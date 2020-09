Ideas para transformar el jardín en un parque de diversiones

Se viven días diferentes. El contexto actual ha llevado a que las familias se desorganicen un poco, los horarios han cambiado, los papás trabajan desde sus casas y los chicos no van a la guardería o la escuela. Los deportes o actividades extra áulicas también se encuentran cerradas. La casa de los abuelos, tan amada por los niños, no es una buena opción para visitar en estos momentos. ¿Qué recomiendan los especialistas? Pasar tiempo en familia, jugar a juegos de mesa, compartir tiempo junto a los más pequeños del hogar. Ideal, sí. Lo cierto es que, en la actualidad, madres y padres, también se encuentran ante la novedad de tener que trabajar desde casa y, con los chicos rondando, se hace bastante difícil.

La opción fácil siempre son las pantallas, aunque ya es muy conocido el efecto negativo de su abuso en menores. Por esa razón, una buena idea puede ser transformar la casa en un parque de diversiones temporal, con divertimentos que causen curiosidad en los pequeños, incentiven su imaginación, los entretengan por largas horas y les permitan volcar toda su energía contenida, en contacto con la naturaleza. ¿Lo mejor? Todas las propuestas son fáciles de realizar, de bajo costo y pueden retirarse cuando todo vuelva a la normalidad.

Viejas cubiertas de autos o camiones: todo un tesoro

¿Quién no soñó alguna vez con tener un arenero en casa? Es, quizás, uno de los divertimentos más grandes de los pequeños al visitar la plaza. En este sentido, una vieja rueda de camión (mientras más grande mejor) puede adaptarse fácilmente para ser llenada con arena y así brindar horas y horas de alegría a los pequeños. Una vez terminado el juego, se cubre el arenero con alguna madera o bolsa de nylon para evitar que el viento la desparrame o el rocío de la mañana la humedezca demasiado.

Con ruedas más pequeñas se pueden construir un parque de aventuras: si se las corta por la mitad y se las coloca a modo de arco en el suelo, se obtiene un divertido túnel; con un par de cuerdas sujetas a un árbol, puede formarse un columpio; y, si se las desparrama por el suelo y se deja volar la imaginación, el jardín puede convertirse en un centro de entrenamiento militar.

Palets y cuerda para fabricar una hamaca

También son importantes los momentos de relax, luego de comer o a la hora de tomar la merienda, por ejemplo. La resistente estructura de los palets puede ser reutilizada para una gran cantidad de proyectos y, en esta ocasión, para fabricar una divertida y gran hamaca donde podrá balancearse más de un niño e, incluso, más de un mayor.

¿Cómo hacerlo? En primer lugar, es imprescindible contar con un árbol cuyas ramas resistan el peso o, bien, con algún soporte o viga en el techo del que se pueda sujetar la hamaca. Luego, debe lijarse muy bien la madera rústica del palet hasta que no queden astillas. Se recomienda, también, revisar con cuidado que no haya clavos sueltos o que puedan dañar a los pequeños. Por último, se colocan las cuerdas que deben ser firmes. Éstas deben pasar por debajo del palet y unirse en la parte superior con un nudo que no corra. ¡Y listo! Para mayor comodidad, pueden sumarse almohadones o adornos…Seguramente, este nuevo accesorio de la casa no será retirado y formará parte de la nueva normalidad.

Camino de obstáculos

Cualquier pasillo de la casa o el jardín puede convertirse en un divertido desafío para los pequeños que, además, les hará gastar bastante energía. Sólo se necesita cinta de papel e hilo grueso para realizar un entretejido entre las paredes que dificulte el paso, cual rayos infrarrojos de cualquier película de espías. Una vez terminado el trabajo, el juego consiste en poder atravesar e circuito sin despegar los hilos. ¡A ponerse en movimiento!

Juegos con cinta adhesiva

Sin dudas es algo muy barato y que, con imaginación, puede emplearse en una gran cantidad de proyectos. Por ejemplo, colocando cinta adhesiva en el piso, marcando rayas a dos o tres pies de distancia cada una, puede construirse una pista para realizar salto en largo y, así, los pequeños podrán divertirse y soñar que entrenan para los juegos olímpicos.

Por otro lado, también puede construirse una gran tela de araña entre los marcos de una puerta o dos sillas. Luego, armar bolitas de papel que simulen ser insectos y jugar con la puntería a dejarlos atrapados en la tela de araña.

Un campamento indio

Si se cuenta con un jardín más o menos amplio o algún espacio de la casa que pueda destinarse a tal fin, una buena idea es construir junto a los chicos una guarida o escondite. Seguramente, lo convertirán en su rincón y pasarán largas horas allí para que nadie los moleste. En el mercado, incluso realizados de manera artesanal, hay una gran cantidad de modelos de carpas tipi que rondan desde los $3000 a $5000. Aunque siempre es una estupenda idea dar rienda a la imaginación y poner manos a la obra.

Con algunas maderas, palos de escoba o palets en desuso, puede fabricarse la estructura que luego, debe ser cubierta con una vieja sábana o tul. Si la idea es que el acabado ser más prolijo y se cuenta con el tiempo para poner manos a la obra, con cuatro palos de 1,80 metros de largo (se pueden conseguir a menos de $100 cada uno) y cinco metros de tela rústica (cuesta $300 el metro, aproximadamente), puede fabricarse una carpa india o tipi artesanal. En las redes existe una gran cantidad de tutoriales que harán más sencilla la tarea.

Hasta aquí, con materiales sencillos y poco tiempo de dedicación, la idea es transformar la casa en un espacio que abra la mente y termine con el aburrimiento del encierro, lejos de las pantallas y con grandes posibilidades para mover el cuerpo y gastar energías. Seguramente, al leer estas líneas un gran número de innovadoras ideas pasaron por la mente del lector y el contexto actual será el momento indicado para ponerlas en práctica y convertir el momento difícil por el que la sociedad atraviesa, en un recuerdo feliz para los más pequeños.