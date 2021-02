Huarpes Polo Club comenzó la Liga del Interior con una victoria ante la Baguala

En el Campo Argentino de Polo en Palermo y la Sede Alfredo Lalor en Pilar, este jueves volvió oficialmente la actividad de este deporte con el inicio de los torneos finales de la Liga del Interior, que consiste en una serie de certámenes que se juegan a lo largo y ancho de nuestro país y cuyos ganadores viajaron a la capital Argentina a realizar, en muchos de los casos, el sueño de jugar por primera vez en las canchas más importantes del mundo.

San Juan tiene a su representante que es el campeón provincial como el Huarpes Polo Club, que en la jornada inaugural comenzó con una gran victoria frente a la Baguala de Tucumán a quien le ganó por 8 a 6, mostrando un gran nivel en el equipo que componen Nicolás Yanzón, Sebastián Molina y Leonardo Lara y Leandro Inzirillo.

El partido entre sanjuaninos y tucumanos se disputó en la cancha de Pilar, en Buenos Aires, en la categoría de 0 a 4 años a 5 chukkers. En esta misma zona, Tigres Polo Club de La Rioja venció a Estancia La Paz de Córdoba por 8 a 5. En tanto que en la otra zona, La Madrugada de Corrientes venció a El Galpón de Córdoba por 7 1/2 a 4 y Urbano Polo Club de Santa Fe derrotó por la mínima a Estancia Grande Polo Club de San Luis por 8 a 7, esos partidos se jugaron en la cancha 2 de Palermo.

La programación para el viernes 12:

Categoría 5-8 (a 6 chukkers) – Fecha 1 – Cancha 2 de Palermo

13.00: Los Sauces (San Luis) vs. La Higuerita (Córdoba); y

15.00: Cuarto Rincón (Corrientes) vs. El Chañar La Legua (Córdoba).

Pilar

12.00: Venado Tuerto (Santa Fé) vs. Río Cuarto P. C. (Córdoba); y

14.00: El Caburé Polo School (Córdoba) vs. La Ilusión – Los Sauces (Santa Fé).

Categoría 0-4 (a 5 chukkers) – Fecha 2 – Pilar

10.00: Urbano P. C. (Santa Fé) vs. Estancia La Paz (Córdoba);

12.00: Tigres P. C. (La Rioja) vs. Estancia Grande P. C. (San Luis);

14.00: C9 – La Madrugada (Corrientes) vs. La Baguala (Tucumán); y

16.00: El Galpón (Córdoba) vs. Huarpes (San Juan).

La segunda fecha de la categoría 0-2 se jugará el sábado 13/2.