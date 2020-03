Impacto fiscal: Gobierno dice que, por ahora, no hace falta usar el Fondo Anticíclico

Si el país y las provincias pensaban comenzar a transitar el camino de la recuperación económica en la segunda mitad de este año, la pandemia del coronavirus tiró todo por la borda. El Estado local empezó a sufrir las consecuencias, ya que tuvo que destinar partidas extra para prevenir el avance de la enfermedad y el parate de la cuarentena causó una significativa caída de los recursos fiscales en lo que va de marzo. Sin embargo, en el Ministerio Hacienda aseguraron que, por el momento, no hace falta echar mano al fondo de reserva que tiene San Juan.

“La provincia está ordenada en sus cuentas, está equilibrada y hasta ahora no haría falta usarlo”, respondió el secretario de Hacienda de la provincia, Gerardo Torrent, cuando le preguntaron por el Fondo Anticíclico. Se trata de un reaseguro de dinero que tiene San Juan para ser utilizado únicamente en un contexto de emergencia financiera y que hoy asciende a $6.400 millones, lo que equivale a dos grillas salariales del Estado.

El ahorro estatal es administrado por el agente financiero de la provincia (Banco San Juan), que con el Ok de Hacienda está facultado a invertirlo en distintos instrumentos para que no pierdan valor frente a la inflación. La ley establece que se puede invertir nada más que en situaciones excepcionales, como cubrir saldos salariales y atender gastos vinculados con la salud, educación y seguridad cuando no hay otra vía de financiamiento.

Según Torrent, que es el número dos de la cartera que maneja los recursos públicos, “la provincia todavía tiene espalda” para amortiguar el impacto en las cuentas públicas del Covid-19. Y aunque reiteró que no están dadas las condiciones para tener que gastar parte de la reserva, no lo descartó en caso de que la cuarentena se tenga que extender por varios meses.

El propio presidente Alberto Fernández viene remarcando que el necesario aislamiento social obligatorio que implementó desde el viernes para evitar la propagación del coronavirus traerá un profundo perjuicio para la economía argentina. Con casi la totalidad de las actividades frenadas, se vino al piso la producción del sector privado, prácticamente no hay operaciones comerciales y el Estado tiene mucho menos a cobrar por impuestos, además de que los contribuyentes pierden capacidad de pago.

San Juan no le escapa al fenómeno, que ya impacta en las cuentas públicas con un doble efecto. Por un lado, la gestión de Sergio Uñac reasignó $4.000 millones de su presupuesto 2020 para atender el operativo anticoronavirus y ayudar a los sectores más vulnerables que sufren el congelamiento de la economía.

Torrent contó que hasta el momento se registró una caída del 40% en la recaudación local y el goteo de la coparticipación federal. Calculadora en mano, en Hacienda tienen esperanzas de que los vencimientos de IVA que están operando ayuden a que repunte lo que llega desde la Nación y esperan al último día hábil de marzo, para determinar cuál es el saldo nominal que dejará en relación al mismo mes de 2019 y a febrero de este año.

Tanto la recaudación como la coparticipación vienen entre 10 y 12 puntos por debajo de la inflación. Es muy posible que la recesión causada por la cuarentena y el congelamiento de precios dispuesto por la Rosada haga caer el indicador, pero en Hacienda advierten que también es muy probable que eso no sea suficiente para compensar los pesos de menos que ingresarán al Estado sanjuanino mientras duren las restricciones.

Dato

Entre la inversión extra por el Covid-19, Salud está aplicando $450 millones para comprar barbijos, guantes, alcohol y respiradores, entre otras cosas que necesita el sistema sanitario.