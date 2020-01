Huracán suspendió los contratos de los jugadores implicados en caso de violación

Huracán decidió hoy suspender los contratos de los jugadores implicados en un caso de violación por el que todavía estaban detenidos en la provincia de Córdoba.



Si bien la causa está bajo secreto de sumario, el club de Parque de los Patricios suspendió provisionalmente los contratos de los jugadores Walter Pérez (21 años y 35 partidos en Primera División) y Federico Marín (21 y 4 partidos en Primera).



Ambos deportistas están imputados por una denuncia de violación en manada ocurrida a fines del año pasado en Villa Carlos Paz, sobre una víctima adolescente de 18 años.



Ambos futbolistas están actualmente detenidos en el penal de Bower, en las afueras de la ciudad de Córdoba, y debido a la feria judicial, la causa no presenta avances.



Huracán les comunicó a los jóvenes que no les prestará servicio legal y debido al cariz del hecho, difícilmente vuelvan a jugar al club.



La suspensión del contrato se presentó oportunamente ante la Asociación del Fútbol Argentino y la Superliga, ante la ausencia de ambos deportistas en el primer día de la pretemporada, que se realizó hoy en el predio de la Quemita en el bajo Flores.



También el club notificó esta decisión a los respectivos representantes legales de los futbolistas.



La postura oficial del club es la misma que expresó el pasado 22 de diciembre en un comunicado, que es el de "repudio ante cualquier acto de violencia en general y contra las mujeres en particular".



"De confirmarse las versiones periodísticas, el Club no dudará en aplicar las medidas disciplinarias más severas respecto de los involucrados", aseveró Huracán en la nota.