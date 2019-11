Huracán será sancionado por no abonar el pase del volante ofensivo Garro

POR AGENCIA TÉLAM

Huracán será sancionado y no podrá incorporar jugadores en el próximo mercado, al no abonar completamente a Godoy Cruz de Mendoza el pase del mediocampista-delantero, Juan Fernando Garro.



La información fue suministrada a Télam por allegados a la Superliga que indicaron que la entidad "bodeguera" intimó a su par de Parque de los Patricios “por la falta de pago” en la transferencia del jugador, de 26 años.



Si bien no fueron explicitados hoy todos los alcances de la medida, se estima que el "Globo" “será multado y estará impedido de sumar refuerzos” en el verano próximo, de cara a la segunda etapa de la Superliga.



El presidente de la entidad, Alejandro Nadur, tenía previsto brindar una rueda de prensa, mañana a las 19.30, para, según allegados a la dirigencia- “referirse a los arbitrajes” que últimamente perjudicaron al equipo del DT Néstor Apuzzo.



Precisamente, con miras al encuentro del sábado ante Central Córdoba de Santiago del Estero (a las 19.40), que abrirá la decimocuarta jornada, el entrenador necesita armar un verdadero rompecabezas, a causa de los cinco futbolistas suspendidos que fueron titulares ante Racing (0-1).



Para el choque ante el conjunto santiagueño, Apuzzo no tendrá a Carlos Araujo (tres partidos de suspensión), Lucas Merolla (cinco), César Ibáñez, Rodrigo Gómez y Mauro Bogado (los tres llegaron a las cinco amonestaciones y deberán cumplir una fecha de sanción).



Entonces, la probable formación de Huracán comprenderá a Anthony Silva; Gonzalo Bettini, Saúl Salcedo, Nicolás Romat y Walter Pérez; Lorenzo Faravelli, Adrián Calello, Mariano Bareiro y Juan Ignacio Vieyra o Garro; Fernando Coniglio y Lucas Barrios.