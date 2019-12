HORÓSCOPO SEMANA DEL 30 DICIEMBRE 2019 AL 05 DE ENERO 2020

HORÓSCOPO DEL LUNES 30 DE DICIEMBRE, 2019







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Se avecina una nueva esperanza a partir de un dato positivo. Los altibajos económicos podrían tomar un respiro y estabilizarse. Sean comprensivos con quienes lo rodean. Las cosas cambian a partir de la buena predisposición que uno ponga en ellas.







Momento de color: azul.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Se cumple un sueño de larga data en el plano familiar. No entretengan su tiempo en un proyecto que saben que no funcionaría. Noticia en el amor que los pone bien. A veces aceptar lo que el destino nos trae cuesta más de lo que se supone.







Momento de color: amarillo.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Utilizar la inteligencia en el plano afectivo, piensen antes de actuar dos veces o más. No es una fecha propicia para comienzos. Esperen unos días. La felicidad será en el plano familiar. Probar es bueno siempre y cuando no pongamos en juego nuestra tranquilidad.







Momento de color: naranja.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



La expectativa que tienen en el área sentimental puede cumplirse. Laboriosa presentación en el área laboral les dará frutos. Siempre se puede intentar corregir algo que está mal. La fecha es interesante para todo lo que tenga que ver con reuniones y acuerdos.







Momento de color: fucsia.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Energía y talento en proyecto con altas posibilidades de realizarse con persona de sus entornos. Las cosas pueden empeorar en el plano afectivo si no generan algo de calma y mayor comprensión. Aprender a dar y a recibir, aprender a convivir.







Momento de color: turquesa.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Energía que llega de la mano de persona a quien quieren. Los entretelones de una situación poco interesante para sus emociones pueden llegar a cambiarles el humor. Hagan oídos sordos. Mantenernos al margen de las cosas que no nos hacen bien.







Momento de color: añil.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Oídos abiertos en este día con noticias. Una inquietante revelación los incentivará a retomar un vínculo perdido. La cuestión del corazón será jugarse o no. Conéctense con lo que sienten en lo profundo. Hay veces que el destino empuja más de lo esperado.







Momento de color: blanco.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Los trámites al día y sin problemas en las gestiones. Espacio que dedicarán a relacionarse más ampliamente con resultados positivos para su autoestima. Aprendan a generar cosas buenas que les produzcan tranquilidad. Producir nuestra propia felicidad.







Momento de color: maíz.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Todo apunta hacia el final de una situación poco agradable tanto en el plano de las relaciones como de los papeles. Una propuesta laboral los ubica en una nueva etapa mental. Saber que la vida lleva y trae cosas todo el tiempo. Evolución.







Momento de color: berenjena.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Llega repentinamente un momento interesante y de mucha energía en el plano afectivo que deberían saber aprovechar. Renuevan su confianza en un proyecto que tenían con alguien de su entorno laboral. Respetar para ser respetados, ver el valor de esa virtud.







Momento de color: amaranto.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Señal que les hace comprender que caminan por el sendero correcto en el área laboral. Deberían aprovechar el momento con mayor habilidad y sin temores. A veces cuando sabemos las cosas las tomamos con una tranquilidad mayor de la que imaginábamos.



Momento de color: cereza.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Apuro y corto tiempo para resolver una cuestión de papeles que se presenta sin esperar. Hay inquietudes en el plano sentimental. La fantasía mental acerca de un problema que tenemos deberíamos ponerla siempre en palabras.







Momento de color: rojo.







HORÓSCOPO DEL MARTES 31 DE DICIEMBRE, 2019







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Circunstancia interesante que se presenta a través de una invitación social. Oportunidad en el plano laboral. Escuchen ofertas que les hacen, trae beneficios inesperados. Inevitablemente como en la naturaleza el sol vuelve a salir siempre.







Momento de color: verde bosque.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Lunación y ensoñación en el amor muy positivas. Señal importante que les abre una pista en el área laboral. Estén atento y crean en lo que ven. No se sugestionen si les advierten algo acerca de sus finanzas, es una advertencia oportuna.







Momento de color: ámbar.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Día laboral sin altibajos. Resuelven cosas que tienen su tiempo en espera. La claridad en su máxima expresión. Remedian situaciones que hasta hoy no lograban encontrarles salida. No se arrepientan de haber hecho ese llamado, concurran a esa cita sin temor.







Momento de color: rosa.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Podrían recuperar algo perdido, podría concretarse. Hoy la búsqueda estará encarada a reintentar cosas, energía y buena predisposición. Aprovechen su impulso y traten de mantenerlo. Todo parte de uno mismo, somos generadores de destino.







Momento de color: verde agua.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Abarca una jornada en la que los diálogos apuntarán a solucionar y no a complicar situaciones. Sepan esperar una respuesta en el plano afectivo sin sentir desilusión. La espera es parte de la sabiduría que vamos logrando en la vida. Crecimiento.







Momento de color: celeste.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Buena jornada que traería una escalada mayor en el plano laboral. Hoy tendrán la posibilidad de logra beneficios y mejoras en el área de sus actividades. No se desesperen si no llega la persona que están esperando, no falta mucho. Aprender a esperar.







Momento de color: café.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



La buena noticia llegaría de la mano de gente que trabaja con ustedes. Compañerismo y nuevos proyectos. Confíen en su intuición. La plenitud y el entendimiento en vínculos que comienzan. No pierdan su tiempo con dudas innecesarias.







Momento de color: melón.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Una posibilidad de realizar un viaje de trabajo está por presentarse. Sepan convivir con sus ideas, aprendan a aceptar sus virtudes y sus errores sin ser tan exigentes. Todo es cuestión de saber manejarse partiendo del amor y el perdón.







Momento de color: aguamarina.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Mejoría y alivio de situaciones competentes al trabajo. Se distienden vínculos a través del diálogo. Llega un respiro y una nueva esperanza de relación. No interrumpan su relación sentimental por cosas que no tienen importancia, sean más tolerante.







Momento de color: anaranjado.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Se apuntaría a la solución de ciertas situaciones en el plano laboral. No teman decir sus verdades, es un momento muy propicio para sincerarse. Reciben una invitación que los ayudarán a relajarse, acepten sin dudar.



Todo tiene su compensación.







Momento de color: verde musgo.







ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Una fecha con algunas contrariedades. Un poco de nerviosismo que reflejará en sus actividades. Traten de conciliar y de no generar discordia. Día como para distraerse. Los afectos podrían ayudarlos a mejorar sus ánimos, entréguense, conéctense con la calma.







Momento de color: perla.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



La clave de la búsqueda está en ustedes, no miren hacia afuera en ese asunto que los preocupa, ustedes tienen la respuesta y quizás no quieran verla. Saber que solos podemos la mayoría de las veces, creer en uno es fundamental. Sorpresa inesperada.







Momento de color: esmeralda.







HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 1 DE ENERO, 2020







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Con mucha energía que deberían medir y utilizarla para la mejor predisposición. Contrariedad con personas de su entorno laboral, manéjense con prudencia. La esperada llamada puede llegar. Fecha en la que su Marte regente deberá ayudarlos sin exasperar.







Momento de color: cian.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Nueva posibilidad podría presentarse en este día positivo. Aprovechen esa distancia afectiva para poner las cosas de sus corazones en claro. Nada ocurre porque sí, siempre hay una razón para todo. Comprenderlo es saber que son leyes del Universo.







Momento de color: gris.







GEMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Bastante movilización en el área de actividades, con llamados y respuestas. Estado de alerta frente a una complicación económica. Traten de asesorarse en ese campo. Hay cosas que no se pueden manejar como uno pretende, sobre todo en el amor.







Momento de color: rojizo.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Sentirían cierta necesidad de abrirse más en su haber personal. Se desprende de una relación casual una gran amistad. Los resultados esperados en esa situación laboral pueden llegar hoy. Día favorable para entrevistas. Proyecciones a futuro.







Momento de color: azul.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Proponerse a uno mismo los objetivos es casi comenzar a lograrlos. Se acorta una distancia que estaba desde hace tiempo en una relación afectiva. Deberán hacerse fuertes para tolerar que la otra persona tome decisiones. No presionen, comprendan y den.







Momento de color: mandarina.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Alta posibilidad de alegría en esta jornada. Se podría dar comienzo a una relación afectiva. Todo apuntaría hacia el mismo lado de arreglo en cuestión de papeles que los mantienen preocupados. Día de claridad y de entusiasmo. Actitud positiva.







Momento de color: añil.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Es primordial en este día mantenerse sereno y buscar la claridad. Permítanse sentir lo que sienten pero no tiren por la borda sus cosas más importantes. Libra a veces titubea, pero en este caso, piensen. No se inquieten por llamado de su lugar de trabajo.







Momento de color: tomate.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Busquen entre sus relaciones sociales a alguien que pueda ayudarlos a resolver su problema laboral, verán que lo logran. La subjetividad a veces no les permite ver la claridad de las cosas. Tratar de creer que la simplicidad es posible frente al problema.







Momento de color: crema.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Una realidad se descuelga de la faz económica que los llevará a ajustar sus gastos. Midan y esperen mejores tiempos que no tardarán en llegar. Una invitación los conectará con personas de su interés. Saber vivir con las cosas que nos suceden día a día.







Momento de color: oliva.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Buena jornada para hacer trámites que no deberían dejar pasar. Se reconectan con alguien que no esperaban. Es como una segunda oportunidad que el destino les trae, no la descarten. Trate de acercarse a los suyos sin poner tanta distancia.







Momento de color: azafrán.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Seducción a flor de piel en este día para los aguateros. Intenten un acercamiento con esas personas en las que piensan, verán que hay coincidencia de deseo. Los momentos en el plano laboral apuntan a mejorar. Oportunidad y solidez que se avecinan.







Momento de color: arándano.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Poderosa sensación intuitiva frente a un hecho que podrá resolver. Los estados anímicos de los últimos tiempos se disiparán. Vienen a ayudarlos y a acompañarlos personas de su familia. El punto es no perderse, es no encerrarse. Es aprovechar la vida.







Momento de color: oro.







HORÓSCOPO DEL JUEVES 2 DE ENERO, 2020







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Verán que las cosas están cambiando. Una buena etapa en el amor que les demuestra que sus sospechas eran desacertadas. Sentirán que sus sueños están cerca de concretarse. No se arrepientan de decir lo que realmente sienten, serán bien oídos y comprendidos.







Momento de color: violeta.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Una esperanzada búsqueda de un nuevo horizonte les arrojará como resultado el comienzo de algo nuevo. Sepan aceptar las opiniones de los demás para poder completar una decisión familiar. Aprender a compartir con amigos las cosas que nos pasan.







Momento de color: zafiro.







GEMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Los sorprenden con noticias alentadoras en lo laboral. Obtienen un buen resultado de algo que estaban esperando. La multiplicidad de sus actividades hace que se sientan muy cansados, traten de disminuir la tensión que les implican. Tranquilidad.







Momento de color: granada.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Día para tomarse un respiro y hacer algo que los distiendan. Espera permanente con respecto a un tema que los afecta. Deberían liberar sus pensamientos y que las cosas se den si tienen que darse. Amor que golpea la puerta una vez más.







Momento de color: canela.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Alivio y esperanza en sus espíritus. Recuperan sus estados de ánimo y se reconectan con sus esencias haciéndoles ver las cosas de manera más alentadora. Luego de una gran lucha interna comprenden una respuesta que el destino les ha dado.







Momento de color: verde manzana.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Impactante novedad en el plano familiar. Una variante en sus rutinas les dará un encuentro con alguien que ustedes esperan. Superarían un inconveniente en el plano laboral si dialogan con la persona indicada.



Reconocer no es disminuirse.







Momento de color: algas.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Ánimo cambiante, traten de respirar antes de responder de mal modo. Mantengan una actitud triunfalista frente a situación poco clara que se presenta en el lugar de trabajo. No teman a las consecuencias luego de decir lo que piensan. Libertad.







Momento de color: amatista.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Jornada con energía y ánimos renovados. Comienzo positivo de algo que inician. Actividades del día que se suceden sin mayores inconvenientes. Una etapa positiva para todo lo que sea reconciliaciones en cualquier plano. Aprovechen las buenas circunstancias.







Momento de color: agua.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Deseo que se concretaría dada la decisión de avanzar en esa situación sentimental. Una buena posibilidad de acercamiento con personas de su interés. Las dificultades que se presenten en el plano laboral los harán cambiar los planes del día.







Momento de color: aguamarina.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



A veces hay que tolerar injusticias, hoy podría ocurrir alguna en lo competente a las actividades. Lucha interna por decisión que deben tomar en el plano laboral. Entender que las cosas que suceden no dependen de la voluntad de nuestras emociones.







Momento de color: granate.







ACUARIO (21 DE ENERO AL18 DE FEBRERO)



Actividad y tiempo que no alcanza, traten de organizar la jornada debidamente. Los tiempos se aceleran en el plano laboral, traten de estar atento. Aumentan sus capacidades intuitivas, traten de aprovecharlas y saber usarlas.







Momento de color: beige.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



A flor de piel los sentimientos hacia una persona con quien comparten el lugar de trabajo. No esquiven la oportunidad que hoy tiene de hacer ese planteo, se sorprenderán por la respuesta. Después de todo es bueno decir lo que nos pasa. Necesidad.







Momento de color: plata.







HORÓSCOPO DEL VIERNES 3 DE ENERO, 2020







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Cierto aire de tensión que se disuelve luego de conocer una verdad. Llegan a solucionar asuntos antes de finalizar la jornada. Sus compromisos con papeles firmados los deberán asumir y tratar de cumplir. No temer ni desconfiar de uno mismo.







Momento de color: cobre.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



La íntima relación con alguien de su entorno laboral los acerca a sentir la necesidad de realizar algo con esa persona. Los proyectos que generen en este día tendrán una muy buena aspectación. Permitirnos desear cosas pero sin desesperarnos.







Momento de color: rosa bebé.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Traten de escuchar a personas de su entorno laboral. Cierta incomprensión en el plano familiar, a veces los mismos miedos nos hacen retroceder en las decisiones que tomamos. Una llamada de alguien que ustedes estiman los alegra.







Momento de color: verde puro.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



El amor de la pareja o de alguien de su amistad los equilibra. Ayuda que llega de alguien del entorno familiar que los adelantarán a solucionar sus problemas. Llega alguien nuevo en el plano laboral que podría generarles la posibilidad de encarar un nuevo proyecto.







Momento de color: apio.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



El destino se encargaría de traerles la persona que esperan. Traten de no hacer elecciones que luego los lastimen. Sus ansias de perfeccionarse en el plano laboral los harán buscar las posibilidades de lograrlo. Querer es poder la mayoría de las veces.







Momento de color: magenta.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Día que se presenta con cambios inesperados. Aparece la posibilidad de realizar un viaje corto de trabajo. Sus posibilidades de crecimiento en el área laboral son altas. Acepten concurrir a una reunión a la que son invitados. Abrir las puertas nosotros mismos.



Momento de color: obispo.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Buena capacidad creativa en el día de la fecha para hacer alguna propuesta laboral en su lugar de trabajo. Los escuchan y los comprenden en el plano afectivo, ahora ustedes traten también de hacerlo. Dar y recibir es una reciprocidad permanente.







Momento de color: lila.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Carisma enaltecido intuición y lucidez en esta jornada. La personalidad escorpiana es atrapante, permitan a los demás que puedan llegar a descubrirla. Hoy tendrían la posibilidad de reconciliarse con alguien que les interesa. El punto es no temerle al otro.







Momento de color: verde mar.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Una sensación de compañía interna sentirán al entablar un diálogo intenso con alguien que conocerán. Se verán recompensados en su lugar de trabajo. Reconocimiento. Compartir nuestras cosas profundas, integrarnos, conectarnos. Intercambios.







Momento de color: marrón.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Sentirán cierto cansancio físico, que lo deberían considerar y no pasar por alto. Traten de tomar alguna decisión que favorezca el bienestar integral. La dependencia afectiva no sería la solución, sí la compenetración voluntaria. Valorar la integridad.







Momento de color: cobre.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Solucionan algo importante de la vida afectiva. Todo apunta hacia la solución definitiva. No retomen los hábitos que en otro momento les resultaron nocivos, busquen equilibrio emocional. La salud abarca una cantidad de cosas y todas son importantes.







Momento de color: coral.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Aplomo y decisión en este día que despierta inquietudes afectivas. La sinceridad en el plano afectivo los aliviará de un peso que llevaban en sus hombros. La capacidad laboral que tienen hoy se pone a prueba, no duden en demostrar quiénes son.







Momento de color: caoba.







HORÓSCOPO DEL SÁBADO 4 DE ENERO, 2020







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Se plantean buscar rumbos distintos. Piensen. La clave para restaurar la relación de pareja sería poner ganas que ustedes quizás no tengan. La búsqueda de un nuevo horizonte los llevará a golpear puertas que nunca golpearon. El punto es no quedarse.







Momento de color: almendra.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Día que dedicarían a planteos personales. Trabajarán arduamente en un proyecto que tienen en mente. Día ideal para todo lo que tenga que ver con lo creativo. Llamada importante en el plano afectivo, se concretan citas. Todo es más fácil cuando queremos.







Momento de color: blanco.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Salida interesante, no se queden en casa. Comienzan una relación afectiva con alguien que no imaginarían que podía darse. No improvisen una reunión de trabajo con apuro, posterguen y siéntense a pensar bien lo que deben decir. Todo a su debido tiempo.







Momento de color: tiza.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Pasillos internos que recorren con mucha claridad y decisión. Nueva lucha en el plano afectivo que en este caso sería muy benefactora para ustedes y para sus parejas. No se sumerjan de pleno en una propuesta que les hacen en el plano laboral. Las cosas que se hacen sin pensar de entrada nos hacen pensar demasiado después.







Momento de color: avellana.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Los ánimos en el plano familiar estarían un poco tirantes. Traten de poner un poco de buen humor y ver las cosas con mayor plasticidad. Hay una posibilidad en el plano laboral. El mal humor y la mala predisposición son uno de los mayores sinónimos de esclavitud.







Momento de color: chocolate.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Plenitud y tranquilidad en una jornada que pueden dedicar al esparcimiento. La persona de interés está esperando escuchar lo que ustedes quieren decir. Las cosas del corazón son más claras cuando el sentimiento es mutuo. Adelante.







Momento de color: vino.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



No arriesguen sus cosas por un arrebato emocional. Sepan serenarse y manejar las cosas del corazón con cuidado. Sorpresa por llamada que compete al plano de sus actividades trayendo una propuesta. Todo se logra mejor desde la calma.







Momento de color: zanahoria.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Lección que aprenden gracias a un buen gesto inesperado de alguien del entorno. Todo apunta hacia una mejora y hacia una mayor tranquilidad en los afectos. Siempre esperar las buenas cosas de los demás. Pensar bien del otro. No acostumbrarse a juzgar.







Momento de color: cebolla morada.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Algo que se les presenta en el plano familiar. Expectativa por llamado que no se produce en la jornada. Deberían tratar de insistir ustedes. Simpleza y alegría en encuentro programado con alguien de su agrado. Solución que llegará. Todo es cuando tiene que ser.







Momento de color: lima.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Día que deberían realizar ciertos llamados para prepararse, habrá muchas cosas que atender. Simpatía que se profundiza con respecto a personas que frecuentan. A veces las cosas suceden sin que nos percatemos y sin que pongamos resistencia.







Momento de color: fucsia.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Camino firme en el plano afectivo, encuentran a la persona que buscan. Planifican mejoras en el hogar, traten de usar su creatividad y no tanto su bolsillo. El buen gusto no pasa por lo caro sino por lo finamente realizado. Noticias positivas de amigos queridos.







Momento de color: azul Francia.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Espera de llamado que tarda en llegar. Invitaciones a reuniones en las que podrían estar muy entretenidos. No dejen pasar una posibilidad de viaje corto, traten de hacerse el espacio. El punto es permitirse disfrutar a pesar de las cosas no tan buenas que nos pasan.







Momento de color: dorado.







HORÓSCOPO DEL DOMINGO 5 DE ENERO, 2020







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Una jornada en la que las tensiones ceden. Encuentro feliz en el entorno más íntimo familiar. Corrigen un problema que entorpecía la tranquilidad de los suyos. Animosidad. Sentirse agradecido y complacido con el afecto real de los que amamos.







Momento de color: sol.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Una nueva situación en el plano sentimental que los ayudarán a superar dolores del pasado. Será muy benéfico para ustedes planear cambios internos. Los dolores son siempre remediados, el punto es saber esperar y estar predispuestos a ello.







Momento de color: rojizo.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Los momentos del día se alternarán entre las ganas de estar solo y relajado y los compromisos adquiridos que no pueden postergar. Alegría compartida con quien tienen proyectos en común. Buscar el rato que necesitamos para estar con nosotros mismos.







Momento de color: niebla.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Surgen nuevos pensamientos. Un diálogo que mantendrán con personas que conocerán en forma casual los ayudará a compenetrarse con temas que les interesan. Las ganas de aprender siempre deberían estar presentes en nosotros. Superación.







Momento de color: nieve.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Se completa una situación que no podían lograr en el plano familiar. Relación positiva y entendimiento para un nuevo punto de partida. La claridad de sus principios los hace actuar correctamente. Demostrar quién se es en el momento preciso.







Momento de color: crema.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Llega una propuesta de quien menos se imaginan en el plano laboral. Deberían considerar la idea sin tomarla tan a la ligera. La seriedad de una confesión personal de alguien de su entorno los conmoverá. Respetar al otro, ayudar al otro nos completa.







Momento de color: verde manzana.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Un buen comienzo para las relaciones afectivas. No se dejen estar con ese proyecto laboral que tienen en mente. Es una buena jornada para planificar los deseos y las posibilidades del futuro. Tratar de tener claro lo que se quiere ayuda a lograrlo.







Momento de color: ciruela.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Especial dedicación en este día apacible para relacionarse y entretenerse en reunión a la que son invitados. No se sugestionen por ciertas cosas que llegan a sus oídos que refieren al trabajo. La verdad de las cosas se ve reflejada en la realidad. No se apuren.







Momento de color: menta.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Momentos de tensión que podrían evitarse en reunión familiar. Hay vínculos que deben ser tomados con inteligencia más que con emoción. Superan una situación que afectaba lo económico. No todo es tan trágico, no todo es para desesperarse.







Momento de color: hinojo.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Espacio que dedicarán a rever situaciones en el hogar. Es un buen momento para sentarse a conversar y a solucionar. Hay cosas que dependen de la buena voluntad y no de otras condiciones. Deberíamos apuntar a facilitarnos las cosas.







Momento de color: cemento.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Buscarán dentro de ustedes mismos ciertas respuestas que competen al plano afectivo. Hay momentos en que no podemos hacernos cargo de lo que nos pasa. Equilibren sus emociones. Saber darse el tiempo que se necesita para atenderse a uno mismo.







Momento de color: amarillo bebé.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Creativa jornada en la que necesitarán esparcirse y relacionarse. Sus ánimos estarán predispuestos a lograr nuevas relaciones y amistades. Logran hacer desaparecer un dolor viejo de sus espíritus. Necesitar estar bien y hacerlo posible.







Momento de color: plateado.