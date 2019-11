IATA destaca los cambios en las alianzas en el mercado aerocomercial mediante la compra de acciones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El vicepresidente regional para las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Peter Cerdá, sostuvo que la dinámica del mercado aerocomercial "va cambiando mucho más rápido que otras industrias" y que "se va acomodando" a que los consumidores, la demanda, está solicitando otro tipo de servicio.



Reconoció en declaraciones a Télam, que las alianzas entre diferentes aerolíneas, como SkyTeam, Star Alliance y One World, que nuclean cada una de ellas a una veintena o más de compañías, "han traído un alineamiento dentro de sus miembros, pero hoy debemos dar un paso más porque los consumidores tienen otras necesidades, ya que hoy vemos consumidores en un espectro mucho más amplio y de distinta gama y la competencia está exigiendo esos cambios".



"Y en este marco es que estamos viendo lo que ocurrió con Latam y Delta, que es cuando las compañías se plantean cómo seguir siendo competitivas. Y allí, ante las consecuencias políticas, económicas y de mercado, se generan los cambios y, como en este caso, la intervención de un inversor en forma directa para configurar esas alianzas e ir configurando un esquema altamente competitivo", explicó Cerdá.



Recientemente la compañía estadounidense Delta adquirió parte del paquete accionario de Latam, conformando una alianza de hecho con enorme peso en el mercado aerocomercial global, mientras que otro tanto ocurre con la intervención de United en Avianca Holding y Azul de Brasil, junto a la poderosa Copa Airlines y a su vez la propuesta de American Airlines para adquirir acciones de la también brasilera Gol.



Cerdá detalló que en realidad "todo esto es porque el mercado está madurando, se está desarrollando y cambiando constantemente. Hoy hay nuevos competidores, por ejemplo, low cost, que antes no operaban, y todo esto requiere un cambio de filosofía, de mentalidad de trabajo, porque las low cost operan distinto y las demás compañías deben adaptarse a esas operaciones, y de hecho lo están haciendo en Chile, en Colombia, en Argentina, en México, en Brasil".



Ante este panorama y consultado respecto al posicionamiento de empresas estatales, como Aerolíneas Argentinas, reiteró la necesidad de que "la plataforma operativa en los países, en este caso en Argentina, sea transparente y de una manera justa para todo el mercado. IATA no toma en cuenta si una empresa es privada o estatal, lo importante es que la competencia sea igual para todos y dependa de un mejor servicio, de una mayor eficiencia".



Reiteró en ese sentido que "creo que todos saben que en la medida en que el gobierno de turno actúe sin proteccionismo y con reglas claras para todos, todos pueden tener éxito, las low cost, las regulares como Latam o las que pertenecen al Estado como Aerolíneas y esto lo hemos hablado en nuestras reuniones, tanto con el gobierno actual, como con el equipo del presidente electo, Alberto Fernández".