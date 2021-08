Hubo puras victorias locales en la noche del miércoles

Los partidos pendientes se siguen completando en el Torneo Oficial de Hockey sobre Patines sanjuanino y, el miércoles por la noche se jugaron tres encuentros, donde hubo triunfos de los equipos locales, los cuales se acomodaron en la tabla de posiciones de ambas zonas.

Por la Zona B, Centro Valenciano no tuvo problemas para vencer en su cancha a Banco Hispano por 6 a 2 gracias a los goles de Santiago Serafini en 4 oportunidades, Maximiliano Ortiz y Nicolás Migani. Mientras que para la BH descontó Francisco Barragán en 2 ocasiones.

Por la misma zona, Deportivo Unión Estudiantil goleó al Deportivo Aberastain por 9 a 1 con goles de Ignacio Liñán (2), Gonzalo Gómez (2), Franco Lobos (2), Albano Martinazzo, Lucas Peralta y Donato Martinazzo.

Por último, en la zona A se jugó un sólo partido que fue con la victoria de Concepción en la Villa Mallea sobre Lomas de Rivadavia por 4 a 1 con goles de Giuliano Giuliani, Franco Giuliani, Leandro Regalado y Martin Ortiz. Descontó para el Cementero Ariel Romero.

Este viernes se jugarán cuatro partidos pendientes más: Richet y Zapata vs Concepción, UVT vs Valenciano, Banco Hispano vs SEC y Social San Juan vs Huarpes.

Mientras que en la noche de este jueves se jugarán dos partidos del Apertura Femenino a partir de las 21.30: UVT vs Barrio Rivadavia y Aberastain vs Valenciano.