Iglesias y Lipovetzky se cruzaron en Twitter sobre la cifra de 30 mil desaparecidos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El diputado nacional Fernando Iglesias y el legislador bonaerense Daniel Lipovetzky, ambos integrantes de la coalición Juntos por el Cambio y hasta hace meses compañeros de bancada, mantuvieron hoy un cruce en las redes sociales sobre el número de detenidos-desaparecidos que hubo durante la última dictadura militar, que estuvo cargado de ironías y expuso la ríspida relación que existe entre estos dos dirigentes del PRO.



“En la dictadura, y también ya en democracia, el número de 30 mil desaparecidos fue símbolo de lucha de los organismos de DDHH contra crímenes cometidos por el Estado en forma clandestina. ¿Cuál es el sentido de cuestionarlo? Ninguno. Salvo minimizar el genocidio cometido por la dictadura cívico militar”, escribió ayer en su cuenta de Twitter Lipovetzky, diputado provincial por el PRO.



Hoy, Iglesias le respondió con un interrogante: “¿Los que se atienen a los hechos y creen que discutir la verdad es importante es por qué quieren minimizar el genocidio?". Pero agregó: "Mirá vos, “Lipoborocotó”.



Se trató de una clara alusión por parte de Iglesias al médico Eduardo Lorenzo Borocotó, quien en 2005 dejó las filas del PRO para sumarse como diputado electo al bloque del Frente para la Victoria en Diputados.



La réplica de Lipovetzky llegó enseguida: “Claro que va, Gorilesias ! Y también va reivindicar la lucha de los organismos de DDHH durante la dictadura, que lograron que hoy Memoria, Verdad y Justicia no sea sólo un reclamo sino una realidad”.



El juego de "Goriglesias", cruza de "gorila" e Iglesias fue la acusación al legislador porteño por su reconocido antiperonismo, del que hasta casi se jacta.



Y en ese sentido, el ex diputado nacional -en 2018 uno de los impulsores del proyecto de Legalización de Aborto que tuvo media sanción en la Cámara baja- le recordó a Iglesias un dato sobre su labor parlamentaria: “Ah, cierto que fuiste el único diputado que no votó un Proyecto de homenaje a las Madres de la ciudad de Rosario”.



El final fue para Iglesias: “Ya te pusiste la gorra kirchnerista. Así no se puede discutir. ¿Y? ¿Sale o no sale lo del consulado?”, apuntó Iglesias, que le agregó a su comentario el hasgtag #Liporocotó.



Y hasta especuló con destinos posibles para Lipovetzky, con un pedido directo al presidente Alberto Fernández: "San @alferdez de la suerte, ¿no hay una embajada libre para este muchacho? Ya sé que Madrid se ocupó, pero un Katmandú, una Kinshasa, algo?".