Sumérgete en el océano de la intimidad. Explore las capas de lo que significa estar acoplado. Así que suelta la necesidad de protegerte y abre ese hermoso corazón tuyo, Escorpio. Como tal, este es un momento de viajar hacia adelante; de sentarse con usted mismo y hacer preguntas que importan. Estás en el proceso de quitar las capas que ya no te sirven.

Consejo cósmico: ¿Qué pasaría si permitieras que te vean?

Horóscopo Sagitario hoy: 8 de mayo de 2022

Hubo un tiempo en que no tenía la seguridad financiera que tiene ahora. Hubo un tiempo en que tenías que pensar en comprar las pequeñas cosas que te traían alegría. Pero ahora no es ese momento, Sagitario. Estás entrando en un período de abundancia. Date permiso para participar en ciertos placeres. Piénselo de esta manera: los artefactos que ahora se encuentran junto a su cama han proporcionado medios de subsistencia a los artesanos locales.

Consejo cósmico: Permítete participar en ciertos placeres.

Horóscopo Capricornio hoy: 8 de mayo de 2022

Lo entendemos, Capricornio. Hay ciertos cambios de carrera que no han dado los resultados deseados. ¿Debería ser esa una razón para que lo dejes todo y adoptes la narrativa del fracaso? Algo en lo que pensar mientras tomas un sorbo de tu té de la mañana, hermosa. Hoy, se le pide que reevalúe el plan de acción y haga los ajustes necesarios. El Universo te está apoyando para hacer un cambio en la dirección correcta.

Consejo cósmico: Vuelva a evaluar el plan de acción y haga los ajustes necesarios.

Horóscopo Acuario hoy: 8 de mayo de 2022

¡Lo entendemos, Acuario! Ha sido tu día, tu semana o incluso tu año. Pero, eso no significa que todo sea cuesta abajo desde aquí. Los vientos de cambio soplan a tu favor. Es hora de que te subas a bordo. Sin embargo, no espere que el cambio sea drástico. Lo mejor es mantenerse centrado y dar un paso a la vez. Confía en el momento de todo en tu vida, hermoso. Confía en que encontrarás una manera de resolverlo todo a medida que avanzas.

Consejo cósmico: ¡Un paso a la vez!

Horóscopo Piscis hoy: 8 de mayo de 2022

Algunos días sientes que has logrado todo lo que te has propuesto lograr. Otros días parece que estás fallando en todo y que nunca llegarás a la cima. Esto último podría ser cierto en tu caso de hoy, Piscis. Una buena manera de encender el interruptor es recordar que los desafíos también tienen un propósito. Estás siendo llamado a subir de nivel y alcanzar el dominio en el campo de trabajo dado. PD: ¡Tienes esto, hermosa!

Consejo cósmico: los desafíos también tienen un propósito.