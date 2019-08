Hugo Moyano cuestionó los cambios en el gabinete de Macri

"Nos llevó a un país insoportable. Hace cosas absurdas. Las medidas de Macri solo hacen que más quiera votarle en contra", dijo Hugo Moyano. Para el líder de Camioneros, lo que está haciendo el Gobierno tras la derrota en las PASO, en medio de la incertidumbre económica por la volatilidad del dólar, "muestra su inoperancia".

En ese sentido, aseguró que "el gobierno sigue cometiendo los errores que cometieron en los tres años y medio de mandato". Y agregó: "Habla dice una cosa, después se contradice".

Ante el cambio en el gabinete con la salida de Nicolás Dujovne, que fue reemplazado por Hernán Lacunza, señaló que el "mandato central" en su gestión será "garantizar la estabilidad del tipo de cambio".

Pero Moyano no ve como suficiente ese cambio y por el contrario señaló que no hay nada que hacer para que Macri cambie la situación del país. "Yo creo que no hay salida de esto, ya está todo hecho", dijo.