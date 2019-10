IATA solicitó al próximo gobierno garantizar un mercado aerocomercial con igualdad de posibilidades

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El vicepresidente regional para las Américas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), Peter Cerdá, sostuvo hoy que el próximo gobierno en Argentina debe "garantizar" un mercado aerocomercial en igualdad de posibilidades de crecimiento para todas las compañías aéreas, porque será "un beneficio, no solo para el gobierno, sino para todos los habitantes del país".



Cerdá dijo, en declaraciones a Télam, que mantuvo una reunión con el presidente electo, Alberto Fernández, donde le plantearon que "si el Estado y el marco operativo cumple con las normativas internacionales, hay competencia, pero todos pueden prosperar y eso permite un mercado sano, pero cuando las condiciones no son así, porque el gobierno juega un rol participativo demasiado involucrado, es donde no solo sufren las líneas aéreas, sino también el consumidor porque no puede obtener los mejores servicios, mejores tarifas y conectividad".



"Ellos conocen el reto que tienen, las dificultades y que no se puede operar como se operaba antiguamente, tendrá que haber cambios y desde nuestro punto de vista lo importante es que sigamos con una agenda aeronáutica apoyada por el Estado, que le permita al mercado crecer, incluyendo a Aerolíneas Argentinas y a todas las compañías", detalló el directivo.



Añadió que "Argentina está en estos momentos en una situación de crisis, es cierto, pero su potencial sigue siendo inmenso. La media anual de viajes en avión per cápita en Argentina es de 0,60, mientras que en Panamá es de 1,27; en Chile de 1,2; en Estados Unidos de 2,5 y en el país que está al tope, España, 4,4, lo que está hablando claramente de las posibilidades de crecimiento".



"Nuestra intención -sostuvo- es que el próximo gobierno mantenga al transporte aéreo como una parte importante de la agenda de ese gobierno, que podamos seguir trabajando para el bien del país, y realizando en materia aérea, las mejores prácticas para el país y mantener la conectividad entre las ciudades del interior haciendo crecer el flujo de pasajeros con la mayor cantidad de líneas aéreas".



Afirmó que "en un país como Argentina, pese a la crisis y la situación económica, la industria aerocomercial quiere ser participativa, quiere aportar y queremos explicarle a el gobierno que asumirá en diciembre, que necesitamos nosotros de ellos para que sigamos creciendo y eso le va a dar un valor agregado al gobierno, si nos dejan crecer, el más beneficiado va a ser el gobierno, porque le va dar más conectividad a los ciudadanos y van a llegar más extranjeros al país y ésa es también una manera de salir de la crisis".



Entre los hechos recientes, Cerdá destacó los avances logrados en Argentina por su proveedor de servicios de navegación aérea EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea), en la mejora de la infraestructura de control de tráfico aéreo (ATC) en el país mediante la incorporación de la Navegación Basada en el Rendimiento (PBN), la implementación de una cobertura de radar del 100% y el rediseño del espacio aéreo de Baires.



Remarcó Cerdá por otro lado que "la aviación en la región aporta hoy 156.000 millones de dólares en PIB, apoya 7,2 millones de puestos de trabajo y une a América Latina con 160 ciudades de todo el mundo, conectando personas, facilitando el turismo, comercio e impulsando el desarrollo económico y social de los países.