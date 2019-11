Huracán Las Heras igualó en Puerto Madryn y sigue en la punta de la Zona 2 del Federal A

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Huracán Las Heras de Mendoza obtuvo una valiosa igualdad como visitante 0 a 0 ante Deportivo Madryn y se mantiene en la cima de la Zona 2 del Federal A de fútbol, junto con Deportivo Maipú, que empató en su estadio contra Círculo Deportivo Nicanor Otamendi 2 a 2, tras proseguir hoy la décima fecha del torneo que otorgará dos ascensos a la Primera Nacional.



El encuentro se jugó en el estadio Abel Satre, en la ciudad de Puerto Madryn, y con la igualdad Huracán Las Heras llegó a 20 unidades; mientras que los chubutenses acumulan 12 puntos.



A su vez, Deportivo Maipú, también de Mendoza, empató en su cancha frente a Círculo Deportivo 2 a 2 y tiene las mismas unidades que Huracán; al tiempo que los bonaerenses llegaron a los 6 puntos, están últimos y aún no ganaron en el certamen.



Los resultados y posiciones de las dos zonas del Federal A, son los siguientes:



-Zona 1:



El miércoles 30 de octubre:



Sportivo Las Parejas (Santa Fe) 0 - Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos) 0.



El viernes 1 de noviembre:



Central Norte (Salta) 1 (Ronaldo Martínez) - Crucero de Norte de Posadas (Misiones) 0.



Ayer:



Sarmiento de Resistencia (Chaco) 3 (Gonzalo Cañete -2- y Lautaro Robles) - Boca Unidos de Corrientes 0.



Hoy:



Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) 2 (Franco González y Luciando Leguizamón) - Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba) 1 (Juan Pablo Francia).



San Martin de Formosa 3 (Alejandro Benítez, Cristian Ibarra y Cristian Taborda) - Douglas Haig de Pergamino 1 (Pablo Mazza).



Juventud Unida de Gualeguaychú 0 - Chaco For Ever 1 (Lucas Mellado).



Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 0 - Unión Sunchales (Santa Fe) 0.



Quedó libre en esta fecha Güemes de Santiago del Estero.



Posiciones: Boca Unidos 17 puntos; Sarmiento 16; Chaco For Ever y Güemes 15; Sportivo Las Parejas y Douglas Haig 14; Central Norte, Unión Sunchales y Defensores de Pronunciamiento 13; Crucero 12; Sportivo Belgrano y Defensores de Villa Ramallo 9; San Martín y Gimnasia de Concepción 8; y Juventud Unida de Gualeguaychú 7.



-Zona 2:



Hoy:



Deportivo Madryn (Chubut) 0- Huracán Las Heras (Mendoza) 0



Sportivo Peñarol (San Juan) 5 (Emanuel Sesma, Lautaro Brienzo, en contra, Gabriel Pérez Tarifa,



Mario Rebeco y Alan Cantero) - Sol de Mayo de Viedma (Río Negro) 0



Villa Mitre de Bahía Blanca 0 - Camionerosde Luján 0.



Deportivo Maipú 2 (Matías Persia y Matías Navarro) - Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi 2 (Joaquín Romea y Éver Ulloa).



Cipolletti de Río Negro 1 (Elvis Hernández) - Juventud Unida Universitario (San Luis) 1 (Franco Verón).



Ferro Carril Oeste de General Pico (La Pampa) 0 - Sportivo Desamparados (San Juan) 0.



Mañana completarán la décima jornada Sportivo Estudiantes de San Luis contra Sansinena de General Cerri (Buenos Aires), a partir de las 21.



Quedó libre en esta jornada Olimpo de Bahía Blanca.



Posiciones: Maipú y Huracán 20 unidades; Cipolletti 14; Villa Mitre y Ferro 13; Deportivo Madryn, Estudiantes y Camioneros 12; Sansinena 11; Peñarol 10; Olimpo 9; Desamparados, Sol de Mayo y Juventud Unida 8; y Círculo Deportivo 6.