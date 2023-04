¡Imágenes fuertes! Leyenda de UFC noqueó a otro hombre en la calle

En las últimas horas, se viralizó un video de una leyenda de UFC, el que fue furor y repudiado por muchos. Se trata de Nate Díaz, luchador de MMA y ganador del reality The Ultimate Fighter 5, quien noqueó a otro hombre en las calles. En el video se puede apreciar cómo aparece en un pleito callejero, toma del cuello a un sujeto y lo deja durmiendo en el suelo. Como era de esperarse, generó todo tipo de repercusiones.

El peleador que enfrentará a Jake Paul el 5 de agosto en el American Airlines Center en Dallas, se vio involucrado en un confuso episodio en Nueva Orleans y terminó en boca de todos. Claro, el video no tardó en volverse viral en redes sociales, por lo que rápidamente el mundo entero comentó al respecto. No sólo por la impresionante maniobra del exUFC sino por el parecido del noqueado con Logan Paul, youtuber y hermano del próximo rival de Nate Díaz.

Tras descubrirse que no se trataba de él, ya que la "víctima" del altercado compartió luego un video en redes mostrando el corte que le quedó en la cabeza, recibió repudiables comentarios de diferentes personas. Las críticas fueron totales y hasta el propio Conor McGregor apareció en las plataformas del cibermundo para dejar el siguiente mensaje: "Preciosa rodillita al cuerpo jajajaja".

Lo que viene para Nate Díaz

Cabe recordar que Nate Díaz se enfrentará en las próximas semanas al youtuber Jake Paul, aunque en esta oportunidad se subirá al cuadrilátero de boxeo, siendo una pelea que marcará el debut como pugilista profesional de la leyenda de UFC. La contienda está programada para el próximo 5 de agosto en el American Airlines Center de Dallas, Texas. El combate está pactado en las 84 kilos y será al mejor de ocho rounds.

Más allá que el pleito se dará en algunos meses, poco el clima del mismo ya parece espectacular. De hecho, Nate Díaz dijo: "Además de Canelo, él es lo más importante en el boxeo. Estoy aquí para conquistar eso. Soy el rey de los deportes de combate y luego regresaré para obtener mis cinturones de UFC. Jodí a Conor McGregor por comportarse mal y ahora aquí estoy de nuevo, como un superhéroe".