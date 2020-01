Huracán Las Heras venció a Deportivo Maipú por Copa Argentina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Huracán Las Heras se impuso 1 a 0 a Deportivo Maipú en el clásico mendocino, en partido correspondiente a la ida, de la ronda preliminar del Torneo Federal A, que clasificará a trece equipos para la fase Final de la Copa Argentina.



El 'Globito' cuyano se impuso con un tanto del defensor Juan Manuel Barrera (24m. St.) en el duelo inicial de la llave, disputado en el estadio General San Martín.



El conjunto anfitrión, conducido técnicamente por Martín Astudillo, (ex Gimnasia de Jujuy), sufrió la expulsión de su zaguero central Federico Giusepponi (12m. St.).



La vuelta se jugará el miércoles, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, de la ciudad de Maipú, a partir de las 21.40.



En otro de los encuentros de la jornada, Sansinena de General Cerri igualó 2-2 ante Villa Mitre de Bahía Blanca, como local.



El 'Tricolor' bahiense se puso rápidamente en ventaja, a través de Leonel Torres (2m. Pt.) y Héctor González (7m.Pt., de penal). Pero el elenco 'tripero' llegó al empate con los goles de Kevin Guajardo (38m. Pt.) y Mariano Mc Coubrey (3m. St.).



El miércoles se disputará la revancha, en el estadio El Fortín, de Bahía Blanca.



Por último, Estudiantes de San Luis y Sportivo Las Parejas, de Santa Fe, empataron 1-1 en el Coliseo puntano, y la llave se definirá en Las Parejas, con fecha y hora a confirmar.



Daniel Salvatierra (27m. Pt.) sacó diferencia para la visita, mientras Facundo Quiroga (12m. St.) estableció el equilibrio definitivo.



En total serán trece cruces a ida y vuelta entre los 26 conjuntos clasificados del Federal A. Los ganadores de esta instancia accederán directamente al cuadro principal de la Copa Argentina 2020, certamen que en ésta edición tendrá 77 representantes de seis categorías distintas.



Los siguientes choques eliminatorios se desarrollarán con este cronograma:



Mañana: San Martín (Formosa) - Boca Unidos (Corrientes) (17.30).



Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba) - Unión de Sunchales (Santa Fe) (19), Defensores de Villa Ramallo - Douglas Haig de Pergamino (19).



Martes 21: Sarmiento de Resistencia (Chaco)-Chaco For Ever (21).



Jueves 23: Cipolletti (Río Negro) - Ferro Carril Oeste (La Pampa) (20)



Martes 11 de febrero: Sportivo Desamparados (San Juan) - Sportivo Peñarol (19)